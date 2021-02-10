OnePlus 9: лучшая мобильная камера с Hasselblad и искусственный ажиотаж в Китае

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Компания продолжает нагнетать шумиху вокруг OnePlus 9

На следующей неделе состоится релиз флагманского семейства OnePlus 9 и смарт-часов OnePlus Watch. Сама презентация рискует превратиться в торжество мобильной фотографии и львиная доля пресс-мероприятия будет посвящена камере, созданной при помощи специалистов Hasselblad. Китайская компания уверена, что опыт, знания и умения ребят из фотобренда позволят им предложить новый эталон в мобильной фотографии.

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В преддверии релиза в сеть выложили ролик, посвященный OnePlus 9, в котором компания хочет убедить всех, что улучшения в области мобильной фотографии будут заметны и очевидны. Стояла цель не «повесить» шильдик Hasselblad на камере OnePlus 9. Они движимы деланием улучшить качество цветопередачи фото и видео, а также предложить близкую к профессиональной камеру в смартфонах OnePlus. И здесь уделили внимание даже такой мелочи как звук срабатывания затвора камеры. Конечно же, улучшили сам интерфейс приложения камеры.

Несмотря на то, что продажи серии OnePlus 9 еще не стартовали, в Китае уже идет прием предзаказов на новинки. Компания не без гордости заявила, что на внутреннем рынке она получила более 2-х млн заявок от желающих приобрести смартфоны серии OnePlus 9. Но успешность любого смартфона стоит оценивать по тому, сколько пользователей действительно приобретут смартфон, а не по количеству тех, кто попросту оставил заявку на покупку, не потратив при этом ни юаня.

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Источники: phonearena, ithome