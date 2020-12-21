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OnePlus Nord SE станет смартфоном от fashion-индустрии

21.12.2020 633 0

Дом моды Fendi поможет создать версию OnePlus Nord по последнему слову моды

В прошлом месяце по сети прокатилась новость, что готовится к выходу OnePlus Nord SE, который якобы может стать упрощенной или компактной версией OnePlus Nord. Но сегодня издание Phonearena опровергло эти домыслы и сообщило что на самом деле новинка станет лишь специальной версией среднебюджетного смартфона.

 

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По информации источника Special Edition будет тюнингованной вариацией OnePlus Nord, созданной в сотрудничестве с итальянским домом Fendi. Судя по всему, железная составляющая останется нетронутой, а все изменения сведутся к внешним преображениям. В частности, поговаривают о том, что OnePlus Nord SE предложит стилизированную заднюю панель и обои, созданные дизайнерами Fendi. Возможно, компания выпустит еще и ряд аксессуаров, созданных в коллаборации итальянским домом моды.  

 

OnePlus Nord SE станет смартфоном от fashion-индустрии – фото 1

 

Если эти сведения верны, то OnePlus Nord SE будет обладать процессором Snapdragon 765G, 90-герцовой AMOLED-панелью диагональю 6,44 дюйма, аккумулятором емкостью 4115 мАч и четверной тыльной камерой с главным датчиком на 48-мегапикселей.

 

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Анонс OnePlus Nord SE может прийтись на март следующего года и может совпасть по времени с релизом флагманской линейки OnePlus 9.

 

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Источник: phonearena

OnePlus Nord SE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.12.2020

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OnePlus Nord SE станет смартфоном от fashion-индустрии