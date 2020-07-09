Слили характеристики OnePlus Nord. Источник надежный

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Сегодняшний день известный поставщик утечек Эван Бласс посвятил OnePlus Nord. Сначала он опубликовал изображение смартфона, потом дал понять, что гаджет уже попал в руки блогера JerryRigEverything и завершил он ознакомительный экскурс со смартфоном слайдом с его характеристиками.

Начинка

По словам инсайдера, этот слайд передал ему один из участников тренинга, посвященного продвижению новинки. Сомневаться в его достоверности не приходится, за тиражированием фейков Эван Бласс не замечен. Итак, сообщается, что OnePlus Nord получил 6,44-дюймовый Fluid AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек с соотношением сторон 20:9, чип Snapdragon 765G, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4X, 128/256 Гб постоянной и фирменную оболочку OxygenOS 10.

В активе смартфона сдвоенная селфи-камера 32 Мп (f/2.45) + 8 Мп (широкоугольная, f/2.45), чип NFC, поддержка Bluetooth 5.1 и четверная основная камера 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75) + 8 Мп (ширик, угол обзора 119 градусов) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4). Емкость аккумулятора составила 4115 мАч и заявлена поддержка быстрой зарядки Warp Charge 30T. На выбор три цвета: черный и два оттенка серого.

Сразу акцентируем внимание, что экскиз OnePlus Nord не соответствует тому дизайну, который получит новинка. Но спешить трактовать это как признак того, что перед нами фейк, не стоит. Похоже, что это сделано специально и взято лишь схематическое изображение смартфона для демонстрации его характеристик.

Кого взяли для прокачки

Ряд наших читателей высказывались в пользу того, что OnePlus Nord станет копией Realme X50 и, если сегодняшняя информация верна, то идеологически они схожи, имеют ряд сходных черт и практически идентичный дизайн. Но и отличий нашлось немало, причем с перевесом в сторону Nord. Так, новинка OnePlus предлагает AMOLED-матрицу диагональю 6,44 дюйма с частотой обновления 90 Гц, тогда как у устройства от Realme имеется IPS-дисплей диагональю 6,57 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Установка IPS-матрицы стала причиной того, что сканер отпечатков пальцев расположился на боковой грани, а у Nord датчик должен быть встроен в экран.

Отличаются новинки главным датчиком в селфи-камере: Realme X50 — 16 Мп, а у OnePlus Nord на 32 Мп. Второй идентичный на 8 Мп (но в европейской версии сенсор на 2 Мп). Разнится и емкость аккумулятора: 4200 мАч у Realme X50 против 4115 мАч у OnePlus Nord. Есть отличия и в основной камере. В Китае Realme X50 доступен с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 12 Мп + 2 Мп. А в Европу он пришел с сенсорами 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В случае с OnePlus Nord макросенсор предложили на 5 Мп против 2 Мп у визави и основной датчик получил оптическую стабилизацию, тогда как у Realme X50 ее нет.

Из сходных черт отметим чип Snapdragon 765G, порт USB Type-C, NFC, Bluetooth 5.1, 8/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128/256 Гб и 30-ваттную быструю зарядку. Но у Realme X50 есть еще версия с 6 Гб оперативки и не забываем, что фирменные прошивки у этих устройств разнятся.

Источник: twitter

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