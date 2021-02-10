Очереди за Sony Xperia 1 IV не выстраиваются

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Предсказуемо спрос на новый флагман низкий

Xperia смартфоны от Sony нишевые и «большой» флагман Xperia 1 IV не изменит ситуацию. Новинка получила ряд высоких технологий, но за все это запросили немало, позволить себе новый флагман японской компании смогут лишь единицы. И первые результаты приема предварительных заказов оптимизма не прибавляют, Sony по-прежнему будет болтаться в хвосте пелотона крупнейших игроков на рынке.

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На сайте JD.com было собрано чуть более 32 тысяч предзаказов на флагман. И это треть от того количества желающих, которые в свое время решились приобрести Xperia 1 III на старте продаж. Это статистика лишь одной онлайн-площадки, но эксперты уверены, что аналогичная ситуация и у других ритейлеров, количество пользователей, изъявивших желание приобрести Xperia 1 IV ничтожно мало.

Логично, что в качестве ключевой причины столь слабого спроса называют высокую стоимость. При прочих равных пользователи могут приобрести за меньшую цену достойные флагманы. Напомним, что Sony Xperia 1 IV обладает 6,5-дюймовым OLED‑экраном разрешением 3840х1644 пикселя, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, батареей на 5000 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, операционкой Android 12 и тройной тыльной камерой с датчиками по 12 Мп каждый, с оптическим стабом и переменным оптическим зумом.

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Источник: notebookcheck