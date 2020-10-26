OnePlus Nord N100: цена и заявка на хороший звук

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Последние подробности о OnePlus Nord N100 перед анонсом

Сегодняшний день может преподнести сюрприз — анонс OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100. В пользу дебюта новинок 26 октября высказывались ранее инсайдеры, а вот компания хранит молчание, что очень нетипично для нее, если релиз действительно состоится сегодня.

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На прошлой неделе известный поставщик утечек @OnLeaks поделился с широкой аудиторией основными характеристиками новинок. Сегодня другой инсайдер Ишаг Агарвал решил дополнить картинrу сведениями о смартфоне, который станет самой доступной моделью компании.

Он уверяет, что OnePlus Nord N100 удостоится стереодинамиков, которые являются редкостью для недорогих смартфонов. По его словам, базовая версия мобильника получит 4/64 Гб памяти и запросят за нее 199 евро ($236). В продажу новинка должна поступить 10 ноября.

По более ранней информации, OnePlus Nord N100 будет построен на базе Snapdragon 460, предложит 6,52-дюймовый экран разрешением HD+, аккумулятор на 5000 мАч, фронталку на 8-мегапикселей и основную тройную камеру с датчиками 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Что касается OnePlus Nord N10, то это будет смартфон с чипом Snapdragon 690, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Он должен предложит батарейку емкостью 4300 мАч, дисплей диагональю 6,49 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, быструю 30-ваттную зарядку и основную камеру с 4 сенсорами 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: twitter