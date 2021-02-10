OnePlus Nord 2 и OnePlus Nord CE 5G готовы дебютировать

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В июне обещают премьеру OnePlus Nord 2 и OnePlus Nord CE 5G.

Пришло сообщение, что в первый летний месяц OnePlus преподнесет сюрприз и представит два смартфона. Информатор не стал уточнять, что за мобильные устройства планирует показать компания, но с большой долей вероятности это будут модели семейства среднебюджетников Nord.

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Новинками должны стать OnePlus Nord 2 и OnePlus Nord CE 5G. Первому из дебютантов приписывают флагманскую платформу от MediaTek — Dimensity 1200. И он может стать первым устройством компании, в основе которого используется аппаратная платформа не от Qualcomm.

Что касается OnePlus Nord CE 5G, то ему приписывают чипсет 700 серии Snapdragon (предположительно, Snapdragon 750G), AMOLED‑дисплей с повышенной герцовкой и аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 50 Вт.

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Почти наверняка на первых порах новинки станут эксклюзивом для рынка Индии, а уже позже они появятся в других регионах. Сколько компания запросит за смартфоны, достоверно неизвестно, но вряд ли ценник будет меньше $300.

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Источник: twitter