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Здравствуйте, друзья! В последнее время у нас на обзоре бывают преимущественно топовые мобильные устройства. Да, флагманы привлекают наибольшее внимание среди пользователей, и обозревать их очень интересно из-за крутых характеристик и фишек. Но не стоит забывать о не менее интригующем сегменте среднебюджетных смартфонов.

Яркий представитель этой категории – Poco X5 Pro. За телефонами Poco давно закрепилось звание «ТОП за свои деньги», но относится ли это выражение к новинке? Поехали разбираться.

Обзор Poco X5 Pro – новый народный любимец﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса и цвета

Качество экрана

Производительность и память

Операционная система

Камеры и качество фото

Коммуникации и звук

Автономность

Цена

Выводы

Технические характеристики

Диагональ дисплея: 6,67″ Разрешение экрана: 1080х2400 пикселей Матрица: AMOLED Дополнительные характеристики экрана: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 500 нит, пиковая яркость – 900 нит, плотность пикселей – 395 ppi, распознавание 1 миллиарда цветов, поддержка Dolby Vision и HDR10+ Материалы корпуса: Пластиковая задняя панель и пластиковые боковые грани Цвета: Yellow (желтый), Black (черный), Blue (голубой) размеры: 162.9 x 76 x 7.9 мм по массе 181 гр. Защита: Gorilla Glass 5 (экран) + IP53 (от пыли и брызг) Процессор: 6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 778G 5G Видеоускоритель: Adreno 642L Ядро: Одно ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 2.4 ГГц + три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.2 ГГц + четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1.9 ГГц Память: 6/128 ГБ, 8/256 ГБ Основная камера: Главный объектив: разрешение 108 Мп, диафрагма f/1.9, размер матрицы 1/1.52", размер пикселя 0.7µm, PDAF (фазовый автофокус); Ультраширокий объектив: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm Макрообъектив : разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Дополнительно: запись видео в максимальном разрешении 4K@30fps, режим Panorama, Ночной режим, технология HDR Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.4, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.0µm Запись видео в 1080p@60fps Технологии: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, модуль NFC, ИК-порт Звук: Стерео Батарея: 5000 мАч Быстрая зарядка: Проводная 67-ваттная, реверсивная 5-ваттная Поддержка технологий PD3.0 и QC4 Цена: 6/128 ГБ – $240-270; 8/256 ГБ – $300

В первую очередь знакомимся с перечнем технических характеристик. Здесь все достаточно хорошо – стандартный набор параметров для среднебюджетного смартфона.

AMOLED-экран обладает разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Тройная камера может похвастать 108-мегапиксельным главным сенсором. Есть даже 67-ваттная стандартная и 5-ваттная реверсивная зарядка.

А вот вышедший примерно два года назад процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G вызывает скорее опасения. Не будем тянуть и сразу приступим к более близкому знакомству с Poco X5 Pro.

Комплектация

Poco X5 Pro поставляется в привычной черной упаковке с яркими желтыми элементами. Справа расположено полное название модели, а слева – значок 5G и дополнительная информация.

Комплект снабжения также стандартный. В него входит прозрачный силиконовый чехол, USB-кабель, адаптер питания на 67 Вт, скрепка для извлечения SIM-лотка и макулатура.

Защитная плёнка уже наклеена на экране Poco X5 Pro, что можно считать небольшим бонусом. Но все это мы уже видели в других китайских смартфонах, поэтому переходим к более интересным параметрам.

Дизайн, материалы корпуса и цвета

С виду Poco X5 Pro очень похож на своих собратьев. Дизайн известен и узнаваем, особенно в желтом цвете. Есть и характерная для смартфонов Poco вставка, обрамляющая камеру и идущая по всей верхней части корпуса. В этот раз производитель решил быть сдержанным, и голографическую вставку заменили матовой. Выглядит оригинально, но все равно такой яркий дизайн не всем придется по душе.

Боковые грани Poco X 5 Pro плоские, что придает смартфону еще большую брутальность. Корпус полностью выполнен из пластика, чего и следовало ожидать от недорогой модели. Но претензий к сборке нет, все сделано качественно и добротно.

Даже заявлена степень защиты IP53, которая убережет телефон от пыли и брызг. Передняя панель покрыта закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Если покупать Poco X5 Pro в желтом цвете, то кнопка питания также будет окрашена в желтый, несмотря на то, что сами грани чёрные. Это добавляет спортивную деталь в дизайн Poco X5 Pro.

Из интересных разъемов стоит отметить ИК-порт и аудио джек. А вот с SIM-лотком нас постигло разочарование. Можно установить только две симки, поскольку лоток для карты памяти не предусмотрен. Да-да, даже в среднебюджетном сегменте уже появился этот печальный тренд. Производители поголовно отказываются от поддержки флеш-карт в своих смартфонах. Это явный маркетинговый ход, предполагающий, что пользователи сразу будут покупать версии с большим количеством памяти.

Размеры Poco X5 Pro составляют 162.9 x 76 x 7.9 мм весом 181 грамм. Смартфон далеко не компактный, но это уже обычные габариты. По размеру Poco X5 Pro не отличается от Redmi Note 12 Pro.

Poco X5 Pro предлагается только в трех цветах. Как мы уже упоминали, есть популярная желтая окраска, а также черная и голубая. Здесь уже выбирайте индивидуально, какой цвет больше нравится, но наиболее известный и, так сказать, фирменный – именно желтый.

Качество экрана

Poco X5 Pro получил большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран. Разрешение стандартное – 1080 на 2400 пикселей. В этом ценовом сегменте не стоило рассчитывать на более крутые параметры: все и так достаточно прилично как для бюджетника. Максимальная частота обновления – 120 Гц, также поддерживаются такие плюшки, как HDR10+ и Dolby Vision.

А не возникло ли у вас чувство дежавю? Ведь дисплей с аналогичными характеристиками мы уже видели у Poco X4 Pro. В новом поколении все тоже самое. Экран Poco X5 Pro может похвастаться приятной цветопередачей, хорошей контрастностью и яркостью. Но нужно понимать, что это далеко не флагманский уровень.

Больше всего вопросов вызывает именно яркость. Напомним, что уровень стандартной яркости – всего 500 нит, пиковой – 900 нит. Это достаточно мало, поэтому в солнечную погоду возникнут проблемы с чтением информации на экране.

Частота регулировки ШИМа составляет 1920 МГц. По идее даже чувствительные к ШИМу люди не должны испытывать пагубного воздействия от вредного мерцания. Если хотите знать больше о ШИМе, у нас есть подробная статья на эту тему.

Еще, как обычно, приходится разочаровываться в режиме Always on Display. Так как AOD работает всего 10 секунд, после чего отключается. Такая "болячка" встречается во всех телефонах Xiaomi из среднего ценового сегмента. Компания просто не хочет добавлять полноценный AOD к недорогим устройствам, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с флагманами.

Итоги по экрану Poco X 5 Pro таковы: дисплей вполне неплох для своего ценового сегмента. В повседневном использовании даже требовательных пользователей должно все устраивать. Вот только жаль, что нет никакого апгрейда по сравнению с Poco X4 Pro.

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Производительность и память

Плавно переходим к одному из самых интересных параметров, а именно к производительности. Здесь чудес ждать не приходится. На борту Poco X5 Pro установлен процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G, выпущенный около двух лет назад. Сразу скажем, что мощности пока достаточно, но все равно это не новый чип, и он уступает более свежему решению.

Понятно, что в плане производительности Poco X5 Pro не может тягаться с новыми флагманами, такими как Xiaomi 13 или OnePlus 11. Топовый Snapdragon 8 Gen 2 рвет на куски Snapdragon 778G 5G, но и цена у этих телефонов гораздо выше.

А вот Redmi Note 12 Pro, который также из среднего класса, работает под управлением MediaTek Dimensity 1080. Это новый процессор, но по производительности он примерно такой же, как Snapdragon 778G 5G, и даже немного уступает ему.

Основная проблема Snapdragon 778G 5G – сильный тротлинг. При проведении теста максимальная производительность упала до 75-72%. Нагрев также есть, но не критический. Приблизительно после получаса игры в тяжелые игрушки корпус нагревается до 44-45°C.

Вы сможете без проблем играть в требовательных играх, но только на высоких, а иногда и средних настройках. Ультравысокие параметры могут оказаться проблемой. К примеру, при игре в Genshin Impact на средних настройках можно выжать 50 FPS. Если выставить максимальные настройки, получаем всего 33-39 FPS. Неплохо, но требовательные геймеры будут немного разочарованы.

В AnTuTu Poco X5 Pro набирает 531398 баллов, в Geekbench – 2856 баллов в многоядерном и 875 баллов в одноядерном тесте. Это не топовые результаты, но для доступного смартфона они более чем приемлемы.

Модификаций памяти всего две – 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. К сожалению, используется устаревший стандарт флэш-памяти UFS 2.2. Но есть и хорошая новость: объем ОЗУ можно расширить до 5 ГБ, активировав соответствующую функцию в настройках MIUI.

Операционная система

Poco X5 Pro работает на базе Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14. Оболочка имеет специальный интерфейс POCO, но разницы в функционале с обычной MIUI нет. Разве что немного отличается дизайн интерфейса. Ознакомиться с возможностями MIUI 14 вы можете в отдельном обзоре.

Со стабильностью работы у Poco X5 Pro все хорошо. Иногда бывают мелкие подвисания, но серьезных лагов нет. Это отличный результат, учитывая, что прошивка для новинки еще сырая. Радует, что новые модели Xiaomi могут похвастаться более или менее стабильной работой. Раньше с этим была совсем беда.

Еще производитель заявляет, что Poco X5 Pro получит 2 года обновления Android и 3 года патчей безопасности. Нельзя сказать, что это прямо длительный срок поддержки, но не стоит требовать чего-то большего от бюджетника.

Камеры и качество фото

Плавно перемещаемся к камерам, и здесь заведомо ничего особенного. Poco X5 Pro имеет тройную основную камеру. Во главе стоит 108-мегапиксельный модуль, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и макро на 2 Мп.

Начнём с главного объектива. Днем ожидаемо телефон справляется неплохо. Результат достойный, если делать фото с хорошим освещением. Всё в порядке и с детализацией, и с цветопередачей, и с динамическим диапазоном.

А вот ночью ситуация гораздо хуже. Рекомендуется фотографировать только с включенным ночным режимом, иначе изображения получаются откровенно некачественными. Но ночной режим тоже спасает не всегда: в некоторых сценариях шумода работает слишком агрессивно, из-за чего появляется сильная смазанность. Есть проблема и с детализацией: мелкие предметы получаются нечеткими, при увеличении картинки сложно разглядеть какую-нибудь надпись или мелкий элемент.

Ультраширик на 8 Мп разочаровал. И так понятно, что это низкое разрешение для модуля, и ничего достойного выдать он не может. Края фото размыты и нечетки, нормальная детализация выходит только в центре картинки.

Макрообъектив на 2 Мп даже комментировать не хочется. Качество откровенно ужасающее, очень страдает детализация и цветопередача. Понятно, что этот сенсор добавили просто для галочки.

Видео на основную камеру можно записывать с разрешением 4K@30fps. Это хорошо для доступного устройства. Качество видео нормально, если записывать на основной объектив.

Также разрешение можно снизить до 1080p с 30, 60 или 120 кадрами в секунду. Во время съемки видео нельзя переключаться с основного на ультраширокий объектив. Это неудивительно, ведь подобная функция отсутствует даже во многих флагманах. Оптической стабилизации нет.

Фронтальная камера на 16 Мп. Никаких особенностей в нем нет: просто нормально снимает, для соцсетей подойдет. Селфи получаются немного неестественными, присутствует замыленность даже при отключении всех фильтров. Этим страдают все смартфоны Xiaomi.

Записать видео на фронталку вы сможете осуществить в качестве 1080p с 30 или 60 fps. Из небольших плюшек передней камеры можно отметить режим «Панорама» и HDR.

