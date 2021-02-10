OnePlus Buds Z2: характеристики и изображения

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OnePlus Buds Z2 предложит шумодав и активный

В прошлом году состоялась премьера наушников OnePlus Budz Z, предложивший качественный звук и быструю зарядку. Сейчас компания готовит к анонсу преемника, и инсайдеры слили в сеть изображения OnePlus Buds Z2, а также рассказали об их характеристиках.

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В плане дизайна новинка будет схожа с OnePlus Buds Z, предложит вакуумную конструкцию, кейс овальной формы и две расцветки: белую и черную. Внешний вид без открытий, все главные изменения скрываются внутри. OnePlus Buds Z2 предложит поддержку Bluetooth 5.2 с радиусом действия до 2 метров, AAC и SBC, а также систему активного шумоподавления, работу которой обеспечат три микрофона.

Сами наушники получили защиту от брызг и пота по стандарту IP55, а кейс защищен по классу IPX4. Внутри зарядного чехла скрывается аккумулятор емкостью 520 мАч и на его полную зарядку через порт USB Type-C уйдет 90 минут. При желании можно зарядить кейс и по беспроводу. Внутри каждого наушника OnePlus Buds Z2 скрывается батарейка на 40 мАч, ресурса которых хватит на 5 часов воспроизведения музыки при включенном шумоподавлении. Отключив шумодав, можно получить до 7 часов автономности.

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Зарядный футляр позволит получить в итоге 27 часов работы при активном шумодаве и до 38 часов при его отключении. Для сравнения автономность OnePlus Buds Z составляла 20 часов. Ожидается, что представить OnePlus Buds Z2 должны в этом месяце и ее ценник должен быть в районе $100. Его потенциальный конкурент —Nothing Ear (1).

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Источник: giznext