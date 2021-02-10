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Подробные технические характеристики

Комплектация﻿

Дизайн и габариты

Дисплей﻿

Производительность

Стабильность работы

﻿Камеры и качество фото

Коммуникации и звук

Аккумулятор и 120-ваттная зарядка

Цена

Итоги

Поток новинок от Xiaomi не прекращается. Компания с огромным усердием продолжает выпускать все новые модели, расширяющие уже существующие линейки. Помните, в апреле этого года нам показали крутой флагман Mi 11 Pro? Так вот, спустя полгода вышла упрощенная модель с приставкой T – Xiaomi 11T Pro. Как мы знаем, под таким обозначением выпускаются «доступные флагманы» – телефоны, которые предлагают топовые характеристики, но при этом не требуют заплатить за себя целое состояние. Заслуживает ли Xiaomi 11T Pro вашего внимания – выясним в сегодняшнем обзоре.

Подробные технические характеристики





Диагональ экрана: 6,67″ Тип матрицы: AMOLED Разрешение дисплея: 2400x1080 (Full HD+) Яркость и дополнительные параметры экрана: Обновление экрана 120 Гц, максимальная яркость 1000 нит, поддержка режимов HDR10+, Dolby Vision, Sunlight mode 3.0 и Reading mode 3.0 Материал корпуса: Стекло + пластик Габариты: 164.1 мм x 76.9 мм x 8.8 мм, вес 204 г. Цвета: Небесно-синий (Celestial Blue), лунный белый (Moonlight White) и метеоритный серый (Meteorite Gray) Процессор: 5-нанометровый Qualcomm Snapdragon 888 5G Видеоадаптер: Adreno 660 Программное обеспечение: MIUI 12.5 на базе Android 11 Модификации памяти: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ Основная камера: Главный модуль 108 Мп (диафрагма f/1.75, размер пикселя 0.7μm, дополнительная технология Super Pixel 9 в 1, размер 2.1μm, двойное нативное iSO) + широкоугольный объектив 8 Мп (диафрагма f/2.2, угол обзора 120°) + телемакро 5 Мп (диафрагма f/2.4) Фронтальная камера: 16 Мп (f/2) Коммуникации: 5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, ИК-порт Связь: 2G, 3G, 4G и 5G Аккумулятор: 5000 мАч Быстрая зарядка: 120 Вт Цена: 649€, 699€, 749€

Ну что, друзья, чисто технические характеристики Xiaomi 11T Pro впечатляют. Здесь у нас и AMOLED-экран с множеством дополнительных фишек, и 108-мегапиксельная основная камера, и инновационная технология быстрой зарядки мощностью 120W. Все даже слишком хорошо, учитывая, что в наших руках ведь не полноценный, а «младший» флагман. Это наталкивает на мысль, что подвох где-то есть. Давайте разбираться.





Комплектация

В комплекте поставки, как всегда, ничего нового и интересного. Упаковка белого цвета, смотрится аккуратно и минималистично. В коробке находим сам телефон, USB-кабель, блок питания, скрепку для извлечения лотка, прозрачный чехол и документацию. Фирменный чехол посредственного качества. Зарядное устройство очень увесистое и громоздкое, но это мелкое неудобство можно простить из-за молниеносной, как нам обещают, зарядки. Кстати, большой плюс Сяоми за то, что сразу добавили в комплект блок питания на 120 Вт. Если отдельно приобретать зарядное устройство с такой мощностью, то оно обойдется в 40-50 долларов и выше. Больше в комплектации обсуждать нечего.





Дизайн и габариты





Внешний вид Xiaomi 11T Pro можно охарактеризовать одним словом – неплохо. Фронтальная камера расположена по центру (разумеется, никаких подэкранных или выдвижных конструкций здесь нет). Толщина рамок в пределах допустимого. Блок основной камеры аккуратный: мы видим три модуля, а сбоку пафосную надпись «108Mp Al Camera». В нижнем левом углу указано название компании и приставка «5G».





Задняя крышка Xiaomi 11 Pro выполнена из стекла, а боковые грани пластиковые. Представлено три цвета – серый, светло-голубой и белый. Все расцветки смотрятся симпатично: просто, но со вкусом. Сканер отпечатков занимает позицию на боковой грани. Подэкранный сенсор порадовал бы больше, но тогда увеличилась бы и стоимость девайса. Размеры составляют 164.1 мм x 76.9 мм x 8.8 мм при весе 204 грамма. Телефон большой, но к этому нам уже не привыкать. К дизайну Сяоми 11Т Про не придерешься, ведь все выполнено красиво, стильно и ненавязчиво. По внешнему виду смартфон напоминает Poco F3.

