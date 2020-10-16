OnePlus 8T прошел проверку на прочность
Известный техноблогер JerryRigEverything разобрал новинку OnePlus 8T и обнаружил заметные улучшения по сравнению с предыдущим устройством компании.
OnePlus 8T, как и все последние смартфоны компании, вызвал немалое количество критики. Кто-то жалуется на отсутствие действительно заметных улучшений и изменений, а кто-то – на банальный оверпрайс за предлагаемые возможности. Но, похоже, компанию можно похвалить хотя бы за качество сборки.
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Сегодня известный YouTube-канал JerryRigEverything выпустил видео-обзор внутренностей OnePlus 8T, и по его итогу можно утверждать – новинка является уже вторым смартфоном компании за чуть более чем полгода, который пережил жесткий разбор главного противника смартфонов в Сети.
Правда, все-таки автор канала, Зак Нельсон, высказал мнение, что у смартфонов компании еще есть место для улучшений. Особенно беспокоит Нельсона устойчивость 8T к сгибанию.
В остальном OnePlus 8T так же устойчив к царапинам и другим формам незначительных механических повреждений, как и следовало ожидать. Более того, конструкция смартфона предоставляет хорошую защиту для дорогущего 120-герцового AMOLED-дисплея – причем как снаружи, так и внутри, чтобы вам не так жалко было отдавать те огромные деньги, которые просит OnePlus за свое новое устройство.
Будет ли надежность OnePlus 8T играть большую роль для потенциальных клиентов при выборе нового смартфона – большой вопрос, особенно учитывая, что многие конкуренты из Китая предлагают те же самые характеристики за гораздо более адекватный ценник. Об этом мы узнаем в ближайшие месяцы.
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Источник: YouTube
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