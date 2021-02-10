OnePlus может готовить «умную» метку Tag

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OnePlus Tag может стать бюджетным вариантом Apple AirTag

В апреле Apple выпустила специальный аксессуар AirTag, который позволяет находить потерянные вещи. Яблочный поисковый маячок получился спорным, и далеко не все видят практическую пользу в этом достаточно дорогом устройстве. Apple Tag не перевернет IT-индустрию, но явно станет толчком к тому, чтобы прочие компании начали выпускать свои аналоги.

О своем желании выпустить поисковый трекер уже заявила Oppo, а теперь пришло сообщение, что еще одна дочка BBK предложит его. 18 мая компания OnePlus подала заявку на регистрацию товарного знака — OnePlus Tag. Регистрация марки могла понадобиться компании на случай выпуска поискового трекера с таким именем.

На данном этапе компания лишь застолбила за собой название нового продукта, но это вовсе не гарантирует на 100%, что он действительно выйдет. Также нет понимания, какой дизайн и функционал он получит. Нам придется подождать больше информации о OnePlus Tag, чтобы говорить с уверенностью о выходе готового продукта.

А сейчас компания готовится к дебюту смартфона OnePlus Nord CE 5G, который пройдет 10 июня и сегодня в сеть слили почти все его характеристики. Кроме того, летом должны представить OnePlus Nord N200 и OnePlus Nord 2, а осенью обещают премьеру OnePlus 9T, который получит топовый AMOLED-дисплей c технологией LTPO.

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Источник: androidauthority