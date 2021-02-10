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Привет, друзья! Компания Xiaomi в очередной раз порадовала нас презентацией, на которой показала максимально крутые смартфоны, но при этом с очень адекватной ценой. Да-да, речь идет о новой линейке Redmi K70, в которую вошли три модели. Старший смартфон, Redmi K70 Pro, вряд ли выйдет за пределы Китая, а вот K70 будет продаваться в нашей стране под названием Poco F6 Pro.

Телефоны из линейки Поко разлетаются как горячие пирожки, и новинка точно не станет исключением. Ведь производитель обещает нам премиальные материалы корпуса, флагманский экран и самое мощное железо, и все это в пределах 350-400 долларов. Согласитесь, что уже не терпится поближе познакомиться с долгожданным Poco F6 Pro, поэтому поехали!

Обзор Poco F6 Pro (Redmi K70) – самый топовый среднебюджетник на 2024 год!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Дисплей

Процессор, память и ОС

Камеры

Автономность

Цена и выводы

Технические характеристики

Диагональ дисплея: 6,67″ Разрешение экрана: 1440 х 3200 пикселей Матрица: OLED Дополнительные характеристики экрана: Частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 4000 нит, плотность пикселей – 526 ppi, распознавание 68 миллиардов оттенков, поддержка Dolby Vision и HDR10+ Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и алюминиевый каркас. Цвета: Black, Silver, Blue/Green, Purple Размеры: 160.9 x 75 x 8.2 мм по весу 209 гр. Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Видеоускоритель: Adreno 740 Ядро: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A715 с частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A510 с частотой 2.0 ГГц Память: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ Операционная система: Android 14 из HyperOS Основная камера: Главный объектив: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.6, размер матрицы 1/1.55", размер пикселя 1.0µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный объектив: разрешение 8 Мп; Макрообъектив : разрешение 2 Мп Запись видео в максимальном качестве 8K@24fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп Запись видео в 1080p@60fps Технологии: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, модуль NFC, ИК-порт Звук: Стерео Батарея: 5000 мАч Быстрая зарядка: Проводная 120-ваттная Цена: 12/256 ГБ – $352, 16/1 ТБ – $480

Вот такими поразительными характеристиками может похвастаться Poco F6 Pro. По сравнению с предшественником видны значительные улучшения, особенно в плане материалов корпуса, дисплея и железа. Экран получил революционную яркость 4000 нит, а в виде процессора используется флагманский Snapdragon 8 Gen 2.

А цена, на минуточку, стартует всего с 350 долларов. Конечно, ценник актуален только для китайской версии, а вот глобалка обойдется уже дороже. Но согласитесь, что за аппарат с такими параметрами не жалко заплатить и 400-430 долларов. Ну все, друзья, хватит прелюдий, давайте распаковывать наш девайс и проводить подробное тестирование.

Комплектация

Redmi K70 приходит в стандартной черной коробке с золотистыми надписями. Глобальная версия (Poco F6 Pro) будет поставляться в упаковке с несколько иным дизайном, но это не для нас не важно. Гораздо важнее то, что находится внутри.

И там нас встречает стандартный комплект Xiaomi – блок питания мощностью 120 Вт, USB-кабель, однотонный чехол, скрепка и документация. Ну и, конечно, нынешний герой.

Комплектация полноценная, присутствуют необходимые аксессуары. Вам не придется дополнительно тратиться. Здесь все отлично (другого от Xiaomi мы и не ожидали). Откладываем коробку в сторону, берём Poco F6 Pro в руки и переходим к более интересным моментам.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Нам бы очень не хотелось начинать близкое знакомство с Poco F6 Pro с отрицательной ноты, но, пожалуй, придется. И вся проблема состоит в достаточно специфическом дизайне. Верхнюю часть корпуса занимает огромный блок камер. Выполненный он как-то небрежно и сильно бросается в глаза.

Зачем производитель сделал такие большие модули камер – неясно. Ведь по техническим характеристикам там все скромно. Такое решение еще можно оправдать в камерофонах, учитывая, что крутые сенсоры требуют много места. Но Poco F6 Pro точно не входит в их число. Больше всего раздражают даже не сами модули, а огромный пьедестал. Согласитесь, что Poco F5 Pro выглядел более симпатично благодаря узкому блоку.

