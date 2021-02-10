OnePlus 9 Pro вместо обеда в упаковке Lunchables

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Компания предложит лимитированную версию OnePlus 9 Pro, упаковав ее в ланч-бокс

В последнее время пиарщики и маркетологи OnePlus творят какую-то дичь. Так, на прошлой неделе накануне презентации Galaxy Unpacked компания затизерила в Twitter имитацию складного смартфона. Кто-то посчитал, что OnePlus начала промо-кампанию по продвижению собственного устройства со складной конструкцией. Но оказалось, что вот таким странным образом было решено обратить внимание на то, что OnePlus 9 продают в США вдвое дешевле.

Позже компания опубликовала картинку, где OnePlus 9 облачили в прозрачную тыльную крышку с горбом на месте батареи. Что она хотела этим донести, остается только гадать, но сама идея с прозрачной «спинкой» выглядит как троллинг прозрачных наушников от новой компании, основанной Карлом Пеем.

И вот очередной странный рекламный ход компании. В преддверии начала учебного года в США, она выпустит ограниченную партию OnePlus 9 Pro Limited Edition. И эта модель вовсе не связана с какими-то техническими улучшениями. Фишка в том, что смартфон будет поставляться в упаковке «Snackable», имитирующей обеды Oscar Mayer Lunchables, которые многие ученики берут с собой в свои рюкзаки.

Всего будет выпущено 15 единиц OnePlus 9 Pro Limited Edition в коробке в виде лаунч-бокса, которые она разыграет среди подписчиков в Instagram.

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Источник: slashgear