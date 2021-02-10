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Здравствуйте, друзья. Сегодня обсудим смартфон с необычным дизайном, который разнообразит скучный сегмент бюджетных аппаратов. В обзоре CMF Phone 1 поговорим о его конструкции, экране, производительности, камерах и автономности. Купить CMF Phone 1 можно по цене около 300 евро.

Как уже понятно из названия, модель принадлежит бренду Nothing, у которого выходили аппараты с интересным внешним видом из разных ценовых сегментов. Смартфоны Nothing пользуются большой популярностью в Европе, как и фирменные аксессуары. Не будем затягивать и начнем знакомство с новинкой.

CMF Phone 1

Обзор Nothing CMF Phone 1 – разборный красавец за копейки

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы, габариты

Качество экрана

Процессор и память

Операционная система

Камеры

Автономность

Цена, конкуренты и выводы

Технические характеристики

Матрица: AMOLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение экрана и другие параметры: 1080 x 2400 пикселей, частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 395 ppi, стандартная яркость – 500 нит, пиковая яркость – 2000 нит Габариты: 164 x 77 x 8.2 мм, вес 197-202 г Материалы корпуса: Пластик или экокожа Влагозащита: IP52 (от брызг) Цвета: Оранжевый, черный, синий (индийская версия), светло-зеленый Процессор: 4-нанометровый Mediatek Dimensity 7300 Количество ядер: Четыре ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.5 ГГц + четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Mali-G615 MC2 Варианты памяти: 6/128 (Индия), 8/128, 8/256 ГБ Операционная система: Android 14 Основная камера: Главный датчик: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, PDAF Дополнительный датчик: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 4K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.0 Запись видео в 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, навигационные службы GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS Емкость батареи: 5000 мАч Мощность зарядки: Проводная 33 Вт, реверсивная 5 Вт Цена: Ориентировочно 16 140 грн (8/128)

Если смотреть по техническим характеристикам, Nothing CMF Phone 1 – стандартный представитель начально-среднего класса. Его нельзя назвать бюджетником, но и до младшего флагмана он не дотягивает.

Здесь у нас AMOLED-экран с хорошим разрешением, производительный процессор Dimensity 7300, запись видео в 4K@30fps и аккумулятор на 5000 мАч. Из отрицательных моментов следует отметить отсутствие оптической стабилизации, да и ультраширика нет. Основным конкурентом CMF Phone 1 можно назвать Poco X6 .

Комплектация

Оригинальный подход заметен уже на этапе распаковки. Обычно телефоны приходят в однотонных коробках, где единственными декоративными элементами являются названия моделей и логотипы.

В Nothing CMF Phone 1 мы видим упаковку с изображением камеры смартфона. А также винты, которые можно считать отличной деталью мобильного устройства. Комплектующие ограничены – только USB Type-C и скрепка для извлечения SIM-лотка.

Возможно, вы привыкли, что бюджетные аппараты получают в комплекте блок питания и чехол. Nothing поскупились на эти элементы. Больше здесь ничего интересного, поэтому двигаемся дальше.

Дизайн, материалы, габариты

Внешний вид – главная фишка Nothing CMF Phone 1. Дизайн можно охарактеризовать как индустриальный и инженерный. На задней панели видны съемные болты из нержавеющей стали. Откручиваете их и заменяете крышку.

Да-да, у телефона съемный корпус. Это позволяет менять задние панели так же, как меняем чехлы. Особых умений для этого не нужно. Официально компания предлагает четыре крышки разных цветов: оранжевую, светло-зеленую, черную и синюю. Последняя доступна только в Индии.

Стоимость одной панели – 35 евро. С уверенностью заявляем, что вскоре появится множество кастомизированных вариантов от китайцев. Их можно будет за копейки приобрести на AliExpress и других подобных площадках.

Более того, у Nothing CMF Phone 1 упрощена замена аккумулятора. Многие пользователи смогут с легкостью менять батарею самостоятельно в домашних условиях.

В нижнем углу корпуса предусмотрена специальная кнопка для крепления дополнительных аксессуаров. Это ремешок, подставка и чехол для банковской карты. Каждый аксессуар стоит по 25 евро. Кошелек крепится не очень просто, а вот подсоединить ремешок или подставку не составит труда.

