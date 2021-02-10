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Обзор Redmi Watch 4 – это лучшие бюджетные смарт-часы на 2024 год

07.12.2023 48 0

Здравствуйте, друзья! Наш выпуск интересных обзоров продолжается. Недавно мы рассказывали о новых крутых смартфонах Poco F6 Pro (Redmi K70) и Poco X6 Pro (Redmi K70E), а сегодня обсудим смарт-часы Redmi Watch 4.

 

Первое, что привлекает в новинке – стильный внешний вид и металлический корпус. Но начинка и функции тоже должны быть на высоте. Добавим сюда еще очень приятную цену, благодаря которой эти смарт-часы сможет приобрести любой желающий без угрозы для своего бюджета. Так что устраивайтесь поудобнее и начинайте читать обзор Redmi Watch 4.

 

Redmi Watch 4 – это лучшие бюджетные смарт-часы на 2024 год

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид, габариты, материалы

Экран

Подключение к телефону, ОС, датчики и доступные функции

Автономность

Цена и выводы﻿

 

Технические характеристики

Матрица:

AMOLED

Диагональ экрана:

1.97″

Разрешение и другие параметры дисплея:

450 x 390 пикселей, плотность пикселей 302 ppi, пиковая яркость – 600 нит, частота обновления – 60 Гц, режим Always-on display

Габариты:

47.6 x 41.1 x 10.5 мм при весе 31.5 г

Материалы корпуса:

Алюминиевые грани и пластиковая спинка

Цвет корпуса:

Черный, белый

Влагозащита:

5ATM (погружение на глубину до 50 метров)

Количество спортивных режимов:

150 штук

Доступные функции:

Сообщения с телефона, измерение физических показателей, разговор через встроенный микрофон и динамик, женский календарь, измерение уровня стресса, мониторинг сна

Операционная система:

HyperOS

Датчики:

Пульсометр, пульсоксиметр, компас, акселерометр, гироскоп, датчик освещения

Коммуникации:

Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NFC (в зависимости от региона)

Емкость аккумулятора:

470 мАч (до 20 дней работы)

Цена:

От 70 долларов

 

Вот такими характеристиками могут похвастаться смарт-часы Redmi Watch 4. С первого взгляда становится понятно, что это отличная бюджетная модель со всеми необходимыми функциями. Однозначно радует AMOLED-экран с 600 нит пиковой яркостью и частотой обновления 60 Гц, корпус с алюминиевой рамкой, наличие встроенного микрофона и динамика, а также GPS-навигация.

 

Технические характеристики: Redmi Watch 4

 

Все остальные характеристики стандартные и уже менее интересные: измерение параметров здоровья, привычная влагозащита 5ATM, 150 спортивных режимов и неплохая автономность. При этом цена китайской версии Redmi Watch 4 колеблется в пределах 70 долларов, что является очень выгодным предложением. Мы уже успели вас заинтересовать? Если да, то двигаемся дальше для более близкого знакомства с новинкой.

 

Xiaomi Redmi Watch 4﻿

 

Комплектация

Как обычно, начинаем с комплектации. Redmi Watch 4 приходят в маленькой квадратной белой коробке, по центру которой находится изображение модели, а чуть ниже название. Такой вариант упаковки выглядит более просто, чем длинная прямоугольная коробка, но это больше дело вкуса.

 

Упаковка Redmi Watch 4

 

Нас интересует то, что находится внутри. И там все очень скромно – магнитная зарядка и документация. Но это стандартный комплект поставок смарт-часов, поэтому не стоит расстраиваться. И, конечно же, в коробке находится наш сегодняшний красавец – Redmi Watch 4.

 

Комплектация Redmi Watch 4

 

Убираем скучную упаковку и макулатуру в сторону и переключаем наше внимание на главного гостя обзора. 

 

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Внешний вид, габариты, материалы

Выглядят Redmi Watch 4 достаточно привлекательно. В глаза сразу бросается большой дисплей с относительно тонкими рамками и алюминиевый каркас корпуса. Следует уточнить, что корпус часов не полностью металлический.

 

Материалы корпуса Redmi Watch 4

 

Спинка выполнена из пластика, чего и следовало ожидать. Но гораздо важнее – это алюминиевые рамки, привлекающие внимание и придающие устройству премиальности.