К сожалению, без минусов не обошлось. Телефон не получил 3,5 мм джек для наушников, и переходника в комплекте нет. Лоток для SIM-карты не гибридный, карта памяти не поддерживается.





Дисплей

Нас встречает AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей. Частота обновления равняется 120 Гц, и это первый минус, который можно выделить относительно экрана Xiaomi 11T Pro. Ведь прошлогодний смартфон Mi 10T Pro обновлялся с частотой 144 Гц. Но на практике увидеть разницу практически невозможно: интерфейс новинки работает очень быстро и плавно.





Пиковая яркость – 1000 нит, и это отличный показатель. В солнечную погоду пользоваться телефоном вполне комфортно. В списке технических характеристик мы также видим, что Сяоми 11Т Про умеет отображать 1 миллиард цветов. Поддерживаются технологии Dolby Vision и HDR10+, которые вы сможете оценить во время просмотра видеоконтента. Еще из режимов завезли Sunlight mode 3.0 (авторегулировка самого высокого уровня яркости) и Reading mode 3.0 (прокаченный режим чтения). Для защиты телефона используется надежное закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

На бумаге характеристики экрана смотрятся круто, да и в реальности смартфон не подвел. Насыщенности и яркости более чем достаточно, углы обзора хорошие. Несказанно радует матрица AMOLED, ведь тот же Ми 10Т Про оснащался IPS. Преимущества Амоледа вы и так уже знаете: глубокие цвета, энергоэффективность, поддержка режима Always on Display. Да-да, о существенном минусы мы не забыли: ШИМ, конечно же, может доставлять определенные неудобства, но на помощь приходит DC Dimming.





Производительность

Xiaomi 11T Pro работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888 5G с видеоускорителем Adreno 660. Восемь ядер Kryo 680 выдают разную частоту: одно ядро работает на максимальной частоте 2,84 Ггц, три ядра – 2,42 Ггц и четыре ядра – 1,80 Ггц.





Снапдрагон 888 5G – относительно новый чип от Qualcomm и, разумеется, он грешит сильным нагревом в играх. Такая ситуация наблюдается со всеми свежими процессорами от данной компании. Как мы помним, флагманский Snapdragon 888+ 5G выдавал просто жуткий нагрев в Mi Mix 4, из-за чего играть с максимальным фпс было просто невозможно. В Xiaomi 11T Pro ситуация менее болезненная, но все равно неприятная: во время игр в Genshin Impact и Shadow Legends смартфон редко нагревался сильнее 50°C, а средняя частота кадров была на уровне 60 FPS. Троттлинг есть, и довольно сильный. В общем, играть на максималках вы сможете, но при длительных играх все равно будете ругаться на нагрев. На минуточку, во время наших тестов максимальная цифра достигла 56°C. Такой перегрев обязательно скажется на аккумуляторе.





Стабильность работы

От негативного переходим к положительному, а именно к работе Миюай. Здесь пока вопросов не возникает. 11T Pro функционирует на MIUI 12.5 под одиннадцатым Андроидом. На удивление, мы не заметили существенных глюков, зависаний и вылетов. Все плавно и более или менее стабильно. Разумеется, в будущих сборках оптимизация будет улучшена, и какие-то мелкие косяки разработчики устранят. Если тема стабильности для вас очень важна, можете подождать месяц-два и не покупать телефон на старте продаж. Но опять-таки повторюсь: даже сейчас каких-то серьезных претензий к прошивке нет. К слову, такого трэша с оболочкой, как в Redmi 10, мы не встречали еще ни в одной новинке от Сяоми.





Еще из приятного: компания заявляет, что серия 11Т будет получать обновления до актуального Андроида в течение трех лет. Патчи безопасности будут приходить на протяжении 4 лет. Радует, что телефон не придется менять уже через два года. Так что если ищите устройство для долгосрочного использования – присмотритесь к обычному Сяоми 11Т и Pro-версии. Железо также будет оставаться актуальным еще несколько лет.





Камеры и качество фото

Xiaomi 11T Pro вполне можно причислить к достойным камерофонам. Основной модуль аж на 108 Мп с диафрагмой f/1.8 и размером пикселя 0.7µm. Есть 8-мегапиксельный ширик с углом обзора 120° и телефото объектив на 5 Мп. Камера делает вполне годные фото с хорошей детализацией и контрастностью. Цветопередача правильная, снимки не блеклые, но в то же время не перенасыщенные. Но не стоит ожидать какого-то супер качества. В условиях хорошей освещенности 11T Pro фотографирует на уровне конкурентов: ни хуже, ни лучше. Особой разницы по сравнению с 11Т нет, хоть там модуль и слабее.

