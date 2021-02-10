Уже скоро OnePlus 9RT выйдет и с OxygenOS

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Названа дата выхода OnePlus 9RT за пределами Китая

В прошлом году OnePlus официально влилась в Oppo, став ее суббрендом, что сказалось на развитии аппаратных и программных продуктов компании. Обычно по осени компания показывала Т-версию своего флагмана, которая, как правило, предлагала небольшой апгрейд по части производительностью. Но в 2021 году от этой практики отказались, а вот модель субфлагманского уровня решили обновить.

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В октябре в Китае был представлен OnePlus 9RT, который за свою цену оказался смартфоном достаточно любопытным. Помимо производительности изменения коснулись и камеры. Почти сразу после анонса OnePlus 9RT поползли слухи, что смартфон выйдет и за пределы Китая, но в 2021 году у компании руки до этого не дошли. И вот с опозданием в три месяца OnePlus 9RT наконец-то доберется до глобального рынка.

Сегодня компания официально объявила, что 14 января устроит анонс OnePlus 9RT в Индии. В числе фишек новинки стоит упомянуть не только присутствие чипа Snapdragon 888 и тройной основной камеры 50 Мп (Sony IMX766) + 16 Мп + 2 Мп, но и предустановленную фирменную оболочку OxygenOS.

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Напомним, что в Китае смартфон доступен с ColorOS. Возможно, компания преподнесет сюрприз и «из коробки» OnePlus 9RT получит Android 12. Ждем презентации, чтобы узнать, появится ли смартфон в Европе или его продажи ограничатся рынком Индии.

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Источник: androidauthority