 

В стандартной комплектации Redmi Watch 4 приходят с обычным силиконовым ремешком, но вы всегда сможете кастомизировать внешний вид гаджета, приобретя браслеты из других материалов. Это может быть сталь, ткань, кожа или пластик. Особенно круто Redmi Watch 4 смотрятся в серебристом цвете со стальным ремешком – эдакий премиальный дорогой аксессуар.

 

Ремешки Redmi Watch 4

 

Кстати, о цветах Редми Вотч 4: новинка предлагается только в черной и серебристой расцветке. Это довольно строгие цвета, но вы всегда можете разнообразить дизайн гаджета с помощью ярких браслетов. Ремешки очень легко меняются благодаря классической застежке в виде пряжки.

 

Габариты Redmi Watch 4 составляют 47.6 x 41.1 x 10.5 мм с весом 32 грамма без ремешка. Часы нельзя назвать очень компактными и легкими, ведь вес добавляет алюминиевый каркас. С пластиком гаджет был бы немного легче, но и скучнее. Стекло у Redmi Watch 4 плоское, без лишних округлений.

 

Браслет Redmi Watch 4

 

Часы Redmi Watch 4 защищены от воды по стандарту 5ATM. Это стандартная для фитнес-браслетов влагозащита. Вы можете погружаться на глубину до 50 метров, но только на короткое время. С гаджетом можно спокойно ходить в душ, мыть руки или гулять в дождь.

 

Выглядят Redmi Watch 4 однозначно круто и привлекательно, особенно ввиду их скромного ценника. Радует, что можно легко кастомизировать внешний вид браслета: нужен деловой аксессуар – пожалуйста, желаете яркий фитнес-браслет – пожалуйста.

 

Экран Redmi Watch 4

 

Также внешний вид Редми Вотч 4 легко разнообразить с помощью циферблатов – предлагается около 200 вотчфэйсов. Об этом как раз поговорим в следующем пункте.

 

Xiaomi Redmi Watch 4﻿

 

Экран

Дисплей Redmi Watch 4 выше всяких похвал. Начнём с приятной диагонали 1.97 дюймов. На таком большом квадратном экране очень легко воспринимается любая информация, хотя такое решение нельзя назвать компактным.

 

Качество дисплея Redmi Watch 4

 

AMOLED-матрица может похвастаться высоким разрешением 450 x 390 пикселей, а пиковая яркость составляет 600 нит. Для браслета это очень хорошие показатели: картинка четкая и яркая, без зерна, на солнце хорошо видно. А вот в помещении, особенно ночью, максимальная яркость будет сильно бить в глаза.

 

Частота обновления дисплея Redmi Watch 4 составляет 60 Гц. Опять же, это отличный параметр для фитнес-часов, поскольку на такой частоте обеспечивается плавный и приятный скроллинг. Еще год назад часы получали преимущественно 30 Гц, из-за чего были подрывы и подвисания при пролистывании меню.

 

Функции Redmi Watch 4

 

Конечно, Redmi Watch 4 получил режим Always on Display, который значительно облегчает эксплуатацию гаджета, хоть и активно жрет батарею. Но автономность – это уже другой вопрос, который мы обсудим позже. А пока порадуемся 200 циферблатам. Вы найдете вотчфейсы абсолютно на любой вкус – от детских картинок до однотонных заставок только с необходимой информацией.

 

В общем, от дисплея Redmi Watch 4 остаются исключительно положительные эмоции. Но давайте двигаться дальше.

 

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Подключение к телефону, ОС, датчики и доступные функции

Функционал Redmi Watch 4 достаточно большой, но не стоит питать ложных надежд. Это стандартный фитнес-браслет без полноценной операционной системы и собственного накопителя. Доступные настройки не выходят за пределы привычных. Если вам нужны настоящие смарт-часы, на которые можно устанавливать приложения – придется подбирать более дорогую модель.

 

Первое, на что хочется обратить внимание – встроенный микрофон и динамик. С помощью них вы сможете совершать Bluetooth-вызовы, используя телефон. Конечно, без смартфона позвонить по телефону или принять вызов не удастся. Немного огорчает, что не завезли технологию eSIM, но она бы существенно увеличила стоимость устройства.

 

Опции Redmi Watch 4

 

Также Redmi Watch оснащен голосовым помощником Mi AI, но он будет работать только в Китае.

 

Есть 150 спортивных режимов: цифра впечатляющая, но обычному пользователю не понадобится и треть заявленных тренировок. Redmi Watch 4 умеют измерять всю необходимую физическую информацию: сколько шагов прошли, сколько калорий сожгли, какое пройденное расстояние и скорость передвижения.

