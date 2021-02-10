Официально. Meizu 18 Pro будет на топовом железе

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Продолжаем делиться новостями про Meizu 18 и 18 Pro

Напомним - компания анонсировала презентацию телефонов на 3 марта, а до тех пор, каждый день мы будем получать новые официальные данные.

Вчера говорили о размере обычной версии Meizu 18, сегодня новость касается старшей Meizu 18 Pro.

Мы получили официальное подтверждение трех основных аппаратных характеристик для смартфона. Meizu 18 Pro будет полноценным флагманом с чипом Snapdragon 888, оперативной памяти LPDDR5 и внутренним хранилищем по технологии UFS3.1.

В период анонса многих флагманов мы уже начинаем привыкать к такой комбинации, но от этого она не теряет своей актуальности. Приятно осознавать, что Meizu 18 Pro будет флагманом в полном смысле это слова. Некоторые проявляли скепсис, узнав что обычная версия осталась без Snapdragon 888.

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Помимо этого Meizu упомянула и про стандартный Meizu 18. Сегодня его назвали отличным примером баланса между производительность и энергопотреблением. Отчасти это станет возможным благодаря новому поколению фирменной технологии ИИ - OneMind8XX. Система позволит лучше использовать ресурсы, оптимизировать выполнение задача и улучшит производительность в играх. Так как она построена на ИИ, она будет со временем, адаптироваться к режиму пользователя и его потребностям.

Уже интересно, какие новости нас ждут завтра.

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Источник: mydrivers.com﻿