OnePlus выпустили приложение OnePlus Health в преддверии выхода OnePlus Band

720

OnePlus Health – новый конкурент Mi Fit от OnePlus.

Совсем скоро фитнес-браслет от OnePlus выйдет на рынок – компания активно промоутирует свою версию мегапопулярного Mi Band от Xiaomi. Тем не менее, несмотря на все слухи, официального названия браслета от OnePlus так и нет. Более того, никто так и не знает, когда стоит ждать его появления.

Интереснее всего, что OnePlus уже приготовил приложение для управления новым продуктом. Буквально вчера компания выложила в открытый доступ приложение с нехитрым названием OnePlus Health. Новое приложение может побороться за звание лучшего программного обеспечения для фитнес-браслетов.

К сожалению, на данный момент установить OnePlus Health ни на один из смартфонов OnePlus пока невозможно. Так или иначе, мы можем хотя бы взглянуть на внешний вид приложения с помощью скриншотов, выложенных на странице в Google Play Маркет. Можете поверить, они дают хорошее представление о том, чего ожидать, а также о том, от кого OnePlus взял идеи для своего приложения.

Приложение OnePlus Health является всего лишь портированной версией приложения Oppo HeyTap Health. Дизайн, шрифты и изображения - все они выглядят одинаково.

Скриншоты нового приложения от OnePlus демонстрируют ожидаемые возможности фитнес-браслетов, то есть функцию показа количества шаги, пульс и т.д. Также в приложении можно выбирать из нескольких различных циферблатов, которые поддерживает OnePlus Band.

Читать также: ﻿

В любом случае, стоит ждать и надеяться, что приложения от OnePlus будет работать ровно и без сбоев.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Android Police



https://andro-news.com/news/redmi-note-6-pro-nakonec-to-poluchil-miui-12.html Redmi Note 6 Pro, наконец-то, получил MIUI 12