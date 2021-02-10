OxygenOS начали переиначивать под ColorOS. Первые «следы» найдены в OnePlus Nord 2

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Слияние OnePlus и Oppo может привести к исчезновению OxygenOS

Вчера показали среднебюджетный OnePlus Nord 2, который компания позиционирует как смартфон, который предлагает «все, о чем вы могли мечтать». Производитель полагает, что мы мечтали об аппарате с AMOLED-дисплеем, чипом Dimensity 1200-AI, модулем NFC, быстрой 65-ваттной зарядкой и 50 Мп камерой Sony IMX766. А еще это первый смартфон, который получил фирменную прошивку OxygenOS 11.3, созданную на одной кодовой базе с ColorOS.

Когда стало известно, что теперь программная платформа меняется, OnePlus заявила о том, что OxygenOS предложит изменения «которые пользователи скорее всего даже не заметят» и они не повлияют на опыт пользователя. Тем не менее, в пресс-релизе, разосланном средствам массовой информации, компания заявила о том, что работает OnePlus Nord 2 под управлением операционной системы OxygenOS на базе Android 11/Color OS 11.3. Но в спецификациях OnePlus Nord 2 компания не стала сообщать об этом.

Ряд профильных изданий уже успели получить релизные образцы OnePlus Nord 2 и познакомиться с прошивкой. Вот впечатления одного из них:

«OxygenOS 11.3 работает без сбоев, и, хотя есть определенные намеки на ColorOS от Oppo, ничто из этого не влияет на впечатления пагубно. Добавленные параметры настройки могут быть большим плюсом для давних поклонников этого стороннего скина Android. Практически все хитрости и уловки, которые использовались в OxygenOS, присутствуют и исправлены».

Тем не менее, в настройках OnePlus Nord 2 можно найти раздел «Батарея», который оформлен на манер ColorOS. Скорее всего, дальше подобных изменений станет больше. Поклонникам компании стоит быть готовы к тому, что OxygenOS начнет терять самоидентичность.

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Источник: 9to5google