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Привет, друзья! Около недели назад компания Samsung представила свои новинки из среднего ценового сегмента. Как вы знаете, в этой категории у бренда немало моделей, но лишь некоторые из них заслуживают внимания. Согласитесь, что гораздо больше споров, конкуренции и ажиотажа вызывают именно флагманские смартфоны, но сегодня о них не будем говорить. Давайте лучше обсудим горячую новинку Samsung Galaxy A54. А ведь вдруг этот телефон станет королем среднебюджетного сегмента? Поэтому ему нужно уделить достаточно внимания.

Обзор Samsung Galaxy A54 – а это точно средний класс?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, размеры, материалы корпуса

Качество экрана

Мощность и память

Операционная система

Камеры

Коммуникации и звук

Автономность

Цена

Итоги

Технические характеристики

Матрица: Super AMOLED Диагональ экрана: 6.4″ Разрешение: 1080х2340 пикселей Дополнительные параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, яркость – 100 нит, плотность пикселей – 403 ppi Габариты: 158.2 x 76.7 x 8.2 мм при весе 202 Материалы корпуса: Стекло Цвета: Lime (светло-зеленый), Violet (фиолетовый), White (серебристый), Graphite (темно-серый) Защита: IP67 (от влаги и пыли, погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут), Corning Gorilla Glass 5 (передняя панель) Процессор: 5-нанометровый Exynos 1380 Графический ускоритель: Mali-G68 MP5 Количество ядер: 4 ядра Cortex-A78 с частотой 2.4 ГГц + 4 ядра Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц Операционная система: Android 13 с фирменной прошивкой One UI 5.1 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Ультраширокий модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1.12µm, угол обзора 123˚ Макрообъектив: разрешение 5 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 26mm, размер пикселя 0.8µm, размер матрицы 1/2.8" Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALELIO, BDS Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Быстрая зарядка: 25 Вт Цена: От 19 999 грн ($540)

На первый взгляд, ничего особенного. Стандартные характеристики как для среднебюджетного смартфона – AMOLED-экран с неплохим разрешением, тройная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, свежее ПО, процессор Exynos 1380 и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Параметры достойны, но сразу бросается в глаза цена. Да-да, за Samsung Galaxy A54 просят около 500 долларов. Цена шокирует, ведь подобные параметры можно оценить максимум в 350 долларов. Что ж, давайте проведем полный обзор новинки и решим, стоит ли отдавать за нее такие деньги.

Комплектация

По традиции начинаем с комплекта поставки. Samsung Galaxy A54 приходит в белой коробке, на которой крупным планом изображен сам смартфон. Внизу указана надпись Samsung, а вверху – Galaxy A54. В аналогичных упаковках поставляются все модели Samsung из среднего и бюджетного сегмента.

Комплект поставки максимально ограничен. Производитель положил только скрепку для открытия SIM-лотка, скучную документацию и кабель USB Type-C. Блока питания нет, как и чехла.

На отсутствие кейса еще можно не обращать внимания, особенно учитывая, какое плохое качество у всех комплектных чехлов. А вот то, что адаптер питания придется докупать самостоятельно – уже неприятный момент. К примеру, у Xiaomi с этим проблем нет. Там вы всегда найдете и чехол, и мощное зарядное устройство. Samsung в этом отношении отстают. Но что есть, то есть.

Дизайн, размеры, материалы корпуса

В первую очередь хочется обратить внимание на дизайн Samsung Galaxy A54. Смартфон выпронен в стиле флагманской линейки S23, и это правда круто. Телефон красивый, изящный, без лишних элементов, как, например, у Poco X5 Pro.

В левом углу корпуса расположены три модуля основной камеры, а также вспышка. Фронтальная камера находится в крохотном вырезе в верхней части экрана (вырез не каплевидный, что уже хорошо).

Задняя панель Samsung Galaxy A54 выполнена из стекла. Хорошо, что хоть корпус не сделали из пластика, как у младшей версии A34. Рамки достаточно толстые.

Еще один момент, который понравится не всем пользователям – смартфон имеет квадратную форму из-за изменения соотношения сторон дисплея. Такой же форм-фактор встречается и во флагманской серии S23. Напомним, что ранее телефоны Samsung имели более вытянутый экран.

Galaxy A54 нельзя назвать компактным девайсом: смартфон большой и тяжелый, размеры составляют 158.2 x 76.7 x 8.2 при массе 202 грамма. По-настоящему компактных устройств в среднебюджетном сегменте мы, пожалуй, не дождемся. Если среди флагманов есть такие представители (тот же Asus ZenFone 9), то доступные смартфоны в большинстве своем – это лопаты.

