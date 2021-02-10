Официально: OnePlus 10 Pro представят через неделю

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Инсайдеры вновь оказались точны в своих прогнозах, дату анонса OnePlus 10 Pro они слили правильно

В этом году OnePlus действительно с серьезным опережением графика представит свой новый флагман. Из содержания официального тизера компании следует, что OnePlus 10 Pro дебютирует 11 января. Сюрпризом оглашение даты премьеры не стало, ведь сетевые информаторы досрочно слили не только дату презентации, но и характеристики флагмана.

Помимо нейминга и времени выхода OnePlus 10 Pro, никаких подробностей компания не приводит. Разве что стоит обратить внимание, что производитель не упоминает об анонсе серии OnePlus 10, а четко указывает на релиз «прошки». Тизер также подтвердил дизайн флагмана, который будет выделяться среди прочих устройств оформлением блока тыльной камеры.

Даже без оглядки на слухи можно уверенно говорить о том, что OnePlus 10 Pro предложит AMOLED‑дисплей с повышенной частотой обновления, платформу Snapdragon 8 Gen 1, минимум 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128 Гб постоянной UFS 3.1, тройную камеру Hasselblad, экранный дактилоскопический датчик, быструю и беспроводные зарядки. Компания уже успела подтвердить, что дисплей предложит технологию LTPO 2.0.

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Сетевые информаторы ориентируют на то, что мощность быстрой зарядки составит 80 Вт, разрешение фронтальной камеры 32 Мп и на тыльной стороне предложат набор из датчиков 48 Мп + 50 Мп (сверхширик) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный зум).

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Источник: mydrivers