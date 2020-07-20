OnePlus Nord будет «укомплектовываться» встроенными приложениями от Google

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Похоже, зря так рьяно смеялись фанаты OxygenOS над Xiaomi. На этой неделе OnePlus объявил, что компания решила заменить стоковую звонилку и приложение отправки сообщений на альтернативы от Google для своего готовящегося продукта OnePlus Nord. Кроме того, на смартфоне из коробки будет установлено гугловское приложение видеосвязи Duo.

Производитель утверждает, что покупатели сохранят все основные функции, к которым они привыкли, и в дополнение получат доступ к интеллектуальным функциям от Google. Несмотря на то, что китайская компания в своем объявлении решила об этом умолчать, но, если верить различным техно-изданиям, в будущем OnePlus начнет внедрять приложения Google в прошивку для своих флагманских устройств, чтобы сохранить целостность ПО.





OnePlus Nord будет представлен совсем скоро, и о нем мы знаем уже все, даже его внешний вид. Напомним, аппарат будет работать на базе субфлагманского процессора от Qualcomm Snapdragon 765G. Основной блок камеры будет состоять из четырех объективов, а фронталка будет иметь широкий угол захвата. Дисплей будет иметь частоту обновления изображения 90 Гц. Презентация состоится уже в этот вторник в формате дополненной реальности по специальным приглашениям.





Касаемо новинки компании представитель OnePlus сказал: «OnePlus Nord представляет собой новое начало для OnePlus, дающее нам возможность поделиться нашими технологиями с большим количеством людей по всему миру».

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Что ж, так это или нет, мы узнаем совсем скоро. Нашим странам, конечно, было бы интереснее узнать, когда в нашем регионе появится хоть одно представительство OnePlus. Но это уже другая история.﻿





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Источник: The Verge