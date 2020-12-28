Окунитесь в 2007: один из работников Apple выложил фотографии сборки первого iPhone

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В Сети появились фотографии сборочного цеха, на котором Apple собирались свои первые iPhone.

Стив Джобс представил самый первый iPhone общественности 9 января 2007 года – событие, поменявшее наше отношение к телефону и подарившее нам совершенно новый опыт. Нравится вам это или нет, но именно благодаря iPhone идея иметь в кармане не просто телефон, а смартфон стала для большинства людей на планете чем-то обыденным, без чего привычной жизни сейчас не представишь.

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Несмотря на то, что iPhone был представлен в январе 2007 года, его нельзя было купить аж до 29 июня 2007 года. Apple обратилась к сторонним производителям, как это происходит и сегодня, для сборки устройства. И так получилось, что Боб Берроу, бывший менеджер по разработке программного обеспечения Apple, недавно выложил в своем Twitter несколько редких первого iPhone, которые собирали на заводе Foxconn в Китае весной 2007 года.

История компании Foxconn начинается на заводе, где рабочие собирают первый iPhone с 3,5-дюймовым дисплеем с разрешением 320 x 480. Единственной камерой в смартфоне была основная с разрешением 2 Мп. Питала устройство батарея на 1400 мАч. Процессор, заставляющий смартфон работать, представлял собой одноядерный чип с частотой 412 МГц.

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Как и любые вещи, отметившиеся в качестве первых в своем роде, iPhone был не идеален. Смартфон не работал в сетях 3G – вместо этого iPhone предлагал медленную сеть EDGE. Также смартфон не мог даже снимать видео. Тем не менее, iPhone был уникальным устройством и точно опередил свое время, заставив индустрию скорее двигаться вперед.

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Источник: Sparrows News



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