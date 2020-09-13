OnePlus 8T Pro все же может выйти. Вот что стало известно

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OnePlus 8T Pro появился на сайте компании и инсайдеры выложили информацию о нем

С легкой руки инсайдера Max J был сделан вывод, что во второй половине нынешнего года выйдет только OnePlus 8T, тогда как Pro-версию решено не выпускать. Но последняя информация с сайта компании заставляет усомниться в этом предсказании. На этот раз зерно сомнения заронил другой авторитетный поставщик утечек Эван Бласс.

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По словам источника, компания разместила руководство для некоторых еще не представленных устройств, среди которых OnePlus 8T, OnePlus 8T Pro, два смартфона OnePlus Nord и неизвестный продукт с кодовым именем «SS9805». Последнее из устройств вполне может оказаться смарт-часами, которые компания готовит к анонсу.

В пользу выхода OnePlus 8T Pro косвенно говорят и снимки, раскрывающие внешний вид новинки и ряд ее характеристик. В сеть выложили фотографии, где на экране смартфона демонстрируется информация об это модели. Обращает на себя внимание тот факт, что новинка обладает стереодинамиками и лишена выреза под фронталку, что может указывать на то, что компания вновь решила реализовать выдвижной селфи-модуль. Маловероятно, что здесь предложат подэкранную камеру. Но нет и уверенности, что фото достоверные.

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Сообщается, что OnePlus 8T Pro должен быть построен на базе Snapdragon 865+, предложить 12 Гб оперативной памяти, 256 Гб постоянной, Fluid AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц и четверную основную камеру 48 Мп + 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп.

Пока сложно сказать, насколько стоит доверять этим сведениям. Но уже упоминание OnePlus 8T Pro самой компанией является одним из весомых доводов в пользу того, что такая модель все же может выйти.

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Источники: twitter, OnePlus, mydrivers