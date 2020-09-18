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OnePlus 8T — дата анонса уже названа

18.09.2020 518 0

Известна уже предполагаемая дата презентации OnePlus 8T

OnePlus 8T станет одним из заметных смартфонов второй половины нынешнего года. Устройства компании нравятся многим пользователям, и им, конечно же, хотелось бы узнать, когда флагман увидит свет. Предполагаемая дата анонса была названа ресурсом MySmartPrice. И если он знает, о чем говорит, то премьера OnePlus 8T состоится 14 октября. С большой долей вероятности презентация пройдет в онлайн формате.

 

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OnePlus 8T — дата анонса уже названа – фото 1

 

По инсайдерским сведениям, OnePlus 8T предложит AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основной новинки послужит Snapdragon 865 в связке с 8/12 Гб оперативной памяти и собственной предложат 128/256 Гб.

 

OnePlus 8T — дата анонса уже названа – фото 2

 

Фронтальная камера будет вписана в круглое отверстие в дисплее, и ее разрешение составит 32-мегапикселя. На тыльной стороне предложат ансамбль из четырех сенсоров, где задавать тон будет модуль на 48-мегапикселей. Дополнять его станет ширик на 16-мегапикселей, макромодуль на 5 Мп и объектив на 2 Мп.

 

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За автономность работы OnePlus 8T будет отвечать аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой мощностью 65 Вт. Работать устройство будет под управлением фирменной оболочки OxygenOS 11 на базе Android 11.

 

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Источник: mysmartprice

OnePlus 8T OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.09.2020

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OnePlus 8T — дата анонса уже названа