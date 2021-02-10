OnePlus 12 получает водоотталкивающее покрытие Rainwater Touch, как у OnePlus Ace 2 Pro

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Интересно, можно ли будет чатиться в душе?

OnePlus 12 будет представлен в Китае 5 декабря 2023 года, предварительный заказ уже начался. Смартфон дебютирует на мировых рынках в январе – страница запуска устройства опубликована на глобальном и индийском рынках. Компания постепенно раскрывает характеристики OnePlus 12, и в этот раз она анонсировала водоотталкивающее покрытие Rainwater Touch.



Эта функция впервые появилась на OnePlus Ace 2 Pro. Технология позволит пользователям OnePlus 12 эффективно использовать свои устройства даже во время сильных дождей – сенсорный экран корректно распознает прикосновения, даже если на экране есть вода.



Ранее стало известно, что OnePlus 12 получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, дисплей BOE X1 OLED LTPO 2K с лучшей в области пиковой яркостью 4500 нит и подтвержденную многими сертификатами защиту глаз. OnePlus 12 набрал 2333033 балла в тесте AnTuTu.



Смартфон получит тройную камеру Hasselblad с основным датчиком Sony LYT-808, 64 МП перископическую телефотокамеру и 48 МП ультраширокоугольный сенсор. Аккумулятор на 5400 мАч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Источник: TheTechOutlook