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Характеристики

Комплектация

Габариты

Дисплей

Производительность

Память

Прошивка

Камера

Коммуникации

Аккумулятор

Звук

Цена

Выводы

Видеообзор

16 августа компания Xiaomi показала свою долгожданную новинку – смартфон Mi Mix 4 с подэкранной камерой. По словам производителя, это должен быть настоящий люкс с передовыми технологиями. Другого от Ми Микс 4 мы и не ждем, ведь стоимость устройства, на минуточку, составляет тысячу долларов. Что же китайцы могут предложить за такую цену и так ли хорош Mi Mix 4 – выясним в этом обзоре.﻿

Основные характеристики

Рассмотрим, как на бумаге выглядят все параметры новинки. На первый взгляд это зверь с топовыми характеристиками: новейший процессор, максимальный объем памяти, мощная основная камера, подэкранная фронталка, быстрая 120-ваттная зарядка. Круто, правда ведь?

Диагональ дисплея: ﻿ 6,67″ ﻿ Тип матрицы и разрешение: ﻿ AMOLED, Full HD+ (1080 x 2400) ﻿ Защита экрана: ﻿ Corning Gorilla Glass Victus ﻿ Материал корпуса: ﻿ Керамика ﻿ Цвета: ﻿ Ceramic Black (Черный), Ceramic White (Белый), Shadow Gray (Серый) ﻿ Габариты: ﻿ 162,6 мм x 75,3 мм x 8,0 мм, вес 225 гр. ﻿ Процессор: ﻿ 5-нанометровый Qualcomm Snapdragon 888+ 5G с 1 ядром Kryo 680 на 2,99 Ггц, 3 ядрами Kryo 680 на 2,42 Ггц и 4 ядрами Kryo 680 на 1,80 Ггц ﻿ Графический ускоритель: ﻿ Adreno 660 ﻿ Поддержка сетей: ﻿ 2G, 3G, 4G и 5G ﻿ Память: ﻿ 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 Гб, 12/512 ГБ ﻿ Основная камера: ﻿ 108 Мп с апертурой f/1.9 + 8 Мп с апертурой f/4.1 (перископный телеобъектив) + 13 Мп с апертурой f/2.2 и углом обзора 123˚ (широкоугольный объектив), есть 5-кратный оптический зум и оптическая стабилизация (OIS) ﻿ Фронтальная камера: ﻿ Подэкранная, 20 Мп с фокусным расстоянием 27 мм ﻿ Коммуникации: ﻿ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, двухдиапазонный A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, ИК-порт ﻿ Аккумулятор: ﻿ 4500 мАч, быстрая проводная зарядка на 120 Вт и быстрая беспроводная на 50 Вт, поддержка технологий Quick Charge 4 и Power Delivery 3.0 ﻿ Цена: ﻿ 8/128 ГБ – $771, 8/256 ГБ – $817, 12/256 ГБ – $894, 12/512 ГБ – $972 ﻿

Комплектация

С главными характеристиками ознакомились, и теперь приступаем к тщательному изучению смартфона. Mi Mix 4 поставляется в черной прямоугольной коробке с золотой надписью «Mix» по центру. Упаковка правда выглядит дорого и стильно. Открыв ее, мы видим само мобильное устройство и, разумеется, дополнительные гаджеты, такие как увесистый блок питания мощностью 120 Вт, кабель Type-C, переходник для аудио и силиконовый чехольчик. Последний вызывает недоумение, поскольку качество чехла отвратительное и точно не соответствует заявленному премиальному уровню. У тех же Редмиков за 150-200 баксов такой же плохой чехол в комплекте. Так же где люкс для Mi Mix 4?﻿

Пленка уже наклеена на экране, но это привычное явление в телефонах Xiaomi. Кстати, пленка подчеркивает вырез под фронталку. То есть самого модуля мы не видим, а круглый вырез по центру есть.

Внешний вид и габариты

К дизайну четвертого Ми Микса не придерешься. Телефон правда выглядит элегантно и минималистично. На передней панели нет никакого выреза для фронтальной камеры, динамик также надежно скрыт. Блок основной камеры выполнен аккуратно и строго, за что отдельный лайк производителю. Единственное, что немного портит впечатление – довольно большие черные рамки, хоть они и закругленные. Особенно черные рамки выделяются в белой и серой расцветках.﻿

Если передняя панель практически безупречна, то к задней крышке уже есть претензии. Цветовые решения корпуса выглядят ну очень просто и банально. Премиальным цветом является ShadowGray, но в реальности цвет можно охарактеризовать так – грязный светло-серый. На любителя. Расцветки CeramicBlack и CeramicWhite – это просто черный и просто белый цвета, никакой креативности. Да, это классика, но мы уже привыкли к красивым ненавязчивым градиентам, как, например, в Mi 11. А так, конечно же, все зависит от ваших предпочтений.