Наш сегодняшний герой предлагается в большом количестве цветов. Самые интересные – это фиолетовый и светло-зеленый. Выглядят свежо и как-то по-весеннему. Более строгие и универсальные – темно-серый и белый.

Из наиболее значимых преимуществ следует отметить наличие влагозащиты по стандарту IP67. Для многих пользователей она важна. Также поддерживается карта памяти, что стало большой редкостью. Даже бюджетники постепенно перестают оснащаться SD-картами. А вот аудиоджека нет, ну и навряд ли его отсутствие кого-то огорчит в эру Bluetooth-наушников.

Впечатления от дизайна Samsung Galaxy A54 положительные. Здесь и стеклянный корпус, и поддержка microSD, и полноценная влагозащита. Телефон смотрится дорого и привлекательно. Погнали разбираться с остальными параметрами.

Качество экрана

Samsung Galaxy A 54 стал обладателем Super AMOLED экрана разрешением Full HD+. Картинка очень приятная, цвета насыщенные, да и радует высокий уровень яркости – 1000 нит. Этого может показаться недостаточно по сравнению с некоторыми флагманами, у которых яркость достигает 1900 нит, но сейчас речь идет о среднебюджетном устройстве. И для него такой яркости предостаточно. В солнечную погоду вы не почувствуете никакого дискомфорта.

Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплеем. Срабатывает точно, но не молниеносно.

Частота обновления экрана составляет 120 Гц, но в настройках можно установить адаптивную частоту для сохранения заряда. Режим Always on Display полноценный, и за это большой плюс компании Samsung (да-да, мы снова хотели упомянуть здесь Xiaomi с их пресловутым AOD).

Но есть и неприятный момент – высокий уровень ШИМа. Не то чтобы он был критическим, но чувствительные к ШИМу люди все равно почувствуют ухудшение самочувствия. Проблема в том, что в настройках нельзя включить DC Dimming, и автономно эта функция не работает, она просто отсутствует в смартфоне. А так экран Galaxy A54 вполне достойный.

Мощность и память

Приближаемся к сердцу Samsung Galaxy A 54, а именно к его процессору. И здесь все достаточно хорошо. Смартфон получил новейший чип Exynos 1380, представленный в конце нынешней зимы.

Это среднебюджетный процессор, и со своими задачами он справляется нормально. Для более объективной оценки мы, как обычно, протестировали мобильное устройство в требовательных игрушках. И вот какой результат имеем.

В Genshin Impact на высоких и особенно ультравысоких настройках играть практически невозможно из-за постоянных лагов. Если снизить параметры до средних, то получаем более или менее стабильную игру без сильных просадок. После получаса игры корпус телефона нагревается до 44-45°C. С таким нагревом можно смириться.

Троллинг тоже есть, но не критический. В общем, для мощных игрушек Exynos 1380 – не самое лучшее решение. Рассматривать Samsung Galaxy A54 как игровой смартфон не стоит.

Но в повседневном использовании телефон ведет себя хорошо, за исключением редких лагов. К примеру, при разблокировании экрана бывают микрофризы. На это можно закрыть глаза, потому что перед нами не флагман.

Предлагается три варианта памяти – 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. 6 гигабайт оперативной памяти может показаться уже недостаточно, особенно с расчетом на будущее. Поэтому лучше выбирать версию на 8 ГБ.

Если вы не хотите переплачивать, можно рассмотреть приобретение модификации на 128 ГБ ПЗУ, поскольку смартфон поддерживает карту памяти. Ну и есть, конечно, царская версия из 256 ГБ постоянной памяти, вот только она стоит немало (как и вообще сам смартфон).

Операционная система

Samsung Galaxy A54 работает на базе Android 13 с One UI 5.1. Думаю, вы уже давно знакомы с фирменной прошивкой от Samsung, потому нет смысла рассказывать о функционале. Все работает достаточно шустро и более или менее стабильно как для среднебюджетного телефона. Приятная деталь состоит в том, что компания обещает срок поддержки до 4 лет.

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Камеры

Приближаемся к камерам. И тут сразу скажем, что будем оценивать их с упором на то, что Samsung Galaxy A54 – телефон из среднего ценового сегмента, и он не может снимать так классно, как флагманы. Поэтому нет смысла сравнивать его с топовыми смартфонами. Если просто зрительно оценивать фотографии, они достаточно хороши.

Дневные снимки на главный 50-мегапиксельный сенсор получаются яркими, насыщенными, с приятной цветопередачей. Ночью тоже фотографирует нормально, хотя в некоторых сценариях заметны легкие шумы. Детализация отличная.