Коммуникации и звук

Переходим к коммуникационным технологиям. Poco X5 Pro может работать в сети 5G, как и большинство современных телефонов. Нужно ли это сейчас – нет, понадобится ли в будущем – да. Здесь мы рассказывали, что будет с сетью 5G в Украине.

Из менее интересных характеристик заявлен Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, модуль NFC для бесконтактной оплаты, навигационные службы и ИК-порт для дистанционного управления техникой.

Стереозвук издает хорошую громкость, качество звучания тоже неплохое. Изюминку добавляет технология Dolby Atmos. Это не уровень топовых флагманов, но результат однозначно не хуже, чем у других бюджетников.

Вибромотор приятно удивил: нечасто встретишь в доступном сегменте такую приятную и четкую вибрацию, как молоточек. Обычно в недорогих устройствах виброотзывы смазаны и точно не доставляют удовольствия.

Автономность

С автономностью у Poco X5 Pro все отлично, как и у других смартфонов Xiaomi. Емкость батареи составляет 5000 мАч. В связке с энергоэффективным AMOLED-экраном это обеспечивает длительное время автономной работы. При умеренном использовании можно рассчитывать на 7-8 часов работы экрана. Если вы не зависаете в телефоне весь день напролет, на сутки одного заряда будет спокойно хватать.

Добавили и быструю 67-ваттную зарядку. С помощью адаптера питания Poco X5 Pro может полностью зарядиться примерно за 40-45 минут. Реализовали даже реверсивную зарядку в 5 Вт. Это подразумевает, что вы сможете подкормить от телефона мелкие гаджеты, например беспроводные наушники или смарт-часы. Согласитесь, что это круто, хотя мощность такой зарядки очень маленькая.

Цена

В заключение ознакомимся с ценами Poco X5 Pro. И здесь все очень хорошо. На Aliexpress в хороший день версию на 6/128 ГБ можно приобрести за 250-260 долларов. Модификация на 8/256 ГБ обойдется примерно в 300 долларов.

Не хотите ждать новинку с Алиэкспресс? Не проблема, ведь Poco X5 Pro уже появился в украинских технологических магазинах. Цена за топовую версию колеблется от 11 499 грн до 13 999 грн. Да, на старте продаж стоимость немного завышена, но можно дождаться акции и приобрести телефон по вкусной цене.

Выводы

Xiaomi удалось сделать вполне достойный недорогой смартфон. Нельзя сказать, что Poco X5 Pro – это некий убийца флагманов, но его можно назвать ТОПом за свои деньги. Если вам не нужен смартфон с топовым процессором, профессиональными камерами и экраном с выжигающей яркостью – возможностей Poco X5 Pro будет достаточно. Нужно понимать, что это бюджетный смартфон, и в своем сегменте он один из самых лучших.

Стоит ли отдавать за Poco X5 Pro около 300 долларов? Вероятно, да. Такая цена полностью оправдывает характеристики аппарата. Но не забываем, что есть достойные конкуренты по такой же цене. К примеру, Redmi Note 12 Pro, который предлагается на Aliexpress от $245. Вот только прошивка там китайская, а Poco X5 Pro уже идет с глобальной. Поэтому окончательное решение принимать вам, дорогие читатели.

Плюсы:

полноценная комплектация;

стекло Gorilla Glass 5 и защита IP53;

большой AMOLED-экран;

частота обновления дисплея 120 Гц;

есть ИК-порт и аудиоджек;

умеренный нагрев в играх и неплохая производительность;

стабильная работа MIUI 14;

качественные дневные фотографии на главный модуль;

запись видео в 4K;

отличный вибромотор;

качественный стереозвук с поддержкой Dolby Atmos;

хорошая автономность;

67-ваттная быстрая зарядка и 5-ваттная реверсивная;

доступная цена;

глобальная версия.

Минусы:

специфический дизайн;

средний уровень яркости;

сильный тротлинг;

не поддерживается карта памяти;

нет оптической стабилизации;

нельзя переключаться между основным и ультрашироким модулем при съемке видео;

слабый ультраширик и макро;

устаревший стандарт UFS 2.2;

мало вариантов памяти.

Пишите в комментариях, понравился ли вам Poco X5 Pro.