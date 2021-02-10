730

Poco X3 PRO - очередной сиквел от Xiaomi!

Комплектация

Внешний вид

Характеристики

Дисплей

Камеры

Производительность

Автономность

Звук

Конкуренты

Итог

Видеообзор

Да, его по праву можно назвать продолжением легенды, потому что Poco X3 Pro унаследовал все лучшее (и даже больше) от своего предшественника, Poco X3. Цель бренда Poco – предложить лучшие характеристики за минимальный ценник. И эта модель — одно из лучших тому доказательств!





«Именно то, что тебе нужно, и даже больше» — так звучал слоган с презентации этого хита. Отличный дисплей, производительное железо, емкая батарея и многое другое всего за 200$. Конечно, он не лишен недостатков, поэтому предлагаем вашему вниманию подробный обзор смартфона. Итак, обо всем по порядку.

Вскрываемся

Упаковку с Поко икс 3 про производитель комплектует блоком зарядки мощностью 33В и кабелем USB type-C. На экран уже наклеена защитная пленка. Дополнительно в комплекте по-прежнему идет силиконовый чехол, который прикрывает гнездо зарядки. Это понравится ценителям экстра-защиты, особенно если учесть заявленную пыле- и влагозащиту смартфона по классу IP53.





Само собой, есть и скрепка для извлечения лотка для сим-карты. Здесь ничего не поменялось. Но теперь покупатель получит еще набор различных стикеров с надписью POCO; их можно приклеить на сам смартфон, ноутбук, холодильник или… в общем, судите сами, куда их можно клеить или не клеить.

Дизайн и внешний вид

Первые ощущения от встречи с аппаратом неоднозначные. Габариты смартфона сразу дают о себе знать, если только вы не привыкли пользоваться такими «лопатами». Его размеры по сравнению с другими, тоже немаленькими моделями приведены ниже. Обратите внимание на толщину.

И конечно, сразу почувствуется на ощупь пластиковая задняя крышка. Нельзя сказать, что она совсем тонкая или плохо подогнана, с этим все хорошо. Но пластик есть пластик – без чехла телефон обречен на царапины и потертости. Что касается расположения элементов, то здесь все привычно: снизу основной микрофон, динамик и разъем для наушников, сверху только дополнительный микрофон, на правом торце находятся кнопки регулировки громкости и кнопка питания (она же – сканер отпечатка пальцев), а на левом – лоток для сим-карты. Сам лоток гибридный – придется выбирать между второй сим-картой или картой памяти.

Купить выгодно Poco X3 Pro, Redmi Note 9 и Redmi 9

Стоит упомянуть, что из доступных расцветок теперь синий, темно-серый и бронзовый цвета. Блок камер не изменился (но не сами камеры, об этом позже): на задней панели реализован в виде круга с пятью глазками. Самих камер сзади четыре и один глазок заменяет собой светодиодная вспышка. Можем перейти к характеристикам.

Характеристики

Подробные характеристики приведены в таблице ниже (габариты приводились выше):





Дисплей: 6.67" IPS LCD, 120Гц, HDR10, пиковая яркость 450нит, разрешение 1080x2400p, соотношение сторон 20:9, плотность пикселей 395ppi; отклик на касания 240Гц.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 860 (1x2,96ГГц + 3x2,42ГГц + 4x1,8ГГЦ); видеоускоритель Adreno 640.

Память: оперативная 6/8Гб LPDDR5, внутренний накопитель 128/256Гб UFS 3.1с возможностью расширения с помощью карты microSDXC.

ОС: Android 11, MIUI 12.

Тыльная камера: основной широкоугольный модуль 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm, лазерный автофокус; ультраширокий модуль 8 MP, f/2.2, 119˚; макромодуль 2 MP, f/2.4; датчик глубины 2 MP, f/2.4.

Фронтальная камера: 20 MP, f/2.2, (широкий), 1/3.4", 0.8µm.

Запись видео: тыльная камера: 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; гироскопическая система EIS; фронтальная камера: 1080p@30fps.

Аккумулятор: 5160мАч; быстрая зарядка на 33В.

Дополнительно: датчик отпечатка пальцев на боковой грани; инфракрасный порт; NFC; стереозвук; разъем для наушников 3,5мм.





Теперь разберем все эти моменты отдельно.

Дисплей смартфона





Он не поменялся. Здесь установили все ту же матрицу, как и предыдущей модели. Выполнен он по технологии IPS с частотой обновления 120 Гц и отверстием под фронтальную камеру – чего еще желать за эти деньги? Яркости вполне достаточно, чтобы пользоваться смартфоном прямо на улице в солнечный день.

В общем, экран большой и довольно приятный, тем более что картинка плавная за счет повышенной герцовки. Здесь стоит заметить, что некоторым пользователям не по вкусу частота 120 Гц – напрягаются глаза и долго смотреть в экран тяжело. Из-за того, что это матрица IPS, ШИМ здесь должен отсутствовать в принципе. Но AMOLED точно стоил бы на порядок дороже.





Защищает, кстати, его уже новое поколение стекла Gorilla Glass 6. Производитель стекла, компания Corning, заявляет, что теперь их стекло защищает от падений в 2 раза больше, чем стекло прошлого поколения – 15 падений с высоты 1м на твердые поверхности. Не факт, что это изменение по достоинству оценят владельцы, но тем не менее.





На удивление, в Poco X3 Pro тыльные камеры хуже, чем в предыдущей версии. Основная камера была 64Mp, стала 48Mp; ультраширокий модуль был на 13Mp, стал на 8Mp. Не понятно, чем был обоснован этот шаг, ведь на практике отличия заметны – пострадала детализация даже в дневное время суток, разница при съемке ночью также заметна. При чем это произошло как с основным модулем, так и с ультрашироким. Вот примеры их сравнения:

Съемка на ультраширокий объектив (увеличенно):

Фронталка отрабатывает подобным образом, уступая по резкости. Единственное, что у «прошки» селфи получаются немного более сглаженными.

Для соц. сетей, конечно, подойдет, но для любителей делать качественные снимки лучше отказаться от покупки X3 Pro.

Производительность





Пожалуй, главным преимуществом аппарата является его железо. Под капотом «мустанга» установлен мотор от Qualcomm Snapdragon 860. Это слегка разогнанная версия процессора 2019 года – Snapdragon 855+. Не так давно этот чип утирал нас даже флагманам от Самсунг на процессорах Exynos. И он реально тянет самые требовательные игры на самых высоких настройках графики.





Да, сегодня это уже не топовый процессор с не самой лучшей энергоэффективностью. Да, при тяжелой нагрузке он начинает троттлить после нескольких минут игры. Но его результат все равно на голову выше тех же Redmi Note 10 Pro или Samsung Galaxy A52. Кому интересен результат теста Антуту, то там он набирает 543 тысячи баллов.









Над охлаждением техники постарались, и смартфон не нагревается до жутких температур, оставаясь приемлемо теплым на протяжении всего времени использования.

Немного о памяти – ее тоже прокачали. Теперь она стала быстрее по типу UFS 3.1. На выбор предлагается 128 Гб или 256 Гб. Оперативкой может похвастаться даже базовая версия – 6 Гб или же можно доплатить еще и получить 8 Гб. Учитывая весь комплект, за такой прайс получаем довольно шикарные характеристики.





Из коробки установлен Android 11 под управлением оболочки MIUI 12 с фирменным лончером от Poco. В нем есть свои «фичи», как например раздельная панель уведомлений и панель управления в шторке.

Тест на живучесть

Рабочая лошадь – так смело можно назвать X3 Pro за его батарею емкостью 5160 мАч. Смартфон может пахать как угорелый почти 2 дня в режиме активного пользования. Производитель заявляет, что он выдерживает 18 часов непрерывного просмотра видео.

Заряжается батарея от 33-хватного блока очень быстро. От 0% до 60% кормежка длится полчаса, ну а за час батарея зарядится полностью. И такой мощности за эти деньги никто из конкурентов предлагать не берется.

Звук и другие особенности

Про-версию Поко Икс 3 оснастили такими же динамиками, как и младшего брата: один динамик на нижнем торце и разговорный динамик в качестве дополнительного для стерео. Само звучание, если сравнивать с конкурентами в этой категории, отличное – все-таки два динамика лучше, чем один. Опять же, некоторые флагманские модели звучат еще лучше, но вы серьезно? Мини-джек для наушников на месте. Радио, для кого это еще важно в 2021 году, тоже есть.

Приятной плюшкой является наличие модуля NFC – за эти деньги китайцы могут и пожадничать. Так что платить в супермаркете или метро будет удобно. Сканер отпечатка пальцев уже на своем привычном месте, в кнопке питания. Работает он шустро, без нареканий. Другой приятной плюшкой станут ощущения от работы вибромотора – он просто шикарен! За это отдельное спасибо, ведь мы помним, сколько девайс стоит.

Кто еще может?

Ответ на вопрос: кто еще может предложить такие характеристики за 219$ на старте продаж (а наши подписчики знают, что его можно было урвать и за 200$) – становится очевиден. Конкурентов у Poco X3 Pro просто нет.

Что-то более-менее похожее можно наблюдать в недавно представленном для Индии Realme Narzo 20 Pro, но там слабее процессор от MediaTek, меньше объем памяти в базовой версии (6/64 Гб или 8/128 Гб), хуже фронталка и частота обновления дисплея 90 Гц (против 120 Гц у Poco), не заявлено наличие модуля NFC. Да и когда эта модель появится в наших странах – и появится ли вообще – не известно.





Еще один смартфон от холдинга BBK – Realme 7. Но опять же, процессор MediaTek G95 во всем уступает «Снэпу», и по производительности, и по поддерживаемой памяти (только LPDDR4x и UFS 2.1). Здесь нет стереозвука, как у Поко Икс 3 Про, остальное по вкусу. Но ценник Realme начинается с 260$.





Для сравнения можно упомянуть модель от корейцев – Samsung Galaxy M31s. Экран Amoled, но без повышенной герцовки. Основная камера на 64 Гб с учетом того, что ПО от Самсунг умеет хорошо обрабатывать снимки. Аккумулятор стоит еще больше, чем в Поко, целых 6000 мАч. Но смех вызывает сравнение устройств на Exynos 9611 со Snapdragon 855. Об этом даже не будем говорить, игрокам в тяжеловесные игры точно проходить мимо. Стереозвука тоже нет. И все это с ценником в Украине у официальных ритейлеров 267$ за версию 6/128 Гб.

Что в итоге

Подводя итоги, можно сказать, что самый основной конкурент для Poco X3 Pro – это он сам, только без приставки Про. Про-версия предлагает более производительную связку процессор-память, но в ущерб качеству съемки – в этом, пожалуй, все их основные различия. Для любителей проводить время за играми X3 Pro – топ за свои деньги.





И это действительно так. Такой производительности больше никто не предложит за двести с лишним баксов. А дисплей со 120 Гц, стереодинамики и приятный виброотклик сделают игру максимально комфортной.





Ценителям изысканного, например качественных снимков, сочным амолед-дисплеев или более дорогих материалов корпуса, стоит присмотреться к другим моделям, таким как Xiaomi Mi10T lite, Realme 7 Pro. Но за это придется здорово доплатить!

Видеообзор

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!﻿

