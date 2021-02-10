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Привет, друзья. Давайте отойдем от среднебюджетных и флагманских устройств и рассмотрим смартфон по максимально низкой цене. Речь идет о горячей новинке Poco M6 5G, которая на днях была представлена в Индии. Как можно понять из названия, это преемник прошлогоднего смартфона Poco M5 и младший брат небезызвестной модели Poco M6 Pro 5G.

Poco M6 5G можно назвать даже не бюджетником, а ультрабюджетником. Это антикризисный вариант для пользователей, которым необходимо максимально сэкономить. Но достоин ли вообще этот смартфон нашего внимания? Ведь в ультрабюджетном сегменте очень сложно найти неплохое мобильное устройство. Если хотите получить ответ на этот вопрос, садитесь поудобнее и приступайте вместе с нами к чтению обзора Poco M6 5G.

Обзор Poco M6 5G – что ждать от смартфона за 100 долларов?﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Качество экрана

Производительность и память

Камеры

Автономность

Цена, доступность на рынке и выводы

Технические характеристики

Матрица: IPS Диагональ экрана: 6.74 Разрешение экрана: 720x1600 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 90 Гц, стандартная яркость – 450 нит, пиковая яркость – 600 нит, плотность пикселей – 260 ppi Материалы корпуса: Пластик Габариты: 168 x 78 x 8.19 мм с весом 195 г Цвета: Черный, серебристый Процессор: 6-нанометровый Mediatek Dimensity 6100+ Количество ядер: Два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2.2 ГГц + шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Mali-G57 MC2 Варианты памяти: 4/128, 6/128, 8/256 ГБ Операционная система: Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14 Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, сенсор 28 мм, диафрагма f/1.8, PDAF (фазовый автофокус); Дополнительный модуль: разрешение 0.08 Мп Запись видео в 1080p@30fps Фронтальная камера: Разрешение 5 Мп + HDR Запись видео в 1080p@30fps Коммуникации: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, мобильная сеть 5G Емкость аккумулятора: 5000 мАч Мощность зарядки: Проводная 18 Вт Цена: От 110 долларов

Ну что, друзья, как вам такие скромные характеристики Poco M6 5G? Давайте признаем, что здесь все прямо очень ограничено, начиная с IPS-экрана с низким разрешением и заканчивая фронтальной камерой на 5 Мп. Но и ценник невероятно приятный – всего 110 долларов за базовую версию. Найти сейчас современный смартфон с таким прайсом достаточно сложно.

Конечно, Poco M6 5G не сможет соперничать даже с такими моделями, как Realme 11 или Redmi Note 13. Это более низкий уровень по типу Redmi 12 или Motorola Moto G14. Кстати, вам будет полезно знать, что Poco M6 5G – это переименованная копия Redmi 13C 5G, которая также пока продается только в Индии. Но не будем затягивать и двинемся дальше для ознакомления с новинкой.

Poco M5

Комплектация

Итак, по традиции, наш обзор начинается с комплекта поставки. И говорить о комплектации почти всегда скучно, поскольку с телефона к телефону ничего нового не прибавляется. А тут еще и ультрабюджетник, так что заведомо все очень скромно. Poco M6 5G приходит в коробке фирменного ярко-желтого цвета, на которой кроме названия модели нет других элементов.

Комплект поставки Poco M6 5G максимально ограничен. Неприхотливый пользователь получит USB-кабель, скрепку для открытия SIM-лотка, макулатуру и блок питания мощностью 10 Вт. А мы напомним, что телефон поддерживает 18-ваттную зарядку. Это означает, что зарядное устройство с такой мощностью придется докупать отдельно. Пустяк, но все равно неприятно.

Давайте уберем коробку и комплектующие подальше и приступим к другим параметрам Poco M6 5G.

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Дизайн, материалы корпуса, габариты

Уверенными шагами двигаемся к дизайну Poco M6 5G, который, на удивление, оказался вполне симпатичным. Во внешнем виде смартфона есть фишка бренда – большой блок камеры квадратной формы, занимающий всю верхнюю часть корпуса. Там размещается и название компании.

Если сравнивать с предшественником, то дизайн Poco M6 5G кажется более сбалансированным и аккуратным. Отдельно стоит отметить плоские грани, благодаря которым телефон выглядит чуть-чуть более премиально, если это слово вообще применимо к модели за 100 долларов.

Естественно, в материалах корпуса используется только пластик. Здесь все бюджетно и скромно. Зато порадовали интересные расцветки. Теперь задняя панель смартфона не однотонная, как это было у Poco M5, а с привлекательным градиентом. На постерах Poco M6 5G демонстрируется в двух цветах – голубом с фиолетовым оттенком и классическом черном.

Габариты мобильного устройства уже стандартные – 168х77,91х8,19 мм с весом 195 граммов. Но то, что мы привыкли к таким размерам, не отменяет того факта, что смартфон громоздкий и тяжелый, а за счет плоских граней он не очень удобно лежит в руке.

Модули основной камеры достаточно большие и бросаются в глаза. По сути, здесь только один рабочий модуль на 50 Мп, а второй идет просто как ненужное дополнение. Но о камерах мы поговорим позже. Теперь вернемся к интерфейсам Poco M6 5G.

Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания, а из дополнительных фишек есть аудиоджек и карта памяти. Кстати, внешний накопитель можно установить объемом до 1 ТВ, что очень круто.

Что мы можем сказать о дизайне Poco M6 5G? Телефон выдержан в неизменном стиле Poco и смотрится хорошо для своего ценового сегмента. Здесь нет никаких «излишеств» в виде влагозащиты или подэкранного сканера отпечатков пальцев. Но мы не можем требовать этого от ультрабюджетника. Внешний вид новинки не отталкивает, и это уже здорово.

Качество экрана

Самое время обсудить дисплей Poco M6 5G. Как и у предыдущей модели, здесь установлена IPS-матрица. Если почти все бюджетники уже перешли на AMOLED, ультрабюджетный сегмент пока держится на IPS.

Не будем сейчас в сотый раз сравнивать эти матрицы и выяснять, какая лучше, а просто посмотрим на разрешение дисплея Poco M6 5G. Непонятно, чем руководствовался производитель, но он снизил разрешение до 720 x 1600 пикселей.

А мы напомним, что у Poco M5 было 1080 на 2408 пикселей. При этом диагональ дисплея новинки выросла с 6,58 дюйма до 6,74 дюйма. Соответственно, должно было увеличиться и разрешение, или хотя бы остаться на прежнем уровне. Вот такой неприятный даунгрейд выходит.

Это откровенно маленькое разрешение для экрана с такой диагональю. И да, по желанию можно увидеть зерно. Дисплей не выглядит суперкачественным, класс устройства сразу угадывается. У предшественника дела с этим были лучше.

В качестве небольшого утешения скажем, что пиковая яркость у Poco M6 5G все-таки увеличилась – 600 нит против 500 нит у предыдущей модели. Но такой яркости все равно не будет достаточно в ясный день. Под прямыми солнечными лучами вы вряд ли сможете рассмотреть содержимое дисплея.

Частота обновления не изменилась – установлены старые добрые 90 Гц. Конечно, хотелось бы видеть 120 Гц, но это уже преимущество более дорогих моделей. В общем, от экрана Poco M6 5G смешанные впечатления. Зная цену смартфона, мы и не ожидали чего-то крутого, но и такое маленькое разрешение экрана однозначно огорчило.

Poco M5

Производительность и память

С дизайном и экраном Poco M6 5G разобрались, и теперь следует закрыть не менее важный вопрос производительности. К счастью, здесь нас новинка точно порадует. А все благодаря свежему 6-нанометровому процессору Mediatek Dimensity 6100+, демонстрирующему неплохие результаты в бюджетном сегменте.

Да, это никакой не средний класс и для игр такое железо точно не подойдет. Но кто будет играть в серьезные игрушки на телефоне за 100 долларов? Для людей, покупающих этот аппарат, гораздо важнее повседневное использование и выполнение базовых задач. И с этим Dimensity 6100+ справляется на ура.

Интерфейс работает шустро, нет серьезных зависаний и лагов. Вот только мы бы рекомендовали приобрести версию хотя бы на 6 ГБ оперативной памяти, поскольку 4 гигабайта уже недостаточно для плавного функционирования аппарата.

В AnTuTu Poco M6 5G набирает около 400 тысяч баллов. По современным меркам это немного, учитывая, что флагманы демонстрируют нам уже более миллиона баллов. Но в бюджетном сегменте такой показатель хороший.

С троттлингом у новинки тоже никаких проблем. При проведении синтетического теста получаем ровную зеленую линию без просадок.

