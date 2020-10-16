OnePlus 8T прошел проверку на прочность

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Известный техноблогер JerryRigEverything разобрал новинку OnePlus 8T и обнаружил заметные улучшения по сравнению с предыдущим устройством компании.

OnePlus 8T, как и все последние смартфоны компании, вызвал немалое количество критики. Кто-то жалуется на отсутствие действительно заметных улучшений и изменений, а кто-то – на банальный оверпрайс за предлагаемые возможности. Но, похоже, компанию можно похвалить хотя бы за качество сборки.

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Сегодня известный YouTube-канал JerryRigEverything выпустил видео-обзор внутренностей OnePlus 8T, и по его итогу можно утверждать – новинка является уже вторым смартфоном компании за чуть более чем полгода, который пережил жесткий разбор главного противника смартфонов в Сети.

Правда, все-таки автор канала, Зак Нельсон, высказал мнение, что у смартфонов компании еще есть место для улучшений. Особенно беспокоит Нельсона устойчивость 8T к сгибанию.

В остальном OnePlus 8T так же устойчив к царапинам и другим формам незначительных механических повреждений, как и следовало ожидать. Более того, конструкция смартфона предоставляет хорошую защиту для дорогущего 120-герцового AMOLED-дисплея – причем как снаружи, так и внутри, чтобы вам не так жалко было отдавать те огромные деньги, которые просит OnePlus за свое новое устройство.

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Будет ли надежность OnePlus 8T играть большую роль для потенциальных клиентов при выборе нового смартфона – большой вопрос, особенно учитывая, что многие конкуренты из Китая предлагают те же самые характеристики за гораздо более адекватный ценник. Об этом мы узнаем в ближайшие месяцы.

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Источник: YouTube



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