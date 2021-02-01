OnePlus Nord N1 5G пополнит модельный ряд смартфонов OnePlus 2021 года

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Новый доступный смартфон OnePlus обрел имя — OnePlus Nord N1 5G

На заре своего появления OnePlus взяла за правило играть во флагманском сегменте. Но в прошлом году компания отошла от этой стратегии, так как ситуация на рынке требовала других действий, позволивших бы масштабировать свой бизнес. На одних флагманах в наши дни не выедешь. Вот и появилась в модельном ряду китайской компании доступная линейка Nord.

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Серия OnePlus Nord продолжит свое развитие и сейчас компания работает над четвертым представителем доступного семейства. По инсайдерской информации, свет увидит OnePlus Nord N1 5G, который станет преемником OnePlus Nord N10 5G. Что касается характеристик смартфона, то здесь нет никакой ясности. Предполагается, что дебютирует OnePlus Nord N1 5G во второй половине нынешнего года.

Сейчас же компания готовится вывести на рынок серию OnePlus 9, которая в этот раз может получить три модели. Помимо базовой и Pro-версии выйдет OnePlus 9 Lite или OnePlus 9E. Старшие модели получат OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 888, до 12 Гб оперативной памяти и быструю зарядку мощностью 65 Вт.

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Лайт-версия должна предложить 90-герцовый дисплей и аппаратную платформу попроще — Snapdragon 865. Хотя, скорее всего, выбор падет на платформу посвежее. И ею вполне может оказаться Snapdragon 870.

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Источник: androidauthority