Mi Mix 4 полностью выполнен из люксового материала – керамики. В руках ощущается приятно, да и смотрится здорово, но о практичности не может быть и речи. Керамические корпусы легко разбиваются, поэтому наличие чехла обязательно. Вот только где бы еще подыскать качественный чехольчик, да?

На правой грани расположена кнопка питания и качелька громкости; на нижней – порт Type-C, мультимедийный динамик и лоток под SIM-карты; на верхней – второй мультимедийный динамик и микрофон + инфракрасный порт. Левая грань полностью пустая. Разъема для наушников нет, как и лотка для карты памяти. Спасибо хоть, что в комплект положили переходник Type-C – AUX.

Что по габаритам: Mi Mix 4 имеет довольно внушительные размеры, а именно 162,6 мм x 75,3 мм x 8,0 мм при массе 225 грамм. Впрочем, ничего удивительного: это стандартные габариты для современных смартфонов. Возможно, когда-то мы и дождемся компактную модель, но вряд ли в 2021 году.﻿﻿﻿﻿

Качество дисплея

В Mi Mix 4, конечно же, установлена матрица AMOLED. А вот разрешение всего лишь Full HD+ (1080х2400 пикселей). У конкурентов в этой ценовой категории почти всегда встречается разрешение 1440 на 3200 точек, а тут такое разочарование. Но это можно объяснить логически: если бы у Ми Микс 4 разрешение было выше, то не удалось бы скрыть подэкранную фронтальную камеру. Если хотите невидимую фронталку, придется мириться с таким разрешением (и не только с ним, но об этом позже).

Сам экран хороший по качеству, цветопередача правильная, углы обзора отличные. Яркости достаточно даже в солнечную погоду. По техническим параметрам у нас здесь максимальная яркость 800 нит. К слову, это меньше, чем у Mi 11 и Mi 11 Pro(1500 нит). Также новинка поддерживает HDR10+ и Dolby Vision. Экран обновляется с частотой 120 Гц и 60 Гц. Защита от ШИМа доступна только на частоте 60 Гц, да и особого толку от нее нет. Смотрите, вот такие результаты по мерцанию выдает MiMix 4 при активной функции DCDimming:

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100% – 18%

50% – 18%

25% – 18%

0% – 16%.

А вот какую картинку получаем, если защита отключена:

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100% – 18%

50% – 18%

25% – 32%

0% – 11%.

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Согласитесь, что разница несущественна.

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Еще один брошенный камень в огород Xiaomi связан с тем, что компания до сих пор не реализует в своих флагманах дисплеи LTPO. Впервые технология должна появиться в Mi 12 – вернее, Xiaomi 12. Кстати, можете написать в комментариях, как вам вся эта история с ребрендингом и одобряете ли вы ее. Лично я – нет.

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Производительность, игры и нагрев

Плавно движемся в сторону процессора. Xiaomi Mi Mix 4, как истинный флагман, получил топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G с видеоускорителем Adreno 660. Максимальная тактовая частота достигает аж 2,99 Ггц. Для чего нужна такая крутая производительность? Правильно, для игр. Сможете ли вы комфортно играть – нет, и вот почему.﻿

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Все мы знаем, что последние процессоры от Qualcomm ужасно нагреваются. Производитель обещал устранить эту проблему, и на презентации Mi Mix 4 нам с жаром рассказывали, что в смартфоне реализована система жидкостного охлаждения, благодаря которой нагрева не будет. Как всегда, мы протестировали телефонах в двух популярных и очень требовательных играх: Shadowgun Legends и Genshin Impact. Результат отвратительный, сразу скажем.

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Проблема с нагревом была «решена» следующим образом: производитель просто урезал мощность процессора в играх. Shadowgun Legends, запущенная на ультравысоких настройках, первые 15 минут выдавала средний показатель в 37 кадров, иногда были проседания и до 13 FPS. Разумеется, при таком сценарии телефон не грелся, но 37 FPS – это уровень среднебюджетных смартфонов на чипе Snapdragon 720G. А после 15 минут пошла жара в прямом смысле слова. Блокировка мощности каким-то чудом самостоятельно отключилась, мы получили максимальный FPS и лютый нагрев до 60 градусов. При такой температуре не то чтобы комфортно играть, даже держать устройство в руках проблематично. Представьте, какие ощущения испытывал аккумулятор и остальные внутренности девайса.

