Официально: Hasselblad теперь партнер Oppo

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Минимум три года шведская компания будет отвечать за цветопередачу в камерах флагманов Oppo

Сегодня утром Oppo на своей странице в Weibo официально объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с Hasselblad, чтобы «легендарное изображение вошло в жизнь каждого». Это шведская компания одна из крупнейших в мире, специализирующаяся на создании профессиональных фотоаппаратов. Камеры этой компании были выбраны НАСА для съемок поверхности Луны и сопровождали полеты шаттлов в космос.

Напомним, что год назад партнером Hasselblad стала OnePlus, которое успела выпустить два поколения флагманов с алгоритмами от шведской компании в части грамотной калибровки цветов. И вот спустя год Пит Лау, который теперь по совместительству и вице-президент Oppo, сообщил, что Hasselblad и Oppo заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области обработки изображений сроком на три года.

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Официально объявлено не было, но уже известно, что первыми продуктами компании с софтом от Hasselblad станут Oppo Find X5 и Oppo Find X5 Pro, чью премьеру ждем уже в феврале. В сети уже и изображения смартфонов показали, на которых гордо красуется логотип шведской компании на задней панели.

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Источник: sparronews