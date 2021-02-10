Oppo Find X5 Lite максимально близок к сбалансированному середняку

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Осталось чтобы ценник не взвинтили до небес

Уже в этом месяце Oppo представит флагманскую линейку Find X5. Новинки предложат все доступные на сегодняшний день технологии. Пользователи получат устройства с лучшими экранами на рынке, самым мощным железом и продвинутой камерой. Но далеко не всем нужны максимум технологий за высокий прайс. Для тех, кому подавай устройство попроще предложат Oppo Find X5 Lite.

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Ожидается, что новинка станет европейской версией Oppo Reno7 и получит более простой внешний вид, чем более старшие собраться по серии. У смартфона будет пластиковый корпус с габаритами 160,6х73,2х7,81 мм весом 173 грамма. На передней панели установят 6,43-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400х1080 точек. Поверх него установят стекло Gorilla Glass 5.

Аппаратной основой Oppo Find X5 Lite выступит чип Dimensity 900, предложат 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. В активе устройства будет селфи-модуль Sony IMX615 на 32 Мп, защита от брызг IP54, модуль NFC, стереодинамики, экранный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт.

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Руководить работой Oppo Find X5 Lite будет операционная система Android 11 с оболочкой ColorOS 12. Основная камера трехкомпонентная с датчиками 64 Мп (f/1.7) + 8 Мп (ширик, f/2.25) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4).

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Источник: winfuture