С ночной съемкой смартфон тоже справляется без проблем. Радует четкая детализация и минимальное количество шумов. Единственный момент – могут быть не совсем правильно определены источники света, из-за чего получим блики и засветы.





Переходим к съемке видео. Максимальное качество – 8K@30fps, также можно записывать в 4K с 60fps. Цветопередача правильная, в отличие от того же Xiaomi 11T. Звук пишет просто отлично.





Фронтальная камера на 16 Мп с диафрагмой f/2.5, и в ней, откровенно говоря, ничего особенного. Фронталка по качеству такая же, как у других смартфонов из этой ценовой категории. Нормальные селфи для соцсетей вы сможете сделать без проблем.





Коммуникации и звук





Сразу озвучим два существенных плюса Сяоми 11Т Про – крутой вибромотор и обалденный звук. В телефоне установлены стереодинамики, и не простые, а от компании Harman Kardon. Возможно, вы уже догадались, что обозначение фирмы – чистой воды маркетинг. Xiaomi 11T не получил пометку «Harman Kardon», но звучание такого же отличного качества. Короче, по части звука новинка значительно превосходит конкурентов.





Движемся в сторону пресловутого датчика приближения. Это уже привычная проблема в телефонах Сяоми, и 11Т Про не стал исключением. Датчик работает все так же плохо: кардинальных проблем, таких как у Редми Ноут 10, нет, но периодические глюки бывают. Сенсор приближения у Xiaomi 11T Pro почти такой же, как у Poco F3.





На остальных коммуникационных технологиях не будем долго останавливаться, так как с ними все в полном порядке. Имеем Bluetooth 5.2, поддержку 5G, GPS, Wi-Fi 6, инфракрасный порт и модуль NFC.





Аккумулятор и 120-ваттная зарядка





Xiaomi 11T Pro стал первопроходцем в плане быстрой 120-ваттной зарядки. Телефон оснащен фирменной технологией HyperCharge, позволяющей зарядить батарею до 100% всего за 17 минут. Мы протестировали все эти моменты и можем точно сказать, что на полную зарядку смартфону нужно не более 20 минут. Это круто в настоящем, но как такая мощность отразится на аккумуляторе в будущем – большой вопрос. В компании заявляют, что при использовании зарядки 120W батарея потеряет только 20% своей емкости за 2 года. Такой сценарий развития событий является вполне приемлемым.





Емкость батареи составляет 5000 мАч. На цифрах это немало, но в реальности телефон прожил на одном заряде всего 7 часов и 58 минут (игры, видео, тесты производительности). Если же устройство использовать только для звонков и просмотра текстового контента в интернете, срок автономной работы можно растянуть до двух дней и более.





Цена

Вот мы и подошли к финалу. Нам осталось обсудить только цену новинки. За базовую модификацию 8/128 Гб просят 649 евро. Вариант с таким же объемом оперативки, но с 256 Гб постоянной памяти обойдется уже в 699 евро. И самый топовый вариант – 12/256 Гб, стоит 749€. Согласитесь, что цены довольно высокие, поэтому заказывать устройство лучше на AliExpress. В Европе ценник всегда значительно завышен.





Итоги

Xiaomi 11T Pro можно смело рассматривать к покупке, при условии, что цена не будет превышать 550-600 долларов. Именно такой прайс ожидается в китайских интернет-магазинах. Старт продаж назначен на 23 сентября. Телефон предлагает отличные характеристики: качественный АМОЛЕД-экран, 108-мегапиксельная камера, 8/12 Гб оперативной и 128/256 Гб постоянной памяти, быстрая зарядка 120W. Да, процессор по-прежнему сильно греется, а датчик приближения все так же глючит. Но эти проблемы встречаются в каждом новом устройстве от Xiaomi. Так что если ищите актуальный предфлагманский смартфон – Xiaomi 11T Pro станет хорошим выбором.





Плюсы:

AMOLED-экран с поддержкой полезных режимов.

Крутой стереозвук.

Флагманский вибромотор.

Полная зарядка за 17-20 минут.

Стильный дизайн.

Быстрый интерфейс.

Качественная фото и видео съемка.

Обещанное обновление до актуального Андроида в течение 3 лет.

Минусы:

Нагрев процессора и сильный троттлинг.

Датчик приближения некорректно работает.

Нет 3,5 мм разъема и слота для карты памяти.

Как всегда, не забудьте оставить в комментариях свое мнение о представленной новинке!