12-мегапиксельный ультраширик тоже ведет себя достойно. Да, разрешение объектива небольшое, но и детализация, и угол обзора в норме. Для доступного смартфона это хороший результат.

Макрообъектив всего на 5 Мп, и здесь чудес не происходит. Фото получаются, откровенно говоря, посредственными. Но чисто побаловаться можно.

Видео на основную камеру можно записывать в максимальном качестве 4K@30fps. Основной модуль имеет оптическую стабилизацию, за что получает жирный плюс. Качество съемки хорошее – нас устраивает и угол обзора, и динамический диапазон. Звук тоже пишет качественно и громко.

Фронталка идет на 32 Мп. Не стоит вестись на такое большое разрешение, поскольку это просто рекламный ход. Но со своими задачами передняя камера справляется неплохо. Тон кожи естественный, нет эффекта маски и плоского лица.

Видео на переднюю камеру можно также записать в 4K@30fps. Это отлично, ведь такое качество встретишь даже не у всех флагманов.

Коммуникации и звук

Далее на очереди коммуникационные технологии и звук. Samsung Galaxy A54 стал обладателем линейного вибромотора, работающего гораздо лучше, чем в предыдущих смартфонах из A-серии. Да, это далеко не флагманский уровень, но вибрация на самом деле не раздражает, она приятна и четкая.

Стереозвук нормальный: по желанию можно придраться к качеству звучания, зато на максимальной громкости звучит очень громко.

Разговорный динамик тоже радует великолепной громкостью – собеседника будет хорошо слышно даже на оживленной улице.

Samsung Galaxy A54 поддерживает eSIM. Это первый смартфон из среднего класса Samsung, который может похвастаться данной технологией. Если вы не знаете, что это за функция и зачем нужна, читайте нашу отдельную статью на эту тему.

Автономность

Samsung Galaxy A54 точно не разочарует вас временем автономной работы благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч. При активном использовании можно рассчитывать на 7-8 часов экрана. Если пользоваться телефоном не весь день непрерывно, одного заряда хватит примерно на двое суток.

А вот с быстрой зарядкой не все так радужно. Поддерживаемая мощность – всего 25 Вт. Согласитесь, что в 2023 году это кажется незначительной цифрой. Поэтому на полную зарядку телефона уйдет около полутора-двух часов.

Цена

Мы уже на финишной прямой. Озвучим цену и будем подводить итоги. Samsung Galaxy A54 официально поступит в продажу в Украине. На многих технологичных сайтах уже можно оформлять предварительный заказ. И цены, мягко говоря, шокируют.

Версия на 6/128 ГБ предлагается за 19 999 грн. Топовая модификация 8/256 ГБ обойдется в 21 999 грн. Очень дорого как для телефона среднего класса, вы согласны? Но цены растут, с этим ничего не поделаешь. К счастью, пока на технологическом рынке есть телефоны с более приятным ценником и не менее отличными характеристиками.

Итоги

Samsung Galaxy A54 нельзя назвать плохим смартфоном. Это достойная модель с ярким и качественным AMOLED-экраном, влагозащитой, поддержкой eSIM, хорошей основной камерой с оптической стабилизацией, превосходной автономностью. Добавим сюда привлекательный внешний вид, свежий процессор и долгое время поддержки от производителя.

Но готовы ли вы заплатить за такой середнячок около 540 долларов? Потому что за такие деньги можно найти отличные модели от холдинга BBC – тот же Realme или OnePlus. По одним параметрам они будут хуже, по другим – лучше, но однозначно дешевле.

Мы рекомендуем вам хорошо подумать перед покупкой Samsung Galaxy A54 и ознакомиться с моделями от других производителей. То, что Samsung перегибает палку с ценой – уже давно ни для кого не новость.

Плюсы:

стильный дизайн;

стеклянная задняя панель;

влагозащита IP67;

можно установить карту microSD;

экран Super AMOLED;

частота обновления 120 Гц;

умеренный нагрев в играх;

поддержка технологии eSIM;

длительный срок обновлений;

хорошая основная камера;

оптическая стабилизация;

запись видео в 4K на основную и переднюю камеру;

неплохая фронтальная камера;

приятный линейный вибромотор;

громкий стереозвук и разговорный динамик;

долгое время автономной работы.

Минусы:

убогая комплектация;

высокий уровень ШИМа;

процессор не справляется с трудными играми на высоких настройках;

небольшая мощность зарядки;

высокая цена.

Не забудьте поделиться в комментариях своим мнением о Samsung Galaxy A54. До встречи!