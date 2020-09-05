Страница OnePlus Clover появилась на GeekBench
Характеристики OnePlus Clover подтвердились благодаря пройденному тесту бенчмарка GeekBench.
После выхода OnePlus Nord многим было понятно сразу, что китайская компания пойдет по дороге уменьшения ценника своей продукции, не забывая и занижать мощностью этой же продукции.
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На прошлой неделе мы получили подтверждение этим слухам – компания действительно собирается выпускать первый полновесный бюджетник с поистине бюджетными характеристиками. Скорее всего, новинка будет иметь название OnePlus Clover.
Сегодня мы получили новую порцию информации относительно Clover – результаты теста Geekbench появились на сайте известного бенчмарка. Устройство имеет кодовый номер OnePlus BE2012. В качестве чипсета выступает Qualcomm Snapdragon 460, что легко определить, учитывая, что смартфон работает на 8-ми ядерном процессоре с тактовой частотой 1.80GHz, который еще и имеет кодовое имя «bengal».
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Тестируемый смартфон был снабжен 4 ГБ оперативной памяти и 64 Гб хранилища. Устройство OnePlus набрало 245 баллов в одноядерном тесте и 1174 балла в многоядерном тесте.
По слухам, OnePlus Clover оснащен 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Основная камера смартфона вмещает в себя три сенсора: главный на 13 Мегапикселей и два вспомогательных датчика по 2 Мегапикселя каждый.
Также гуляют слухи, что нас ждет емкий аккумулятор на 6000 мАч и поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Сканер отпечатков пальцев должен быть на заднике устройства. Производитель оставил и разъем для наушников.
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Источник: My Smart Price
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