По материалам все стандартно. В черной и светло-зеленой окраске пластик, а оранжевая и синяя из экокожи. Конечно, за такую цену о металле речи не идет. Грани корпуса тоже пластиковые, а вот продолговатый ободок металлический.

Дизайн специфичен, понравится не всем. Но это хоть что-то новое и необычное. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном, работает исправно.

А вот обилием интерфейсов Nothing CMF Phone 1 похвастаться не может. Аудиоджека и ИК-порта нет. Слот для карты памяти гибридный. Отсутствие NFC станет для многих существенной проблемой.

Защита тоже на среднем уровне. Дисплей без закаленного стекла Gorilla Glass. Есть только стандарт IP52 от небольших капель.

По размерам Nothing CMF Phone 1 довольно большой: 164 x 77 x 8.2 мм при весе от 197 до 202 граммов (в зависимости от выбранной задней крышки). Но эргономика не страдает, в руке лежит удобно.

Девайс получил только один динамик. Звучит неплохо, на среднем уровне. Громкость хорошая, но меломаны вряд ли будут удовлетворены качеством звучания. Им рекомендуем подключать наушники.

В общем, дизайн Nothing CMF Phone 1 оригинален и станет настоящим открытием для энтузиастов. Для бюджетного сегмента отлично.

Качество экрана

Далее обсудим дисплей Nothing CMF Phone 1. Сразу отметим, что грани вокруг экрана достаточно толстые. Не критично, но на фоне других смартфонов выглядит средне.

По техническим параметрам все отлично: матрица AMOLED, разрешение Full HD+, частота обновления 120 Гц. Заявленная стандартная яркость составляет 500 нит, что соответствует реальным измерениям. А вот пиковая неправдоподобная – целых 2000.

При тестировании в ручном режиме яркость CMF Phone 1 достигает 720 нит, в автоматическом – 1250 нит. Это лучше, чем у Nothing Phone 2a и Moto G84 . В автоматическом режиме Poco X6 демонстрирует результат получше, но разница невелика.

Уверена, что при повседневном использовании никто не будет упоминать эти цифры. На солнце содержимое экрана видно хорошо. Качество дисплея тоже отличное.

А вот популярные фишки вроде HDR и Dolby Vision отсутствуют. Вернее, режим Ultra HDR поддерживается только для фотографий, но не для видео.

В своей ценовой категории дисплей Nothing CMF Phone 1 очень хорош. Да, он не может соперничать с полноценными младшими флагманами, но это и не нужно. В повседневном использовании вы не заметите никаких проблем с яркостью или цветопередачей.

Процессор и память

Теперь раскроем вопросы производительности Nothing CMF Phone 1. На борту стоит 4-нанометровый чип MediaTek Dimensity 7300, относящийся к среднему уровню. Предыдущая версия называлась Dimensity 7050 и тоже демонстрировала достойные результаты.

Посмотрим на тесты производительности. В AnTuTu сегодняшний герой набирает около 640 тысяч баллов, и даже на пару значений опережает Poco X6. Да, это не миллион баллов, как у сублагманов, и не два миллиона, как у топовых устройств.

Nothing CMF Phone 1 немного сливает таким моделям, как Nothing Phone 2 и 2A. Будет ли эта разница заметна при повседневном использовании? Нет. Базовые задачи выполняются быстро и просто.

Поиграть в ресурсоемкие игры на высоких настройках не удастся. А вот более простые игрушки идут нормально. Мы не можем требовать большего от аппарата стоимостью 300 евро.

Хорошая новость: троттлинг и нагрев у Nothing CMF Phone 1 практически отсутствуют. Синтетический тест выдает относительно ровную зеленую линию без серьезных просадок.

В Европе смартфон предлагается в модификациях 8/128 и 8/256 ГБ. Это хорошие варианты для бюджетника. Есть и функция расширения оперативной памяти за счет постоянной.

Результаты по производительности Nothing CMF Phone 1: смартфон демонстрирует один из лучших результатов в доступном сегменте. Новый процессор шустрый и энергоэффективный. Dimensity 7300 разочарует только в случае, если будете играть в требовательные игрушки с максимальной графикой.

Операционная система

CMF Phone 1 работает на Android 14 с фирменной прошивкой Nothing OS 2.6. По функционалу оболочка похожа на «чистый» Андроид, с минимумом уникальных опций.