Конечно, можно выразить небольшую надежду, что в глобальной версии дизайн хоть чуть-чуть поменяют. Но вряд ли производитель станет возиться и оправдывать наши ожидания.

Ладно, с внешним видом все понятно, а как обстоят дела с материалами корпуса? Здесь однозначный апгрейд: задняя крышка по-прежнему стеклянная, а вот каркас корпуса уже алюминиевый, а не пластиковый. Грани матовые, так что это выглядит не так люксово, как у Redmi K70 Pro, но все равно хорошо.

Габариты Poco F6 Pro по-прежнему внушительные: 160.9 x 75 x 8.2 мм при весе 209 граммов. Смартфон большой и тяжелый, грани прямые, в руке лежит не то чтобы удобно. Но это стандартная ситуация, с которой пора смириться.

Цвета Redmi K70 (Poco F6 Pro) приятные – черный, белый, зелено-голубой и фиолетовый. Задняя крышка полностью однотонная, в отличие от K70 Pro, имеющего на корпусе интересные узоры.

Дизайн Poco F6 Pro можно отнести скорее к минусам. Конечно, это дело вкуса, но даже объективно с виду новинка скорее напоминает бюджетник. А вот за материалы корпуса однозначная похвала от нас.

Дисплей

Теперь давайте поговорим об экране Poco F6 Pro, который сразу привлек всеобщее внимание благодаря пиковой яркости 4000 нит. Цифра огромная, и такой параметр раньше просто не встречался в смартфонах. Но давайте будем реалистами: понятно, что заявленная яркость реализована не по всей площади экрана, это просто невозможно. Да и ощутить всю прелесть такой яркости при обычном использовании вы не сможете.

Да, дисплей Poco F6 Pro очень яркий, на солнце все отлично видно, но такая же ситуация была и у предшественника. Поверьте, в реальной жизни вы не заметите большой разницы между 4000 нит в F6 Pro и 1400 нит в F5 Pro. Оба телефона демонстрируют отличные результаты, но в случае новинки – это больше маркетинговый ход. Подобную ситуацию мы уже наблюдали в некоторых смартфонах Xiaomi. Поэтому не рекомендуем вестись на такую громкую цифру.

Все остальные параметры экрана остались на прежнем уровне – частота обновления 120 Гц, разрешение 1440 x 3200 пикселей, плотность пикселей 526 ppi. Выходит, что апгрейд дисплея у Poco F6 Pro не такой уж и большой. Это не отменяет того факта, что экран отличный, просто он особо не отличается от предшественника.

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Процессор, память и ОС

Производительность должна стать одним из основных преимуществ Poco F6 Pro. И это действительно так, поскольку смартфон получил флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, а у предшественника был Snapdragon 8+ Gen 1. Оба чипа выполнены по 4-нанометровому техпроцессу.

Казалось бы, новый мощный чип это очень круто, но опять же в повседневном использовании вы вряд ли заметите разницу. Snapdragon 8+ Gen 1 тоже отлично справлялся со всеми задачами, и благодаря этому железу Poco F5 Pro заслужил звание «убийцы флагманов».

В играх новинка будет немного мощнее своего предшественника. Все мы знаем о возможностях Snapdragon 8 Gen 2, поскольку этот процессор устанавливался во многие телефоны 2023 года. Не будем здесь повторяться и скажем, что даже самые продуктивные игры не станут проблемой для Poco F6 Pro (Redmi K70). Чрезмерный нагрев и тротллинг тоже не должны доставлять трудностей.

Учитывая столь мощную «начинку», Poco F6 Pro смело можно называть очередным "убийцей флагманов". Бренд продолжает свою традицию, которая предполагает, что в среднебюджетные аппараты устанавливается флагманское железо, и это действительно очень круто.

Вариантов памяти у Redmi K70 очень много – от 12/256 ГБ до 16/1 ТБ. Но следует учитывать, что глобальный Poco F6 Pro, скорее всего, получит меньше модификаций. Стандарты памяти новые и скоростные.

Наш нынешний гость работает на базе Android 14 с новой фирменной прошивкой HyperOS. Какая будет оболочка у Poco F6 Pro – пока неясно. Возможно, производитель оставит специальную версию MIUI для Poco.

