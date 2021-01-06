OnePlus Nord N10 и OnePlus N100 в США будут стоить дешевле, чем в остальном мире

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OnePlus решили сделать пользователям из США подарок и поставить весьма скромные ценники на OnePlus Nord N10 и OnePlus N100.

Похоже, пора признать, что OnePlus немного прогадали с выпуском бюджеток Nord N10 5G и N100 – смартфоны оказались не самыми популярными в своих ценовых сегментах. Рынок, как и всегда до этого, сказал свое решающее слово.

Судя по всему, понимают это и сами OnePlus. Как еще объяснить факт того, что для рынка США компания подготовила очень приятное предложение? Стартовая цена на N10 5G составит $299, а N100 - всего $179.

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Это намного ниже европейских цен - 349 и 199 евро, соответственно. Также не забываем, что в Америке у компании не такая жесткая конкуренция, как на рынках Европы и Азии – здесь найдутся еще миллион смартфонов с подобными характеристиками, но еще и дешевле. Напомним, что эти же китайские бренды, вроде Xiaomi, Realme и т.п., на американском рынке, по сути, отсутствуют – про них знают только энтузиасты.

Необычна также модель продаж бюджеток от OnePlus. Если вы не знали, то в США большая часть продаж смартфонов идет через операторов – таким образом, например, iPhone набирают бешеные продажи. OnePlus уже заключили сделку с T-Mobile и Metro by T-Mobile. Операторы начнут продавать эти устройства уже 15 января.

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Источник: The Verge



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