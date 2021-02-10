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OnePlus Nord 3 уже тестируют и вот подробности о нем

29.04.2022 355 2

Обойдутся без сюрпризов и все достаточно предсказуемо

В последнее время OnePlus зачастила с анонсом устройств среднего класса. И тенденция к росту количества середнячков продолжится. Так, в планах выпустить OnePlus Nord 2T, который станет чуть прокаченной версией OnePlus Nord 2 и, собственно, обещают полноценное обновление этой модели — OnePlus Nord 3.

 

OnePlus Nord 3 уже тестируют и вот подробности о нем – фото 1

 

Все идет к тому, что OnePlus Nord 2T должны показать в самое ближайшее время. Ведь по логике эта модель должна выйти раньше OnePlus Nord 3, релиз которого обещают в июне-июле нынешнего года. По слухам, компания уже активно тестирует третье поколение «норда» и его кодовое имя Meili. Новинке пророчат чипсет Dimensity 8000, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой и 90-герцовый дисплей. Судя по всему, OnePlus Nord 3 станет этакой упрощенной версией OnePlus 10R, где ухудшат ряд характеристик.

 

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Что касается OnePlus Nord 2T, то он в числе претендентов первым предложить чипсет Dimensity 1300. Его должны укомплектовать AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, батарейкой емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт и тройной тыльной камерой, где функцию главного доверят сенсору на 50 Мп.

 

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Источник: 91mobiles

OnePlus Nord 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.04.2022

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
 
Den Snig 0
Я вже починаю плутатись в сучасних 1+. Раніше до 8 серії все було досить зрозуміло. ВВК просто закидує ринок однаковими смартфонами своїх суббрендів. Беруть кількістю.
29.04.2022 12:48
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Назар Дудченко 1
Схоже це буде глобальний 1+ ейс youth edition
29.04.2022 12:07
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OnePlus Nord 3 уже тестируют и вот подробности о нем