Камеры

Далее обсудим фото- и видео возможности Poco F6 Pro. Камера тройная: главный 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Сразу можно понять, что никакого прорыва и революции нет. Как и у предыдущих моделей, камера просто нормальная, но какого-то супер результата она не демонстрирует.

Дневные фото на основной сенсор очень хорошие, с приятной цветопередачей и достаточной детализацией.

Ночью ситуация уже усугубляется, и здесь мы видим стандартную среднеуровневую съемку. Есть проблемы как с детализацией, так и динамическим диапазоном. Подобную картину мы наблюдали у Poco F5 Pro и ситуация особо не изменилась. Следует признать, что смартфоны из F-серии никогда не отличались крутыми камерами.

Ультраширик у Poco F6 Pro посредственный. Это всем известный 8-мегапиксельный сенсор, не изменившийся по сравнению с предыдущей моделью. Днем фотки неплохие, но ни о каком флагманском уровне здесь речь не идет.

Писать видео на основную камеру Poco F6 Pro умеет в 8K с 24 кадрами в секунду или в 4K с 60 кадрами в секунду. Радует оптическая стабилизация, которая работает вполне нормально. Качество видео тоже неплохое, как и запись звука.

Фронтальная камера Поко Ф6 Про вообще не изменилась, если сравнивать с предшественником – те же 16 Мп с возможностью записи видео в 1080p/60fps. Селфи не удивили, цвет кожи передается не точно, детализация так себе.

Итак, что можем сказать в качестве итогов о камерах Poco F6 Pro (Redmi K70). Для повседневной любительской съемки можно использовать данный телефон, но это типичный средний уровень. Некоторые младшие флагманы демонстрируют более крутые результаты. Здесь нет телевика или нормального ультраширика, но их и не стоило ждать в смартфоне стоимостью 350 долларов.

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Автономность

В заключение обсудим время автономной работы Poco F6 Pro и будем подводить итоги. Емкость аккумулятора стандартная – 5000 мАч, и вы можете рассчитывать на два дня работы при умеренном использовании. У предшественника емкость составляла 5160 мАч, на самом деле особой разницы не будет.

Зато значительно увеличилась мощность проводной зарядки – 120 Вт вместо 67 Вт у Poco F5 Pro. До 100% аппарат должен зарядиться всего за 20 минут. Крутой показатель, но мы уже видели такое в среднебюджетниках. Из минусов – забрали беспроводную зарядку. Предыдущая модель могла заряжаться по беспроводу с хорошей мощностью 30 Вт.

Цена и выводы

За китайский Redmi K70 просят от 350 долларов за базовую версию. Топовая модификация обойдется вам уже в 480 долларов. Цены более чем адекватные, но глобалка будет дороже примерно на 25-30%. И даже с учетом такой наценки будущий Poco F6 Pro можно считать одним из самых лучших среднебюджетников на 2024 год.

Более свежее железо, новый процессор, повышенная яркость экрана, алюминиевый каркас, немного улучшенная основная камера, мощная зарядка – это главные новшества в свежей модели. Если вы уже владеете Poco F5 Pro, мы не рекомендовали бы пока переходить на новинку, поскольку и предшественник отлично справляется со всеми своими задачами.

Если просто подбираете хорошее среднебюджетное устройство на 2024 год, то Poco F6 Pro должен отлично подойти. Здесь и качественные материалы корпуса, и отличный экран, и мощное железо, и хорошая автономность. Все, что нужно для удобного использования.

Для максимальной экономии, конечно, можно приобрести китайский Redmi K70, но надо понимать, с какими трудностями вы столкнетесь тогда. Советуем подождать глобального релиза и тогда уже задумываться о приобретении новинки.

На этом с вами будем прощаться. Напишите в комментариях, понравился ли вам Redmi K70 и будете ли вы ждать его глобальный аналог Poco F6 Pro?

Плюсы:

полноценная комплектация;

стеклянная задняя крышка и алюминиевый каркас;

симпатичные цвета корпуса:

OLED-экран с высоким разрешением и пиковой яркостью 4000 нит;

нет проблем с ШИМом;

флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

умеренный нагрев и троттлинг в играх;

много вариантов памяти;

Android 14;

запись видео на основную камеру в 8K@24fps;

хорошая основная камера с оптической стабилизацией;

аккумулятор емкостью 5000 мАч;

мощная 120-ваттная зарядка.

Минусы: