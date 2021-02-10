Обзор Redmi Watch 4 – это лучшие бюджетные смарт-часы на 2024 год

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Здравствуйте, друзья! Наш выпуск интересных обзоров продолжается. Недавно мы рассказывали о новых крутых смартфонах Poco F6 Pro (Redmi K70) и Poco X6 Pro (Redmi K70E), а сегодня обсудим смарт-часы Redmi Watch 4.

Первое, что привлекает в новинке – стильный внешний вид и металлический корпус. Но начинка и функции тоже должны быть на высоте. Добавим сюда еще очень приятную цену, благодаря которой эти смарт-часы сможет приобрести любой желающий без угрозы для своего бюджета. Так что устраивайтесь поудобнее и начинайте читать обзор Redmi Watch 4.

Redmi Watch 4 – это лучшие бюджетные смарт-часы на 2024 год

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид, габариты, материалы

Экран

Подключение к телефону, ОС, датчики и доступные функции

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: AMOLED Диагональ экрана: 1.97″ Разрешение и другие параметры дисплея: 450 x 390 пикселей, плотность пикселей 302 ppi, пиковая яркость – 600 нит, частота обновления – 60 Гц, режим Always-on display Габариты: 47.6 x 41.1 x 10.5 мм при весе 31.5 г Материалы корпуса: Алюминиевые грани и пластиковая спинка Цвет корпуса: Черный, белый Влагозащита: 5ATM (погружение на глубину до 50 метров) Количество спортивных режимов: 150 штук Доступные функции: Сообщения с телефона, измерение физических показателей, разговор через встроенный микрофон и динамик, женский календарь, измерение уровня стресса, мониторинг сна Операционная система: HyperOS Датчики: Пульсометр, пульсоксиметр, компас, акселерометр, гироскоп, датчик освещения Коммуникации: Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC (в зависимости от региона) Емкость аккумулятора: 470 мАч (до 20 дней работы) Цена: От 70 долларов

Вот такими характеристиками могут похвастаться смарт-часы Redmi Watch 4. С первого взгляда становится понятно, что это отличная бюджетная модель со всеми необходимыми функциями. Однозначно радует AMOLED-экран с 600 нит пиковой яркостью и частотой обновления 60 Гц, корпус с алюминиевой рамкой, наличие встроенного микрофона и динамика, а также GPS-навигация.

Все остальные характеристики стандартные и уже менее интересные: измерение параметров здоровья, привычная влагозащита 5ATM, 150 спортивных режимов и неплохая автономность. При этом цена китайской версии Redmi Watch 4 колеблется в пределах 70 долларов, что является очень выгодным предложением. Мы уже успели вас заинтересовать? Если да, то двигаемся дальше для более близкого знакомства с новинкой.

Xiaomi Redmi Watch 4

Комплектация

Как обычно, начинаем с комплектации. Redmi Watch 4 приходят в маленькой квадратной белой коробке, по центру которой находится изображение модели, а чуть ниже название. Такой вариант упаковки выглядит более просто, чем длинная прямоугольная коробка, но это больше дело вкуса.

Нас интересует то, что находится внутри. И там все очень скромно – магнитная зарядка и документация. Но это стандартный комплект поставок смарт-часов, поэтому не стоит расстраиваться. И, конечно же, в коробке находится наш сегодняшний красавец – Redmi Watch 4.

Убираем скучную упаковку и макулатуру в сторону и переключаем наше внимание на главного гостя обзора.

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Внешний вид, габариты, материалы

Выглядят Redmi Watch 4 достаточно привлекательно. В глаза сразу бросается большой дисплей с относительно тонкими рамками и алюминиевый каркас корпуса. Следует уточнить, что корпус часов не полностью металлический.

Спинка выполнена из пластика, чего и следовало ожидать. Но гораздо важнее – это алюминиевые рамки, привлекающие внимание и придающие устройству премиальности.

В стандартной комплектации Redmi Watch 4 приходят с обычным силиконовым ремешком, но вы всегда сможете кастомизировать внешний вид гаджета, приобретя браслеты из других материалов. Это может быть сталь, ткань, кожа или пластик. Особенно круто Redmi Watch 4 смотрятся в серебристом цвете со стальным ремешком – эдакий премиальный дорогой аксессуар.

Кстати, о цветах Редми Вотч 4: новинка предлагается только в черной и серебристой расцветке. Это довольно строгие цвета, но вы всегда можете разнообразить дизайн гаджета с помощью ярких браслетов. Ремешки очень легко меняются благодаря классической застежке в виде пряжки.

Габариты Redmi Watch 4 составляют 47.6 x 41.1 x 10.5 мм с весом 32 грамма без ремешка. Часы нельзя назвать очень компактными и легкими, ведь вес добавляет алюминиевый каркас. С пластиком гаджет был бы немного легче, но и скучнее. Стекло у Redmi Watch 4 плоское, без лишних округлений.

Часы Redmi Watch 4 защищены от воды по стандарту 5ATM. Это стандартная для фитнес-браслетов влагозащита. Вы можете погружаться на глубину до 50 метров, но только на короткое время. С гаджетом можно спокойно ходить в душ, мыть руки или гулять в дождь.

Выглядят Redmi Watch 4 однозначно круто и привлекательно, особенно ввиду их скромного ценника. Радует, что можно легко кастомизировать внешний вид браслета: нужен деловой аксессуар – пожалуйста, желаете яркий фитнес-браслет – пожалуйста.

Также внешний вид Редми Вотч 4 легко разнообразить с помощью циферблатов – предлагается около 200 вотчфэйсов. Об этом как раз поговорим в следующем пункте.

Xiaomi Redmi Watch 4

Экран

Дисплей Redmi Watch 4 выше всяких похвал. Начнём с приятной диагонали 1.97 дюймов. На таком большом квадратном экране очень легко воспринимается любая информация, хотя такое решение нельзя назвать компактным.

AMOLED-матрица может похвастаться высоким разрешением 450 x 390 пикселей, а пиковая яркость составляет 600 нит. Для браслета это очень хорошие показатели: картинка четкая и яркая, без зерна, на солнце хорошо видно. А вот в помещении, особенно ночью, максимальная яркость будет сильно бить в глаза.

Частота обновления дисплея Redmi Watch 4 составляет 60 Гц. Опять же, это отличный параметр для фитнес-часов, поскольку на такой частоте обеспечивается плавный и приятный скроллинг. Еще год назад часы получали преимущественно 30 Гц, из-за чего были подрывы и подвисания при пролистывании меню.

Конечно, Redmi Watch 4 получил режим Always on Display, который значительно облегчает эксплуатацию гаджета, хоть и активно жрет батарею. Но автономность – это уже другой вопрос, который мы обсудим позже. А пока порадуемся 200 циферблатам. Вы найдете вотчфейсы абсолютно на любой вкус – от детских картинок до однотонных заставок только с необходимой информацией.

В общем, от дисплея Redmi Watch 4 остаются исключительно положительные эмоции. Но давайте двигаться дальше.

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Подключение к телефону, ОС, датчики и доступные функции

Функционал Redmi Watch 4 достаточно большой, но не стоит питать ложных надежд. Это стандартный фитнес-браслет без полноценной операционной системы и собственного накопителя. Доступные настройки не выходят за пределы привычных. Если вам нужны настоящие смарт-часы, на которые можно устанавливать приложения – придется подбирать более дорогую модель.

Первое, на что хочется обратить внимание – встроенный микрофон и динамик. С помощью них вы сможете совершать Bluetooth-вызовы, используя телефон. Конечно, без смартфона позвонить по телефону или принять вызов не удастся. Немного огорчает, что не завезли технологию eSIM, но она бы существенно увеличила стоимость устройства.

Также Redmi Watch оснащен голосовым помощником Mi AI, но он будет работать только в Китае.

Есть 150 спортивных режимов: цифра впечатляющая, но обычному пользователю не понадобится и треть заявленных тренировок. Redmi Watch 4 умеют измерять всю необходимую физическую информацию: сколько шагов прошли, сколько калорий сожгли, какое пройденное расстояние и скорость передвижения.

Важную роль в отслеживании тренировок играет GPS-навигация. К счастью, она здесь есть. Часы будут использовать собственные навигационные датчики, а не заимствовать их из телефона. Есть как стандартный GPS, так и менее популярные спутниковые системы GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.

В Редми Вотч 4 заявлена новая операционная система HyperOS, но все ее возможности, по сути, сводятся к взаимодействию с экосистемой Xiaomi. Штука хорошая, но вне Китая совершенно бесполезна.

Новинка умеет измерять пульс и уровень сатурации крови, следить за гигиеной сна, показывать уровень стресса, помогать женщинам вести менструальный календарь. На браслете вы будете получать уведомления о вызовах и сообщениях с телефона. Это все стандартные функции, которые мы уже видели сто раз в других моделях. Так что не будем на них долго останавливаться.

Подключиться к телефону можно через Bluetooth 5.3. Подключение также стандартное, с использованием фирменного приложения. Здесь никаких важных новшеств.

В характеристиках заявлено, что Redmi Watch 4 оснащен модулем NFC. Конечно, в Китае бесконтактная оплата будет работать благодаря Alipay, чего не скажешь о европейских странах. С большой вероятностью в нашем регионе такой функции не будет.

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Автономность

Redmi Watch 4 могут похвастаться отличной автономностью благодаря аккумулятору емкостью 470 мАч. Производитель заявляет, что при умеренном использовании без включенного GPS можно добиться 20 дней работы на одном заряде. С включенным AOD этот срок снижается до 10 дней. Если беречь заряд батареи, то возможно и 30 дней работы. Показатели очень приятные.

А вот быстрая зарядка отсутствует и это не очень хорошо. На полную подпитку Redmi Watch 4 уйдет целых 85 минут. Многие бюджетные браслеты уже оснащаются быстрой зарядкой, которая подпитывает их всего за 40-45 минут. Здесь небольшое упущение со стороны Xiaomi.

Xiaomi Redmi Watch 4

Цена и выводы

В Китае за Redmi Watch 4 просят примерно 70 долларов. Будет ли представлена глобальная версия и когда – пока неизвестно. Но мы бы не рекомендовали ее ждать. Фитнес-браслет – это не смартфон, и китайской версией можно спокойно пользоваться, при этом еще и хорошо сэкономив.

Новинку существенно прокачали по сравнению с предыдущей версией. Всего за 70 долларов мы получаем крутой экран, металлическую рамку, встроенный микрофон с динамиком, GPS-навигацию, отличную автономность и еще кучу фишек.

Смело можно утверждать, что Redmi Watch 4 – одни из лучших фитнес-браслетов, которые можно будет приобрести в первой половине 2024 года. Xiaomi, как обычно, на высоте, и радует фанатов не только отличными смартфонами, но и крутыми аксессуарами.

Если задумывались над приобретением бюджетных смарт-часов для повседневного использования, Redmi Watch 4 могут стать отличным вариантом. На этом с вами будем прощаться. Обязательно напишите в комментариях, понравились ли вам Redmi Watch 4 и планируете ли их приобрести. До встречи!

Плюсы:

алюминиевая рамка корпуса;

стильный дизайн;

удобное крепление ремешков;

большой выбор разных браслетов;

AMOLED-экран с высоким разрешением;

пиковая яркость дисплея 600 нит и частота обновления 60 Гц;

режим AOD;

влагозащита 5ATM;

встроенный микрофон и динамик;

операционная система HyperOS;

150 спортивных режимов;

встроенная GPS-навигация;

Bluetooth 5.3;

хорошая автономность.

Минусы: