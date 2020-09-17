OnePlus Nord N10 5G: американская версия OnePlus Nord с чуть улучшенной камерой

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OnePlus Nord N10 5G — так будет именоваться OnePlus Nord для рынка США с Snapdragon 690 и 64 Мп камерой

В этом году у OnePlus появился среднего уровня смартфон. Последние флагманы компании сравнялись по цене с устройствами более именитых производителей, что пришлось не по нраву большой армии поклонников бренда. Поэтому было решено предложить более доступный смартфон, а заодно нащупать свою нишу в среднем классе мобильников.

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Полюбить OnePlus Nord можно за сбалансированность характеристик и для некоторых уже за то, что это продукт OnePlus. Но оценить преимущества новинки позволили не всем. До рынка США смартфон не добрался, но компания пообещала выпустить там другую версию Nord.

OnePlus сдержит слово, и новинка выйдет. Именовать ее должны OnePlus Nord N10 5G (кодовое имя Billie) и это будет первый смартфон компании, который предложит датчик на 64-мегапикселя в основной камере. А еще это будет одно из первых устройств на базе новейшего чипа Snapdragon 690, анонс которого прошел в июне нынешнего года.

Сообщается, что OnePlus Nord N10 5G укомплектуют 6,49-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, а также четверной основной камерой, где помимо 64 Мп датчика предложат широкоугольный сенсор на 8 Мп и парочку модулей на 2 Мп. В базовой версии смартфон предложит 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной.

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Ожидается, что OnePlus Nord N10 5G дебютирует в октябре после анонса OnePlus 8T и ценник на него не превысит отметку $400. Позже в этом году компания выведет на рынок бюджетник стоимостью $200 и по слухам, он будет базироваться на Snapdragon 460.

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Источник: androidcentral