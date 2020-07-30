GeekBench показал, что подготовка к выходу OnePlus 8T идет полным ходом

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Мы еще не успели отойти на презентации OnePlus и всех новостей, связанных с новой «бюджетной» линейкой от китайского бренда, как появился новый повод поговорить о смартфонах компании. Это событие должно было произойти так или иначе, но теперь мы имеем подтверждение нашим ожиданиям – OnePlus 8T вовсю готовится к выходу.

За последние несколько лет фанаты бренда привыкли к практике OnePlus проводить две презентации в год: одна посвящена новому поколению флагманских устройств, а вторая – как бы работа над ошибками. Устройства линейки T обычно выходят ближе к осени, но информация о разработке появляется значительно раньше. Так и вышло с моделью OnePlus 8T.

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Новый аппарат OnePlus с номером модели KB2001 был замечен в базе данных бенчмарка GeekBench, и, немного подумав, можно понять, что перед нами либо OnePlus 8T, либо 8T Pro. Судя по данным бенчмарка, при проведении теста смартфон работал под управлением Android 11 – логично, ведь к выходу нового смартфона OnePlus Google должны выкатить стабильную версию Android 11.

Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти. Тест проводился в 5 версии GeekBench, и результат как в одноядерном, так и в многоядерном тестах соответствует тому, что мы видели в этом году на других устройствах на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 865. Поэтому вряд ли нам стоит чего-то мощнее 865+.

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Смартфоны серии T всегда были незначительными, но приятными апгрейдами оригинальных аппаратов бренда без каких-либо приставок, и вряд ли нас ждет провал в этот раз. Теперь дело за различными рендерами и другими сливами технических характеристик.

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Источник: Phone Arena