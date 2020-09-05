Страница OnePlus Clover появилась на GeekBench

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Характеристики OnePlus Clover подтвердились благодаря пройденному тесту бенчмарка GeekBench.

После выхода OnePlus Nord многим было понятно сразу, что китайская компания пойдет по дороге уменьшения ценника своей продукции, не забывая и занижать мощностью этой же продукции.

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На прошлой неделе мы получили подтверждение этим слухам – компания действительно собирается выпускать первый полновесный бюджетник с поистине бюджетными характеристиками. Скорее всего, новинка будет иметь название OnePlus Clover.

Сегодня мы получили новую порцию информации относительно Clover – результаты теста Geekbench появились на сайте известного бенчмарка. Устройство имеет кодовый номер OnePlus BE2012. В качестве чипсета выступает Qualcomm Snapdragon 460, что легко определить, учитывая, что смартфон работает на 8-ми ядерном процессоре с тактовой частотой 1.80GHz, который еще и имеет кодовое имя «bengal».

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Тестируемый смартфон был снабжен 4 ГБ оперативной памяти и 64 Гб хранилища. Устройство OnePlus набрало 245 баллов в одноядерном тесте и 1174 балла в многоядерном тесте.

По слухам, OnePlus Clover оснащен 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Основная камера смартфона вмещает в себя три сенсора: главный на 13 Мегапикселей и два вспомогательных датчика по 2 Мегапикселя каждый.

Также гуляют слухи, что нас ждет емкий аккумулятор на 6000 мАч и поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Сканер отпечатков пальцев должен быть на заднике устройства. Производитель оставил и разъем для наушников.

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Источник: My Smart Price



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