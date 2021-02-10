OnePlus 8T и OnePlus 9R перевели на более современный тип памяти

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В OnePlus 8T и OnePlus 9R память LPDDR4X заменили на LPDDR5

Если на официальном сайте компании на страничке с OnePlus 8T посмотреть его характеристики, то можно обнаружить, что смартфон поставляется с оперативной памятью типа LPDDR4X. Но, как выяснили энтузиасты издания XDA Developers, компания тихо перевела эту модель и OnePlus 9R на более современный скоростной тип памяти — LPDDR5.

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Сам производитель нигде не афишировал того, что она перевела свои два смартфона на более продвинутый тип памяти. Но ряд пользователей уверенно заявляют, что OnePlus 8T и OnePlus 9R поставляются с LPDDR5. Разница стала очевидной тогда, когда ряд энтузиастов попытались разблокировать свои смартфоны при помощи MSMDownloadTool, который не был совместим с вариантом LPDDR5 из-за несовместимого образа XBL (расширяемого загрузчика).

Стандартные инструменты для разблокировки загрузчика, предназначенные для LPDDR4X оказались бессильны сделать необходимые действия. Вот тогда и было решено проверить, какой тип памяти установлен в смартфонах и был установлен факт смены типа памяти.

Определить какой тип оперативной памяти установлен в OnePlus 8T и OnePlus 9R можно при помощи компьютера, на котором установлен ADB или же запустить команду на самом смартфоне посредством Termux, но без ввода «adb shell».

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Источник: xda developers