Зато интерфейс кастомизирован и исполнен в серой монохромной окраске. Рабочий стол, иконки и системные приложения в одном стиле. Выглядит интересно, хоть и специфически.

По срокам обновления все достаточно скромно. Производитель гарантирует два года обновления «зеленого» робота и три года патчей безопасности. В принципе, это стандартный показатель для Android-девайсов. Хотя мы видели результаты и лучше.

Камеры

Еще на этапе ознакомления с техническими характеристиками было понятно, что камеры Nothing CMF Phone 1 очень посредственные. Отсутствует даже базовый ультраширик с небольшим разрешением.

Основной модуль Sony IMX882 на 50 Мп без оптической стабилизации и других фишек.

Ожидаемо, дневная съемка у Nothing CMF Phone 1 нормальная. Снимки качественные, с хорошим динамическим диапазоном. Цветопередача естественная, контрастность в меру. Чуть-чуть не хватило резкости, но это если присматриваться.

Ночью результаты тоже неплохие как для бюджетника. Хорошо проработаны светлые участки, мелкие объекты с достаточной резкостью. Шума немного.

Дополнительный 2-мегапиксельный сенсор добавлен больше для галочки, ему внимание уделять не будем. Лучше поговорим о передней камере на 12 Мп.

Дневные и ночные селфи приемлемого качества. В зависимости от освещения где-то не хватает динамического диапазона, где-то – контрастности и резкости. Но это если подробно изучать каждый снимок чуть ли не под микроскопом. Для повседневной съемки результаты хорошие.

Съемка на основную камеру Nothing CMF Phone 1 в максимальном разрешении 4K с 30fps. За это нужно благодарить процессора Dimensity 7300.

Есть и плохой момент: ощутимая нехватка стабилизации. Как мы уже говорили, оптической нет, а электронная не справляется со своей задачей. Картинка постоянно прыгает. Качество видео неплохое.

Фронталка пишет в 1080p@30fps. Здесь похвастаться нечем, поэтому двигаемся дальше.

Автономность

Перед тем, как подводить итоги, разберемся со временем автономной работы Nothing CMF Phone 1. Показатели просто шикарны. Смартфон держит заряд гораздо лучше, чем Poco X6 или Oppo Reno12 Pro, хотя и там результаты отличные.

Благодаря энергоэффективному экрану и процессору можно рассчитывать до двух дней работы при обычном использовании.

Мощность зарядки всего 33 Вт. Беспроводная, разумеется, отсутствует. Блок питания следует покупать отдельно. Хорошо, что зарядные устройства с такой мощностью недорогие. На полную зарядку требуется около полутора часов.

Цена, конкуренты и выводы

В нашем магазине можно купить Nothing CMF Phone 1 на 8/128 ГБ ориентировочно за 16 140 грн. Цена приблизительна и может изменяться. Учитывая стоимость, новинку следует отнести к бюджетно-среднему сегменту.

Конкурентов у CMF Phone 1 очень много, начиная от Samsung и заканчивая Xiaomi. Например, Galaxy A35 предлагает полноценную влагозащиту IP67, основную камеру с OIS, ультраширик и стереозвук.

У Poco X6 высше разрешение экрана, тоже есть оптическая стабилизация и сверхширокоугольный объектив. Базовая версия уже на 256 ГБ, а мощность зарядки составляет 67 Вт.

Если хотите приобрести что-нибудь от Nothing, но с более продвинутыми характеристиками, обратите внимание на Phone 2a. Это уже субфлагман. Там больше модификаций памяти, ультраширик на 50 Мп, а фронталка на 32 Мп. Есть NFC и стереозвук, мощность зарядки 45 Вт.

Основная причина, по которой следует рассматривать Nothing CMF Phone 1 к покупке, – эксклюзивный дизайн и разборная конструкция. Если надоела однотипность, хотите поэкспериментировать с задними крышками или аксессуарами.

Смартфон может похвастаться качественным экраном, хорошей производительностью и автономностью. Этого достаточно для удобного использования.

Плюсы:

Интересный дизайн;

сменная задняя крышка;

совместимость с аксессуарами;

слот для карты памяти;

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

хороший AMOLED-экран;

производительный процессор MediaTek Dimensity 7300;

нормальная дневная съемка на основную камеру;

запись видео в 4K@30fps;

отличная автономность.

Минусы: