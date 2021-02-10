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  • Смартфоном OnePlus Ace 2 Pro будет удобно пользоваться во время дождя – технология Rain Water Touch

Смартфоном OnePlus Ace 2 Pro будет удобно пользоваться во время дождя – технология Rain Water Touch

10.08.2023 109 0

Сенсорным экраном смартфона сложно пользоваться во время дождя: случаются ложные нажатия или интерфейс совсем не реагирует. Похоже, OnePlus нашла решение.

 

Компания заявляет, что будущий OnePlus Ace 2 Pro будет оснащен функцией Rain Water Touch. Она позволит использовать сенсорный экран телефона во время дождя без сбоев и ошибок. Официальное видео демонстрирует процесс:

 

 

Работу Ace 2 Pro сравнивают с реакцией iPhone 14 Pro. Смартфон Apple демонстрирует явные проблемы с сенсорным вводом в условиях дождя, тогда как сенсорный экран OnePlus работает нормально.

 

Вероятно, Rain Water Touch также обеспечит более точный ввод прикосновением, когда пальцы влажные (например, после мытья рук).

OnePlusAce 2 Pro выйдет 16 августа в Китае, источники в сети предполагают, что в мире он появится позже как OnePlus 11T. Вполне возможно, что функция Rain Water Touch распространится на флагманские смартфоны компании.

 

Источник: Android Authority

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 10.08.2023
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Смартфоном OnePlus Ace 2 Pro будет удобно пользоваться во время дождя – технология Rain Water Touch