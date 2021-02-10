OnePlus Nord 2: камера как у Oppo Find X3 и сроки выхода

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OnePlus Nord 2 могут представить в июле и в основной камере установят датчик Sony IMX766

На лето у OnePlus запланировано несколько анонсов. Уже завтра состоится премьера OnePlus Nord CE 5G, о котором мы знаем все: от характеристик до стоимости. Завтра нам лишь останется сверить инсайдерскую информацию с официальной. Кроме того, обещают «тихий» анонс OnePlus Nord N200 5G, который должен стать эксклюзивом для рынка Северной Америки.

А еще компания должна представить OnePlus Nord 2, который станет преемником первого Nord, ознаменовавшего собой возвращение компании в средний сегмент. Преемник интересен тем, что компания может отойти от практики ставить в свои устройства только чипы Qualcomm. Впервые предпочтение может быть отдано процессору от MediaTek и это будет Dimensity 1200.

По инсайдерским данным, новинка должна получить дисплей с круглым отверстием под фронталку и на задней панели установят многомодульную камеру, где главный датчик Sony IMX766 на 50 Мп. Если ранее предсказывалось, что OnePlus Nord 2 дебютирует 25 июня, то теперь сетевой информатор Мукул Шарма ориентирует нас на июль, как на время выхода смартфона. Он же сообщает, что ценник на аппарат может быть в районе $315.

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Источник: twitter