 

Параметры Redmi Watch 4

 

Важную роль в отслеживании тренировок играет GPS-навигация. К счастью, она здесь есть. Часы будут использовать собственные навигационные датчики, а не заимствовать их из телефона. Есть как стандартный GPS, так и менее популярные спутниковые системы GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.

 

Умеющий Redmi Watch 4

 

В Редми Вотч 4 заявлена новая операционная система HyperOS, но все ее возможности, по сути, сводятся к взаимодействию с экосистемой Xiaomi. Штука хорошая, но вне Китая совершенно бесполезна.

 

Новинка умеет измерять пульс и уровень сатурации крови, следить за гигиеной сна, показывать уровень стресса, помогать женщинам вести менструальный календарь. На браслете вы будете получать уведомления о вызовах и сообщениях с телефона. Это все стандартные функции, которые мы уже видели сто раз в других моделях. Так что не будем на них долго останавливаться.

 

Возможности Redmi Watch 4

 

Подключиться к телефону можно через Bluetooth 5.3. Подключение также стандартное, с использованием фирменного приложения. Здесь никаких важных новшеств.

 

Меню Redmi Watch 4

 

В характеристиках заявлено, что Redmi Watch 4 оснащен модулем NFC. Конечно, в Китае бесконтактная оплата будет работать благодаря Alipay, чего не скажешь о европейских странах. С большой вероятностью в нашем регионе такой функции не будет.

 

Бесплатная оплата Redmi Watch 4

 

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Автономность

Redmi Watch 4 могут похвастаться отличной автономностью благодаря аккумулятору емкостью 470 мАч. Производитель заявляет, что при умеренном использовании без включенного GPS можно добиться 20 дней работы на одном заряде. С включенным AOD этот срок снижается до 10 дней. Если беречь заряд батареи, то возможно и 30 дней работы. Показатели очень приятные.

 

Измерение физических показателей Redmi Watch 4

 

А вот быстрая зарядка отсутствует и это не очень хорошо. На полную подпитку Redmi Watch 4 уйдет целых 85 минут. Многие бюджетные браслеты уже оснащаются быстрой зарядкой, которая подпитывает их всего за 40-45 минут. Здесь небольшое упущение со стороны Xiaomi.

 

Xiaomi Redmi Watch 4﻿

 

Цена и выводы

В Китае за Redmi Watch 4 просят примерно 70 долларов. Будет ли представлена глобальная версия и когда – пока неизвестно. Но мы бы не рекомендовали ее ждать. Фитнес-браслет – это не смартфон, и китайской версией можно спокойно пользоваться, при этом еще и хорошо сэкономив.

 

Настройка Redmi Watch 4

 

Новинку существенно прокачали по сравнению с предыдущей версией. Всего за 70 долларов мы получаем крутой экран, металлическую рамку, встроенный микрофон с динамиком, GPS-навигацию, отличную автономность и еще кучу фишек.

 

Смело можно утверждать, что Redmi Watch 4 – одни из лучших фитнес-браслетов, которые можно будет приобрести в первой половине 2024 года. Xiaomi, как обычно, на высоте, и радует фанатов не только отличными смартфонами, но и крутыми аксессуарами.

 

Функционал Redmi Watch 4

 

Если задумывались над приобретением бюджетных смарт-часов для повседневного использования, Redmi Watch 4 могут стать отличным вариантом. На этом с вами будем прощаться. Обязательно напишите в комментариях, понравились ли вам Redmi Watch 4 и планируете ли их приобрести. До встречи!

 

Плюсы:

  • алюминиевая рамка корпуса;
  • стильный дизайн;
  • удобное крепление ремешков;
  • большой выбор разных браслетов;
  • AMOLED-экран с высоким разрешением;
  • пиковая яркость дисплея 600 нит и частота обновления 60 Гц;
  • режим AOD;
  • влагозащита 5ATM;
  • встроенный микрофон и динамик;
  • операционная система HyperOS;
  • 150 спортивных режимов;
  • встроенная GPS-навигация;
  • Bluetooth 5.3;
  • хорошая автономность.

 

Минусы:

  • не очень маленький вес;
  • пластиковая спинка;
  • всего два цвета корпуса;
  • нет быстрой зарядки.
Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 07.12.2023
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Обзор Redmi Watch 4 – это лучшие бюджетные смарт-часы на 2024 год