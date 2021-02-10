OnePlus и Realme хотят выпускать «гаджеты на колесах»

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Свои велосипеды, скутеры и электрокары могут появиться у еще двух дочек BBK

Еще одна китайская компания, которая выпускает смартфоны, решила попробовать свои силы в автомобильном сегменте: собственные электромобили в будущем может выпустить OnePlus. Ранее стало известно о существовании амбиций в создании электрокаров у Huawei, Oppo и OnePlus.

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Говорить о том, что еще одна «дочка» BBK опробует свои силы в создании электромобилей, заставил тот факт, что компания зарегистрировала торговую марку OnePlus Life для транспортных средств. Под брендом OnePlus могут в будущем появиться скутеры, электрические велосипеды и электромобили. Ожидается, что первой страной, на дороги которой выйдут транспортные средства OnePlus, станет Индия. Здесь им придется конкурировать с такими компаниями как Tata, Ather, Ola, MG, Hyundai, Honda, Audi и другими.

Свой электромобиль может появиться и у Realme. По крайней мере, товарный знак для «гаджетов на колесах» компания уже застолбила. Под брендом Realme могут выйти электрические скутеры, электрокары и авто с автопилотом, велосипеды, насосы для велосипедных шин, тележки, противоугонные устройства для транспортных средств, дроны с камерами и авто с дистанционным управлением.

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На данный момент OnePlus и Realme лишь застолбили за собой торговую марку для выпуска электромобилей, а вот когда могут появиться первые авто и появятся ли когда либо, остается загадкой. В любом случае на их создание уйдет ни один год и это перспектива отдаленная.

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Источники: 91mobiles, pricebaba