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С Genshin Impact ситуация не менее грустная. Из-за блокировки мощности частота не выходила за пределы 30 кадров. Даже насильно поставить более высокий FPS не получилось. Спрашивается, зачем Ми Миксу 4 такой навороченный процессор, если толку от него нет. Для повседневных задач того же Дракона 720G хватит с головой, а во флагманах мы ожидаем реализацию крутых решений для игр.

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Из-за бешеного нагрева не удалось даже провести тест на троттлинг графики. Короче, с производительностью в играх Сяоми провалились.

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Варианты памяти

В плане модификаций памяти компания не поскупилась. Есть четыре варианта: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 Гб и 12/512 ГБ. Топовая версия на 12 и 512 ГБ стоит очень дорого, конечно, но ее реализация – это все равно круто. Поскольку SD-карта не поддерживается, не стоит экономить на объеме внутреннего хранилища.﻿

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Прошивка и стабильность работы

Еще одна распиаренная фишка MiMix 4 – новейшая прошивка MIUI 12.5 Enhanced Edition. По функционалу здесь вы не найдете ничего нового, если сравнивать с обычной Миюай 12.5. А вот оптимизацию правда прокачали. За несколько дней использования Ми Микс 4 работал довольно стабильно, без вылетов, зависаний и самостоятельных перезагрузок. Это круто, учитывая, какие проблемы наблюдаются с ПО в других новинках Xiaomi. Тот же бюджетник Redmi 10 дико лагает под управлением стандартной MIUI 12.5.﻿

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В общем, MIUI 12.5 Enhanced Edition – это как стабильная версия обычной MIUI 12.5, которая была беткой. Ничего «повышенного» и расширенного в ней нет.

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Основная и фронтальная камера

Основная камера у Mi Mix 4 тройная: 108 Мп + 8 Мп + 13 Мп. И она правда делает хорошие фотки как в дневное время суток, так и в ночное. Проблемка есть с насыщенностью. Все снимки чересчур блеклые и какие-то неинтересные в плане цветопередачи. Вообще такая ситуация периодически наблюдается в смартфонах Сяоми. Redmi Note 10 5G тоже выдает скучные фото, лишенные яркости. Особенно это заметно на фоне конкурентоспособных телефонов от Realme. Широкоугольный 13-мегапиксельный объектив достойный, углы обзора широкие, всё как надо. Телевик на 8 Мп не менее крутой, поскольку в нем реализован 5-кратный оптический зум вместе с оптической стабилизацией. Это по-настоящему флагманские параметры.

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Видео пишет в максимальном разрешении 8K@24fps. Запись звука великолепная. Короче, основная камера Ми Микса 4 вполне хорошая. Но учтите, что она все же проигрывает Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.

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К сожалению, вышеупомянутые похвалы не относятся к фронтальной камера, которая получилась провальной. Фронталка имеет модуль на 20 Мп с размером пикселя 0.8µm и фокусным расстоянием 27 мм. Отбросим цифры и сразу рассмотрим примеры селфи. Фронталка фотографирует и снимает смазано даже при хорошем освещении. Видео вы можете записать только в качестве 1080p@30fps. Никакой детализации, четкости и хорошей яркости. Звук ужасный. Такое низкое качество вызвано тем, что модуль находится под поверхностью экрана. Даже представители Сяоми признали, что фронтальная камера получилась посредственной. Это та цена, которую мы должны заплатить за полностью невидимый модуль. Именно поэтому подэкранная технология не будет применяться во всех свежих флагманах. В эпоху соцсетей многим нужна отличная (пусть и заметная) фронталка. Вот такие дела, друзья.

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Коммуникации и мобильные сети

Как видим, мы в основном ругаем Mi Mix 4, но данный смартфон все же нашел, чем нас приятно удивить. На презентации много внимания было уделено мобильным сетям. Телефон получил множество антенн, благодаря чему он круто справляется со связью. Это на самом деле так. Ми Микс 4 ловит сигнал Wi-Fi там, где другие смартфоны уже отключаются от сети. Новинка без проблем выдает 4G даже в местах с плохим покрытием. Поддержка 5G, конечно же, тоже реализована, но пока от нее ни холодно, ни жарко.

