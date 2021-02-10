iQOO Neo5 засветился на фотографии. Что видно?

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Свежие утечки о будущем субфлагмане iQOO Neo5﻿

В сеть утекли новые данные об iQOO Neo5﻿, которые были подкреплены «живой» фотографией. Мы не можем пройти мимо.

Инсайдер сообщает, что телефон представленный на фотографии оснащен OLED дисплеем с частой 120Гц. Мы видим каплевидный вырез под селфи-камеру. Также он добавил, что в смартфоне стоит сенсор Sony IMX598 с поддержкой оптической стабилизации.

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На дисплее есть наклейка, которая и даёт нам повод утверждать ,что речь идёт именно о будущем iQOO Neo5. Помимо этого мы видим информацию о процессоре Snapdragon 870 в смартфоне. Также указан объём внутренней и оперативной памяти - 12/128 Гб, и версия ОС Android 11.

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Пока всё сходиться с теми утечками, которые мы получали ранее. Напомним, что там также упоминались следующие характеристики: аккумулятор емкость 4400 мАч с быстрой зарядкой на 88 Вт, камера на 48 Мп + 13 Мп + 2 Мп и двойные стереодинамики. Внутренняя память будет зависит от версии аппарата, а цена может быть вплоть до 600 долларов за топовую версию на 12/256 Гб.

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Источник: gizmochina.com﻿