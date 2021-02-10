OnePlus 10 Ultra предложит улучшенную камеру, а OnePlus 10 выйдет в двух версиях

387

Стало известно, какие смартфоны готовятся к выходу

Уже достаточно давно в сети ходят слухи, что в этом году Pro-версия флагмана OnePlus лишится статуса самого-самого заряженного смартфона компании. В этом году этот титул перейдет к OnePlus 10 Ultra, анонс которого ждут летом нынешнего года. По данным сетевого информатора Йогеша Брара, компания уже приступила к тестированию смартфона.

Среди прочего источник заявил, что новинка будет построена на базе Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Это будет чуть более мощная версия Snapdragon 8 Gen 1, которая к тому же будет сходить с конвейера TSMC, а не Samsung как в случае с предшественником. Анонс самого чипа может состояться уже в этом месяце, а первым его должен получить один из флагманов Motorola.

Читать также: OnePlus Nord 3 уже тестируют и вот подробности о нем ﻿

Все тот же Йогеш Брара сообщил, что OnePlus 10 Ultra будет отличаться от Pro-версии камерой. Возможно, улучшения сведутся к установке зум-перископа и системе оптической стабилизации изображения. Среди прочего информатор подтвердил выход OnePlus 10 в двух версиях аппаратной платформы: Dimensity 9000 или Snapdragon 8 Gen 1 в зависимости от рынка, где он будет доступен. В планах компании выпустить смартфон c Snapdragon 7 Gen 1, а в линейке Nord появятся модели с Dimensity 8000 и Snapdragon 888.

Читать также: Представлен OnePlus Nord CE 2 Lite: конвейер в действии

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: twitter