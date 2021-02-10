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Обзор Poco X5 Pro – новый народный любимец

07.03.2023 49 0

Здравствуйте, друзья! В последнее время у нас на обзоре бывают преимущественно топовые мобильные устройства. Да, флагманы привлекают наибольшее внимание среди пользователей, и обозревать их очень интересно из-за крутых характеристик и фишек. Но не стоит забывать о не менее интригующем сегменте среднебюджетных смартфонов.

 

Яркий представитель этой категории – Poco X5 Pro. За телефонами Poco давно закрепилось звание «ТОП за свои деньги», но относится ли это выражение к новинке? Поехали разбираться.

Новинка Poco X5 Pro

Обзор Poco X5 Pro – новый народный любимец﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса и цвета

Качество экрана

Производительность и память

Операционная система

Камеры и качество фото

Коммуникации и звук

Автономность

Цена

Выводы

 

Технические характеристики

Диагональ дисплея:

6,67″

Разрешение экрана:

1080х2400 пикселей

Матрица:

AMOLED

Дополнительные характеристики экрана:

Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 500 нит, пиковая яркость – 900 нит, плотность пикселей – 395 ppi, распознавание 1 миллиарда цветов, поддержка Dolby Vision и HDR10+

Материалы корпуса:

Пластиковая задняя панель и пластиковые боковые грани

Цвета:

Yellow (желтый), Black (черный), Blue (голубой)

размеры:

162.9 x 76 x 7.9 мм по массе 181 гр.

Защита:

Gorilla Glass 5 (экран) + IP53 (от пыли и брызг)

Процессор:

6-нанометровый Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Видеоускоритель:

Adreno 642L

Ядро:

Одно ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 2.4 ГГц + три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.2 ГГц + четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1.9 ГГц

Память:

6/128 ГБ, 8/256 ГБ

Основная камера:

Главный объектив: разрешение 108 Мп, диафрагма f/1.9, размер матрицы 1/1.52", размер пикселя 0.7µm, PDAF (фазовый автофокус);

Ультраширокий объектив: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm

Макрообъектив : разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4

Дополнительно: запись видео в максимальном разрешении 4K@30fps, режим Panorama, Ночной режим, технология HDR

Фронтальная камера:

Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.4, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.0µm

Запись видео в 1080p@60fps

Технологии:

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, модуль NFC, ИК-порт

Звук:

Стерео

Батарея:

5000 мАч

Быстрая зарядка:

Проводная 67-ваттная, реверсивная 5-ваттная

Поддержка технологий PD3.0 и QC4

Цена:

6/128 ГБ – $240-270; 8/256 ГБ – $300

В первую очередь знакомимся с перечнем технических характеристик. Здесь все достаточно хорошо – стандартный набор параметров для среднебюджетного смартфона.

 

AMOLED-экран обладает разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Тройная камера может похвастать 108-мегапиксельным главным сенсором. Есть даже 67-ваттная стандартная и 5-ваттная реверсивная зарядка.

Характеристики Poco X5 Pro

А вот вышедший примерно два года назад процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G вызывает скорее опасения. Не будем тянуть и сразу приступим к более близкому знакомству с Poco X5 Pro.

 

Комплектация

Poco X5 Pro поставляется в привычной черной упаковке с яркими желтыми элементами. Справа расположено полное название модели, а слева – значок 5G и дополнительная информация.

Упаковка Poco X5 Pro

Комплект снабжения также стандартный. В него входит прозрачный силиконовый чехол, USB-кабель, адаптер питания на 67 Вт, скрепка для извлечения SIM-лотка и макулатура.

Комплектация Poco X5 Pro

Защитная плёнка уже наклеена на экране Poco X5 Pro, что можно считать небольшим бонусом. Но все это мы уже видели в других китайских смартфонах, поэтому переходим к более интересным параметрам.

Входящий в комплект поставки Poco X5 Pro

 

Дизайн, материалы корпуса и цвета

С виду Poco X5 Pro очень похож на своих собратьев. Дизайн известен и узнаваем, особенно в желтом цвете. Есть и характерная для смартфонов Poco вставка, обрамляющая камеру и идущая по всей верхней части корпуса. В этот раз производитель решил быть сдержанным, и голографическую вставку заменили матовой. Выглядит оригинально, но все равно такой яркий дизайн не всем придется по душе.

Дизайн Poco X5 Pro

Боковые грани Poco X 5 Pro плоские, что придает смартфону еще большую брутальность. Корпус полностью выполнен из пластика, чего и следовало ожидать от недорогой модели. Но претензий к сборке нет, все сделано качественно и добротно.

Как выглядит Poco X5 Pro

Даже заявлена степень защиты IP53, которая убережет телефон от пыли и брызг. Передняя панель покрыта закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Вид Poco X5 Pro

Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Если покупать Poco X5 Pro в желтом цвете, то кнопка питания также будет окрашена в желтый, несмотря на то, что сами грани чёрные. Это добавляет спортивную деталь в дизайн Poco X5 Pro.

Цвета Poco X5 Pro

Из интересных разъемов стоит отметить ИК-порт и аудио джек. А вот с SIM-лотком нас постигло разочарование. Можно установить только две симки, поскольку лоток для карты памяти не предусмотрен. Да-да, даже в среднебюджетном сегменте уже появился этот печальный тренд. Производители поголовно отказываются от поддержки флеш-карт в своих смартфонах. Это явный маркетинговый ход, предполагающий, что пользователи сразу будут покупать версии с большим количеством памяти.

СИМ-лоток Poco X5 Pro

Размеры Poco X5 Pro составляют 162.9 x 76 x 7.9 мм весом 181 грамм. Смартфон далеко не компактный, но это уже обычные габариты. По размеру Poco X5 Pro не отличается от Redmi Note 12 Pro.

Материалы корпуса Poco X5 Pro

Poco X5 Pro предлагается только в трех цветах. Как мы уже упоминали, есть популярная желтая окраска, а также черная и голубая. Здесь уже выбирайте индивидуально, какой цвет больше нравится, но наиболее известный и, так сказать, фирменный – именно желтый.

Внешний вид Poco X5 Pro

 

Качество экрана

Poco X5 Pro получил большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран. Разрешение стандартное – 1080 на 2400 пикселей. В этом ценовом сегменте не стоило рассчитывать на более крутые параметры: все и так достаточно прилично как для бюджетника. Максимальная частота обновления – 120 Гц, также поддерживаются такие плюшки, как HDR10+ и Dolby Vision.

Экран Poco X5 Pro

А не возникло ли у вас чувство дежавю? Ведь дисплей с аналогичными характеристиками мы уже видели у Poco X4 Pro. В новом поколении все тоже самое. Экран Poco X5 Pro может похвастаться приятной цветопередачей, хорошей контрастностью и яркостью. Но нужно понимать, что это далеко не флагманский уровень.

Качество экрана Poco X5 Pro

Больше всего вопросов вызывает именно яркость. Напомним, что уровень стандартной яркости – всего 500 нит, пиковой – 900 нит. Это достаточно мало, поэтому в солнечную погоду возникнут проблемы с чтением информации на экране.

Яркость экрана Poco X5 Pro

Частота регулировки ШИМа составляет 1920 МГц. По идее даже чувствительные к ШИМу люди не должны испытывать пагубного воздействия от вредного мерцания. Если хотите знать больше о ШИМе, у нас есть подробная статья на эту тему.

Матрица Poco X5 Pro

Еще, как обычно, приходится разочаровываться в режиме Always on Display. Так как AOD работает всего 10 секунд, после чего отключается. Такая "болячка" встречается во всех телефонах Xiaomi из среднего ценового сегмента. Компания просто не хочет добавлять полноценный AOD к недорогим устройствам, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с флагманами.

Хороший ли экран у Poco X5 Pro

Итоги по экрану Poco X 5 Pro таковы: дисплей вполне неплох для своего ценового сегмента. В повседневном использовании даже требовательных пользователей должно все устраивать. Вот только жаль, что нет никакого апгрейда по сравнению с Poco X4 Pro.

Параметры экрана Poco X5 Pro

Вас заинтересует: Сравнение матриц AMOLED и IPS – что лучше .

 

Производительность и память

Плавно переходим к одному из самых интересных параметров, а именно к производительности. Здесь чудес ждать не приходится. На борту Poco X5 Pro установлен процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G, выпущенный около двух лет назад. Сразу скажем, что мощности пока достаточно, но все равно это не новый чип, и он уступает более свежему решению.

Производительность Poco X5 Pro

Понятно, что в плане производительности Poco X5 Pro не может тягаться с новыми флагманами, такими как Xiaomi 13 или OnePlus 11. Топовый Snapdragon 8 Gen 2 рвет на куски Snapdragon 778G 5G, но и цена у этих телефонов гораздо выше.

Мощность Poco X5 Pro

А вот Redmi Note 12 Pro, который также из среднего класса, работает под управлением MediaTek Dimensity 1080. Это новый процессор, но по производительности он примерно такой же, как Snapdragon 778G 5G, и даже немного уступает ему.

 

Основная проблема Snapdragon 778G 5G – сильный тротлинг. При проведении теста максимальная производительность упала до 75-72%. Нагрев также есть, но не критический. Приблизительно после получаса игры в тяжелые игрушки корпус нагревается до 44-45°C.

Poco X5 Pro в тестах производительности

Вы сможете без проблем играть в требовательных играх, но только на высоких, а иногда и средних настройках. Ультравысокие параметры могут оказаться проблемой. К примеру, при игре в Genshin Impact на средних настройках можно выжать 50 FPS. Если выставить максимальные настройки, получаем всего 33-39 FPS. Неплохо, но требовательные геймеры будут немного разочарованы.

Процессор Poco X5 Pro

В AnTuTu Poco X5 Pro набирает 531398 баллов, в Geekbench – 2856 баллов в многоядерном и 875 баллов в одноядерном тесте. Это не топовые результаты, но для доступного смартфона они более чем приемлемы.

Poco X5 Pro в Benchmark

Poco X5 Pro в Benchmark

Модификаций памяти всего две – 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. К сожалению, используется устаревший стандарт флэш-памяти UFS 2.2. Но есть и хорошая новость: объем ОЗУ можно расширить до 5 ГБ, активировав соответствующую функцию в настройках MIUI.

Мощность Poco X5 Pro

 

Операционная система

Poco X5 Pro работает на базе Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14. Оболочка имеет специальный интерфейс POCO, но разницы в функционале с обычной MIUI нет. Разве что немного отличается дизайн интерфейса. Ознакомиться с возможностями MIUI 14 вы можете в отдельном обзоре.

Прошивка Poco X5 Pro

Со стабильностью работы у Poco X5 Pro все хорошо. Иногда бывают мелкие подвисания, но серьезных лагов нет. Это отличный результат, учитывая, что прошивка для новинки еще сырая. Радует, что новые модели Xiaomi могут похвастаться более или менее стабильной работой. Раньше с этим была совсем беда.

Операционная система Poco X5 Pro

Еще производитель заявляет, что Poco X5 Pro получит 2 года обновления Android и 3 года патчей безопасности. Нельзя сказать, что это прямо длительный срок поддержки, но не стоит требовать чего-то большего от бюджетника.

Интерфейс Poco X5 Pro

 

Камеры и качество фото

Плавно перемещаемся к камерам, и здесь заведомо ничего особенного. Poco X5 Pro имеет тройную основную камеру. Во главе стоит 108-мегапиксельный модуль, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и макро на 2 Мп.

Камеры Poco X5 Pro

Начнём с главного объектива. Днем ожидаемо телефон справляется неплохо. Результат достойный, если делать фото с хорошим освещением. Всё в порядке и с детализацией, и с цветопередачей, и с динамическим диапазоном.

Как фотографирует Poco X5 Pro днем

Пример фото на Poco X5 Pro днем

Как фотографирует Poco X5 Pro

Качество фото на Poco X5 Pro

Фото на Poco X5 Pro днем

А вот ночью ситуация гораздо хуже. Рекомендуется фотографировать только с включенным ночным режимом, иначе изображения получаются откровенно некачественными. Но ночной режим тоже спасает не всегда: в некоторых сценариях шумода работает слишком агрессивно, из-за чего появляется сильная смазанность. Есть проблема и с детализацией: мелкие предметы получаются нечеткими, при увеличении картинки сложно разглядеть какую-нибудь надпись или мелкий элемент.

Как фотографирует Poco X5 Pro ночью

Пример ночного фото на Poco X5 Pro

Хорошо ли фотографирует Poco X5 Pro ночью

Ночная съемка на Poco X5 Pro

Ультраширик на 8 Мп разочаровал. И так понятно, что это низкое разрешение для модуля, и ничего достойного выдать он не может. Края фото размыты и нечетки, нормальная детализация выходит только в центре картинки.

Сверхширокоугольный сенсор Poco X5 Pro

Как фотографирует ультраширок Poco X5 Pro

Качество фото на ультрашироке Poco X5 Pro

Сверхширокоугольные изображения на Poco X5 Pro

Макрообъектив на 2 Мп даже комментировать не хочется. Качество откровенно ужасающее, очень страдает детализация и цветопередача. Понятно, что этот сенсор добавили просто для галочки.

 

Видео на основную камеру можно записывать с разрешением 4K@30fps. Это хорошо для доступного устройства. Качество видео нормально, если записывать на основной объектив.

Съемка видео на Poco X5 Pro

Качество видео на Poco X5 Pro

Также разрешение можно снизить до 1080p с 30, 60 или 120 кадрами в секунду. Во время съемки видео нельзя переключаться с основного на ультраширокий объектив. Это неудивительно, ведь подобная функция отсутствует даже во многих флагманах. Оптической стабилизации нет.

Как Poco X5 Pro снимает видео

Фронтальная камера на 16 Мп. Никаких особенностей в нем нет: просто нормально снимает, для соцсетей подойдет. Селфи получаются немного неестественными, присутствует замыленность даже при отключении всех фильтров. Этим страдают все смартфоны Xiaomi.

Фронтальная камера Poco X5 Pro

Записать видео на фронталку вы сможете осуществить в качестве 1080p с 30 или 60 fps. Из небольших плюшек передней камеры можно отметить режим «Панорама» и HDR.

Качество фото на переднюю камеру Poco X5 Pro

 

Коммуникации и звук

Переходим к коммуникационным технологиям. Poco X5 Pro может работать в сети 5G, как и большинство современных телефонов. Нужно ли это сейчас – нет, понадобится ли в будущем – да. Здесь мы рассказывали, что будет с сетью 5G в Украине.

Коммуникации Poco X5 Pro

Из менее интересных характеристик заявлен Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, модуль NFC для бесконтактной оплаты, навигационные службы и ИК-порт для дистанционного управления техникой.

Коммуникационные технологии Poco X5 Pro

Стереозвук издает хорошую громкость, качество звучания тоже неплохое. Изюминку добавляет технология Dolby Atmos. Это не уровень топовых флагманов, но результат однозначно не хуже, чем у других бюджетников.

Звук Poco X5 Pro

Вибромотор приятно удивил: нечасто встретишь в доступном сегменте такую приятную и четкую вибрацию, как молоточек. Обычно в недорогих устройствах виброотзывы смазаны и точно не доставляют удовольствия.

Вибромотор Poco X5 Pro

 

Автономность

С автономностью у Poco X5 Pro все отлично, как и у других смартфонов Xiaomi. Емкость батареи составляет 5000 мАч. В связке с энергоэффективным AMOLED-экраном это обеспечивает длительное время автономной работы. При умеренном использовании можно рассчитывать на 7-8 часов работы экрана. Если вы не зависаете в телефоне весь день напролет, на сутки одного заряда будет спокойно хватать.

Цена Poco X5 Pro

Добавили и быструю 67-ваттную зарядку. С помощью адаптера питания Poco X5 Pro может полностью зарядиться примерно за 40-45 минут. Реализовали даже реверсивную зарядку в 5 Вт. Это подразумевает, что вы сможете подкормить от телефона мелкие гаджеты, например беспроводные наушники или смарт-часы. Согласитесь, что это круто, хотя мощность такой зарядки очень маленькая.

 

Цена

В заключение ознакомимся с ценами Poco X5 Pro. И здесь все очень хорошо. На Aliexpress в хороший день версию на 6/128 ГБ можно приобрести за 250-260 долларов. Модификация на 8/256 ГБ обойдется примерно в 300 долларов.

Стоит ли покупать Poco X5 Pro

Не хотите ждать новинку с Алиэкспресс? Не проблема, ведь Poco X5 Pro уже появился в украинских технологических магазинах. Цена за топовую версию колеблется от 11 499 грн до 13 999 грн. Да, на старте продаж стоимость немного завышена, но можно дождаться акции и приобрести телефон по вкусной цене.

 

Выводы

Xiaomi удалось сделать вполне достойный недорогой смартфон. Нельзя сказать, что Poco X5 Pro – это некий убийца флагманов, но его можно назвать ТОПом за свои деньги. Если вам не нужен смартфон с топовым процессором, профессиональными камерами и экраном с выжигающей яркостью – возможностей Poco X5 Pro будет достаточно. Нужно понимать, что это бюджетный смартфон, и в своем сегменте он один из самых лучших.

Плюсы и минусы Poco X5 Pro

Стоит ли отдавать за Poco X5 Pro около 300 долларов? Вероятно, да. Такая цена полностью оправдывает характеристики аппарата. Но не забываем, что есть достойные конкуренты по такой же цене. К примеру, Redmi Note 12 Pro, который предлагается на Aliexpress от $245. Вот только прошивка там китайская, а Poco X5 Pro уже идет с глобальной. Поэтому окончательное решение принимать вам, дорогие читатели.

 

Плюсы:

  • полноценная комплектация;
  • стекло Gorilla Glass 5 и защита IP53;
  • большой AMOLED-экран;
  • частота обновления дисплея 120 Гц;
  • есть ИК-порт и аудиоджек;
  • умеренный нагрев в играх и неплохая производительность;
  • стабильная работа MIUI 14;
  • качественные дневные фотографии на главный модуль;
  • запись видео в 4K;
  • отличный вибромотор;
  • качественный стереозвук с поддержкой Dolby Atmos;
  • хорошая автономность;
  • 67-ваттная быстрая зарядка и 5-ваттная реверсивная;
  • доступная цена;
  • глобальная версия.

 

Минусы:

  • специфический дизайн;
  • средний уровень яркости;
  • сильный тротлинг;
  • не поддерживается карта памяти;
  • нет оптической стабилизации;
  • нельзя переключаться между основным и ультрашироким модулем при съемке видео;
  • слабый ультраширик и макро;
  • устаревший стандарт UFS 2.2;
  • мало вариантов памяти.

 

Пишите в комментариях, понравился ли вам Poco X5 Pro.

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 07.03.2023

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Обзор Poco X5 Pro – новый народный любимец