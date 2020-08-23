OnePlus намерена освоить бюджетный сегмент

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OnePlus готовит несвойственный для себя бюджетник

В январе нынешнего года Qualcomm представила приемника Snapdragon 450 — Snapdragon 460. Это бюджетное решение, которое на 70% производительнее предшественника. Компании понадобилось больше полугода, чтобы выпустить первый аппарат с новым чипом на борту и им стал Oppo A53.

Известно также, что свои устройства с этим процессором на борту планируют представить компании Vivo и HMD Global. Неожиданной новостью стало то, что и OnePlus готовит свое творение с этой аппаратной платформой.

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Информацией об этом поделился один из сетевых информаторов, сумевший «распотрошить» прошивку. Ему удалось узнать, что в модельном ряду компании может появиться смартфон с чипом Snapdragon 460 (индекс SM4250). Что-либо еще разузнать об устройстве ему не удалось.

Напомним, что в этом году OnePlus решила вернуться к идее создания среднебюджетных устройств и первой «ласточкой» нового линейки устройств стал OnePlus Nord. В перспективе компания готовит выход еще более простой версии этого устройства, которая должна быть построена на базе Snapdragon 690, а приоритетным рынком для нее станет США. Если последние сведения верны, то семейство OnePlus Nord также может пополниться представителем с Snapdragon 460 на борту.

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Но все это лишь слухи, а вот о том, что осенью мы увидим OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro, можно говорить с большой уверенностью. Новинки должны предложить Snapdragon 865/865+ и быструю зарядку на 65 Вт.

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Источник: twitter