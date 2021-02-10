OnePlus Nord CE 5G: изображения и цена

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Рассекретили дизайн и прайс на OnePlus Nord

За несколько дней до анонса OnePlus Nord CE 5G в сеть слили характеристики новинки. А теперь и вовсе инсайдеры разрушили всякую интригу вокруг смартфона, выложив в сеть его изображения и озвучили прайс.

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В плане экстерьера обойдется без сюрпризов и явно видна преемственность с первым поколением Nord. Все тот же овальный блок основной камеры, но датчиков тут три и изменили месторасположение светодиодной вспышки. Что касается лицевой панели, то там установят плоскую OLED-панель с круглым отверстием под селфи-камеру в верхнем левом углу.

Анонс OnePlus Nord CE 5G состоится 10 июня, а 11 июня он должен поступить в продажу. Сколько будут просить за смартфон удалось узнать благодаря приложению HDFC Bank. Продавать его будут за 22 999 рупий или $316. Первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой $14.

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OnePlus Nord CE 5G обладает 90-герцовым AMOLED-дисплеем диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+, чипсетом Snapdragon 750G, до 12 Гб оперативной памяти и аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп и на тыльной стороне предлагают датчики на 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (датчик глубины).

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Источник: mysmartprice