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Интересный момент: Mi Mix 4 поддерживает все распространенные европейские бенды, в том числе 20-й, 7-й и 3-й. Хотя за пределами Китая телефон вряд ли будет продаваться. Вы сможете заказать только китайскую версию с какого-нибудь китайского интернет-магазина. Но стоит ли оно того....

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Вернемся к коммуникационным технологиям. Здесь все прилично: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, полный набор навигационных служб, инфракрасный порт и модуль NFC, работающий, кстати в наших странах.

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Вибромотор крутой, флагманский. А вот датчик приближения по-прежнему барахлит. Сяоми все никак не могут разобраться с ним. Согласитесь, что очень неприятно, когда в смартфоне за 1000 долларов лагающий датчик.

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Аккумулятор, быстрая зарядка и время автономной работы

По части автономности все более или менее нормально. Xiaomi Mi Mix 4 получил батарею на 4500 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки на 120 Вт, способной накормить аккумулятор до 100% всего за 15 минут. Впечатляет, правда? Вот только такая молниеносная зарядка совсем не в пользу батареи. Будьте готовы к тому, что АКБ износится за год-два. Во время быстрой зарядки максимальный нагрев составил 54 градуса. Это довольно много. Хорошо хоть, что в настройках предусмотрена опция регулировки мощности зарядки.

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Беспроводная зарядка тоже есть, она 50 Ватт. Штука удобная, но придется покупать дополнительные гаджеты, чтобы ей пользоваться. В нашем фирменном тесте автономности Mi Mix 4 продержался всего 8 часов и 15 минут. Средненький показатель, могло быть значительно лучше.﻿

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Динамики и звук

Вот чем по-настоящему может похвастаться Ми Микс 4 – обалденным звуком. В телефоне установлены стереодинамики от фирмы Harman/Kardon. Звучание правда на флагманском уровне: громкое, мощное, сочное. Далеко не каждый дорогой телефон может предложить такой шикарный звук.

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Цена

Стоит Mi Mix 4 дорого даже в Китае:

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8/128 ГБ – $771;

8/256 ГБ – $817;

12/256 ГБ – $894;

12/512 ГБ – $972.

Если же новинка все-таки будет продаваться в Европе, то цена поднимется еще на 300-400 долларов. Нехило так.

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Выводы

Ну что, пришло время подводить итоги, и они неутешительные для Mi Mix 4. Советуем ли мы приобретать данную новинку – НЕТ. За такие деньги можно найти отличный флагман, хоть и с заметной фронталкой. Ми Микс 4 абсолютно не оптимизирован в плане нагрева процессора (блокировка мощности – это никакая не оптимизация, а полная глупость), фронтальная камера фотографирует откровенно плохо, датчик приближения глючит, разрешение экрана тоже не флагманское. Скрытая фронталка не стоит всех этих жертв.

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Смотрите, что получается: на бумаге заявлен топовый процессор, а в реальности играть невозможно из-за бешеного нагрева; производитель расхваливает скрытую фронталку, а пользоваться ей совсем неприятно из-за низкого качества фото и видео; мы ждем интересные цветовые решения, а получаем скучные цвета и ужасный чехол в придачу; распиаренная 120-ваттная зарядка не только мгновенно зарядит батарею, но и быстро приведет ее в негодность. Это именно тот случай, когда ожидания не оправдались от слова совсем.

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Лучше подождать, пока на рынке появятся реально хорошие смартфоны с подэкранной камерой, а пока присмотреться к Mi 11, Mi 11 Pro или Mi 11 Ultra, если хотите ощутить премиальность мобильного устройства.

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Плюсы:

Крутой стереозвук и вибромотор.

Как таковое отсутствие фронталки на передней панели.

Царские модификации памяти.

Отличная поддержка сетей.

Неплохая основная камера.

Стабильная работа прошивки.

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Минусы:

Чрезмерный нагрев процессора.

Автоматическая блокировка мощности в играх.

Посредственное разрешение экрана (для флагманского уровня).

Быстрый разряд.

Неизвестно, есть ли влагозащита и какой степени.

Значительные проблемы с датчиком приближения.

Неоправданная дороговизна.

Также не забывайте посмотреть наш видеообзор и написать свое мнение о Mi Mix 4 в комментариях (пожалуйста, без резких высказываний). Всем удачи!

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