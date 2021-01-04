Официально: дата анонса Realme V15

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Realme V15 дебютирует 7 января, будет это флагман или среднего уровня смартфон, неизвестно

На Рождество, 7 января, Realme преподнесет подарок — анонс нового смартфона Realme V15. Сегодня утром компания выпустила тизеры, которые и возвестили о предстоящей премьере новинки. Выйдет смартфон в рамках новой линейки Realme Koi.

Компания не стала скрывать дизайн новинки и промо-плакаты демонстрируют нам мобильник, который получит вытянутый дисплей с достаточно массивным подбородком и круглым отверстием под селфи-камеру. Тыльная сторона получила градиентное исполнение и прямоугольный блок камеры с тремя датчиками изображения. И экстерьер Realme V15 нам знаком по тем рендерам, которые ранее появлялись в сети. Кстати, об этом смартфоне говорили в ракурсе того, что он получит флагманский чип Snapdragon 888.

Но последние утечки указывают на то, что Realme V15 выйдет на базе Dimensity 800U. По слухам, в его арсенале должно быть 8/12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0 и тройная тыльная камера с главным модулем на 64-мегапикселя. Обещают также поддержку сверхбыстрой зарядки на 125 Вт, которая способна зарядить батарейку на 4000 мАч всего за 20 минут.

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Источник: gizmochina