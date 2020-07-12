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OnePlus готовит еще один среднего уровня смартфон

12.07.2020 512 0

На 21 июля назначена премьера OnePlus Nord и выход этого смартфона вызывает большой резонанс. Компания не скрывает, что связывает большие надежды с новинкой и надеется, что она станет бестселлером. И она обещает стать первой в новой линейке среднебюджетных устройств компании. Как скоро серия будет расти за счет новых моделей, неизвестно. Зато появились первые предположения, какой смартфон может примкнуть к первенцу OnePlus Nord.

 

Что удалось установить

 

Повод заговорить об еще одном среднего класса устройстве в исполнении OnePlus, дал бенчмарк Geekbench 5.2.0. Испытание синтетическим тестом прошла модель с индексом BE2028. Бенчмарк указывает на наличие аппаратной платформы с кодовым именем lito с частотой 1,71 ГГц, а в коде упомянут видеоускоритель Adreno 619. На данный момент этот графический чип установлен только в Snapdragon 690, что и заставляет говорить, что именно эта однокристальная система ляжет в основу нового смартфона OnePlus.

 

OnePlus готовит еще один среднего уровня смартфон – фото 1

 

Также упоминается наличие 6 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 10. С каким именем и когда новинка придет на рынок, информации нет. Но вряд ли ее премьера состоится в самое ближайшее время. Сейчас время для триумфа OnePlus Nord, если, конечно, он состоится. А больше узнать о самом смартфоне вы сможете здесь.

 

Источники: gizchina, geekbench

 

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OnePlus OnePlus Nord Snapdragon 690
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.07.2020

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OnePlus готовит еще один среднего уровня смартфон