Смартфоном OnePlus Ace 2 Pro будет удобно пользоваться во время дождя – технология Rain Water Touch

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Сенсорным экраном смартфона сложно пользоваться во время дождя: случаются ложные нажатия или интерфейс совсем не реагирует. Похоже, OnePlus нашла решение.

Компания заявляет, что будущий OnePlus Ace 2 Pro будет оснащен функцией Rain Water Touch. Она позволит использовать сенсорный экран телефона во время дождя без сбоев и ошибок. Официальное видео демонстрирует процесс:

Работу Ace 2 Pro сравнивают с реакцией iPhone 14 Pro. Смартфон Apple демонстрирует явные проблемы с сенсорным вводом в условиях дождя, тогда как сенсорный экран OnePlus работает нормально.

Вероятно, Rain Water Touch также обеспечит более точный ввод прикосновением, когда пальцы влажные (например, после мытья рук).

OnePlusAce 2 Pro выйдет 16 августа в Китае, источники в сети предполагают, что в мире он появится позже как OnePlus 11T. Вполне возможно, что функция Rain Water Touch распространится на флагманские смартфоны компании.

Источник: Android Authority