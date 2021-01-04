OnePlus Band станет конкурентом Xiaomi Mi Band 5 и вот каким он будет

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Официальный тизер OnePlus Band и качественные изображения

Первыми о планах OnePlus выпустить фитнес-браслет Band рассказали инсайдеры на прошлой неделе. А теперь и сама компания опубликовала тизер, который намекает на предстоящий выход OnePlus Band. Промо-плакат обещает «новое лицо фитнеса», которое появится в рамках концепции «умные гаджеты повсюду». Среди прочего есть и изображение новинки, которое демонстрирует нам достаточно типичный фитнес-браслет наших дней.

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Подсуетились и техно-шпионы, выложившие в сеть фотографии OnePlus Band. Они дают понимание, что новинка получит ремешки минимум в трех расцветках: черная, синяя и серая. Похоже, что капсула с «мозгами» будет съемной и пользователи смогут менять ремешки исходя из собственных предпочтений и настроения.

Слухи говорят в пользу того, что OnePlus Band по своей функциональности и ряду характеристик будет схож с Xiaomi Mi Band 5. Носимому гаджету приписывают AMOLED‑дисплей, возможность считать шаги и пройденное расстояние, можно будет измерить пульс и узнать количество сожженных калорий. Корпус обещают водонепроницаемый и внутри будет скрываться аккумулятор, который должен обеспечить продолжительное время работы. Среди прочего OnePlus Band сможет сосчитать частоту сердечных сокращений. Ценник на новинку должен быть в районе $40 и представить ее могут уже 11 января.

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Источники: twitter, fonearena