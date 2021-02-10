Официально. iQOO Neo 5 будет поддерживать зарядку на 66 Вт

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iQOO Neo5 сможет заряжаться до 100% за 30 минут? ﻿

Ранее мы сообщали инсайды в отношении спецификации будущего iQOO Neo5. Тогда нам «шептали», что у смартфона будет сверхбыстрая зарядка на 88 Вт. Сегодня официально стало известно, что 88 Вт при заряде мы не увидим, но любителям скорости можно не унывать.

Компания официально подтвердила, что iQOO Neo5 будет поддерживать зарядку до 66 Вт. Много это или мало, судите сами: этого хватить для зарядки первых 50% за 10 минут, а полный заряд вы получите уже через пол часа.

Сообщается, что смартфон оснастили аккумулятором емкостью 4400 мАч, которая состоит из двух частей - по 2200 мАч каждая.

Для контроля безопасности во врем быстрой зарядки предусмотрены температурные датчики, которые есть, как и в аккумуляторах, так и в зарядке. Температура оригинального блока питания будет передаваться в смартфон, для контроля возможности быстрой зарядки и если она будет повышаться, скорость заряда сможет уменьшиться во избежание перегрева.

Пока не сообщается, насколько плохо такая скорость будет влиять на ресурс батареи. Но мы понимаем, что на этот вопрос четно смогут ответить только пользователи.

Презентация iQOO Neo5 - ﻿мощного сублагмана на Snapdragon 870 запланирована на 16 марта.

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Источник: gsmarena.com