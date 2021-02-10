OnePlus Nord CE 2 5G: дата анонса и характеристики

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Через две недели обещают доступный аппарат от OnePlus

В прошлом году свет увидел OnePlus Nord CE, ставший сдержанным и выверенным по мелочам смартфоном. По части характеристик у него было все, чтобы считаться сбалансированным устройством среднего уровня. У него не было серьезных недостатков, как и не было весомых преимуществ и фишек на фоне конкурентов. Теперь компания готовит к анонсу его преемника OnePlus Nord CE 2 5G.

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Позади этап тестирования и смартфон готов к выходу. Поговаривают, что релиз устроят в феврале и сетевой информатор @MaxJmb готов назвать дату. На своей странице в Twitter он выложил тизер, демонстрирующий дизайн основной камеры OnePlus Nord CE 2 5G, а также отсылку на дату презентации. В качестве даты анонса выбрано 11 февраля, а дизайн тыльного модуля не выглядит чем-то оригинальным и свежим.

Инсайдерская сводка ориентирует на то, что OnePlus Nord CE 2 5G предложит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Под капотом установят чип Dimensity 900, до 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Работать аппарат должен под управлением фирменной оболочки OxygenOS 12 на базе Android 12.

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Емкость аккумулятора составит 4500 мАч и предложат 65-ваттную зарядку. На передней панели OnePlus Nord CE 2 5G установят фронталку на 16-мегапикселей и тройную камеру 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макрообъектив). Обещают порт USB Type-C, NFC, поддержку двух симок и GPS.

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Источник: 91mobiles