Напомним, что Poco M5 работал на базе Mediatek Helio G99. Если сравнивать этот процессор с Dimensity 6100+, они практически не отличаются по производительности. Разве что Dimensity более новый. А так быстродействие смартфонов почти на одном уровне.

Poco M6 5G для всех желающих предлагается в четырех модификациях – 4/128, 6/128 и 8/256 ГБ. Базовую модификацию мы не рекомендуем рассматривать к покупке, а вот средняя хорошая. Покупать топовую версию тоже бессмысленно, поскольку тогда уже можно подобрать смартфон немного дороже и с более продвинутыми параметрами.

С программным обеспечением у Poco M6 5G все стандартно – это Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14. К сожалению, новинка не была удостоена оболочки HyperOS.

Камеры

На камерах Poco M6 5G долго останавливаться бессмысленно, поскольку характеристики очень ограничены. По сути, здесь есть только один рабочий сенсор на 50 Мп без оптической стабилизации и других фишек. Сенсор с таким разрешением встречался и у предшественника, поэтому здесь ничего нового и интересного.

Непонятно зачем, но производитель добавил какой-то странный модуль на 0.08 Мп и обозначил его как вспомогательную линзу. Возможно, за какие-то микропроцессы во время съемки этот модуль отвечает, но итоговый результат от этого не меняется. Днем фото можно назвать нормальными, но ночью снимки очень слабые.

Макромодуля у Poco M6 5G нет, в отличие от предшественника. Да он и не нужен. Видео смартфон умеет писать только в 1080p@30fps, и качество ужасное. Для какой-нибудь любительской съемки подойдет, но это очень бюджетный уровень.

Фронтальная камера тоже слабая – всего 5 Мп, поэтому на хорошие селфи надеяться не приходится.

А вот для видеосвязи фронталка подойдет. Здесь опять же нет существенных отличий по сравнению с Poco M5.

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Автономность

Poco M6 5G в сегодняшнем обзоре вызывает у нас спорные чувства, но и приятные моменты есть. Один из таких – отличная автономность. Смартфоны Xiaomi всегда могут похвастаться длительным временем работы, и это касается даже бюджетников. Poco M6 5G получил батарею на 5000 мАч, и при умеренном использовании вы можете рассчитывать на полтора дня работы.

Мощность зарядки совсем небольшая – 18 Вт. Как мы уже говорили, комплектное зарядное устройство идет на 10 Вт, поэтому для более быстрой зарядки нужно будет подобрать другой адаптер.

Цена, доступность на рынке и выводы

Наш сегодняшний гость Poco M6 5G был пока представлен только для индийского рынка. Глобальные продажи тоже ожидаются, но уже в 2024 году. В Индии цены на аппарат очень приятные. Базовая модификация (4/128 ГБ) стоит около 113 долларов, средняя (6/128 ГБ) – 125 долларов, а максимальная (8/256 ГБ) – 150 долларов.

Для своего ценового сегмента телефон неплохой, прежде всего благодаря процессору Mediatek Dimensity 6100+. Дизайн симпатичный, основная камера в принципе нормальная, с автономностью проблем нет. А вот экран разочаровал своим низким разрешением. Да и особенного апгрейда по сравнению с Poco M5 мы не заметили.

Если у вас очень ограниченный бюджет, то рассматривать Poco M6 5G до покупки можно, но мы бы советовали немного доплатить и обратить внимание на другие модели. К примеру, хорошим вариантом является Redmi Note 12 с AMOLED-экраном и тройной камерой, или Realme C55 с IPS-экраном разрешением Full HD+.

Бюджетный сегмент смартфонов очень большой, и у Poco M6 5G точно есть достойные конкуренты. Но если вам понравилась именно эта модель и вы не требовательный пользователь, то можете ее покупать – вы не разочаруетесь. Стоит дождаться глобальной презентации, узнать ценник и делать окончательный выбор, который всегда остается за вами.

Poco M5

Напишите в комментариях, понравился ли вам Poco M6 5G, а мы на этом прощаемся. До встречи и с наступающими праздниками!

Плюсы:

симпатичный дизайн;

интересные цвета с градиентом;

поддерживается карта памяти до 1 ТБ;

есть аудиоджек;

поддержка сети 5G;

пиковая яркость экрана увеличена до 600 нит;

частота обновления 90 Гц;

нет ШИМА;

хороший процессор начального уровня;

три модификации памяти;

нормальный основной модуль на 50 Мп для дневной съемки;

аккумулятор на 5000 мАч;

низкая цена.

Минусы: